Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаконичный и стильный дом: как два цвета меняют атмосферу квартиры
Израиль загоняют в экономический бункер? Нетаньяху готовит страну к жизни без импорта и экспорта
Не только Париж и Рим: 10 скрытых гастрономических жемчужин Европы
Взорвите свои мышцы с умом: секретные стратегии для тех, кто хочет большего, делая меньше
Пока питомец не высох, он в опасности: главный этап купания, которым все пренебрегают
Маленькая прихоть изменила гастрономию: карпаччо шагнуло из Венеции в мир ресторанов
Трансформация Кайли Дженнер: хирург раскрыла все карты — какие операции изменили звезду до неузнаваемости
Милявская в чёрном списке? Почему Лолита исчезла с экранов — первый комментарий певицы
Фадеев раскрыл тройку фаворитов Интервидения: Шаман остался за бортом

Грызуны превращают погреб в кладбище запасов — что спасёт овощи и фрукты

5:09
Садоводство

Мыши в подвале — настоящая беда для тех, кто хранит там урожай. За зиму грызуны способны испортить десятки килограммов картофеля, моркови, яблок и круп. Но народная мудрость накопила проверенные временем способы, чтобы мыши "забыли дорогу" в подвал.

Погреб с заготовками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Погреб с заготовками

Ремонт — первая линия защиты

Главный секрет — не дать мышам попасть внутрь. Для этого:

  • заделайте все щели и дыры в полу и стенах;

  • забетонируйте пол и нижние части стен погреба;

  • укрепите продухи металлической сеткой.

Даже если полностью перекрыть доступ невозможно, уменьшение количества лазеек уже снизит риск нашествия.

Естественные враги грызунов

  • Коты — самый верный способ отпугнуть мышей. Даже ленивый питомец своим запахом создаёт в подвале атмосферу "зоны риска" для грызунов.

  • Ежи и ужи — полезные соседи на участке. Ужи особенно ценны: они могут залезть в мышиные норы, недоступные ни коту, ни человеку.

Травы против мышей

Наши предки отлично знали, какие растения мыши терпеть не могут:

  • полынь;

  • мята;

  • ромашка;

  • пижма.

Ими выстилали пол погреба, пересыпали урожай, раскладывали по углам. Также грызуны избегают ботвы картофеля и томатов — из-за соланина. Хорошо действует и сушёная болотная осока: её острые края могут повредить кожу мыши.

Дым и окуривание

Перед закладкой урожая в погребе устраивали окуривание — жгли охапку трав. Современный вариант — серные шашки. Они помогают не только отпугнуть мышей, но и обеззараживают помещение от плесени и патогенной микрофлоры.

Когда мышей слишком много

Иногда без химии не обойтись. Отравы действуют быстро, но у метода есть минусы:

  • опасность для домашних животных (особенно для котов, которые могут съесть отравленную мышь);

  • неприятный запах от погибших грызунов, которые прячутся в недоступных местах.

Поэтому яды лучше использовать только в крайних случаях и обязательно сочетать с профилактикой.

Плюсы и минусы разных методов

Метод Плюсы Минусы
Ремонт и бетонирование Долговечный результат Требует затрат и времени
Коты и ежи Натуральная защита Не всегда 100% результат
Травы Доступные, безопасные Действуют ограниченное время
Окуривание Убивает микробы и плесень Нужна осторожность при работе
Отравы Быстрое действие Опасность для домашних животных

Сравнение с современными средствами

Способ Народный Современный
Отпугивание запахом Полынь, пижма, мята Ультразвуковые отпугиватели
Дезинфекция Дым трав Серные шашки
Защита урожая Пересыпка ботвой Пластиковые контейнеры, металлические сетки

Советы шаг за шагом

  1. Осенью перед закладкой урожая проведите ревизию подвала: заделайте щели, укрепите продухи.

  2. Разложите травы (полынь, мяту, ботву томатов) в углах и на полках.

  3. Проведите окуривание дымом или серной шашкой для профилактики.

  4. Время от времени запускайте в подвал кота, чтобы он оставлял запах.

  5. Храните продукты в закрытых ящиках или контейнерах.

  6. При нашествии используйте только проверенные и безопасные для семьи и животных методы.

Мифы и правда

  • Миф: мыши уходят навсегда после одного окуривания.

  • Правда: запах со временем выветривается, и обработку нужно повторять.

  • Миф: если есть кот, мышей точно не будет.

  • Правда: запах действительно отпугивает, но при сильном нашествии грызуны могут вернуться.

  • Миф: отравы — единственное решение.

  • Правда: механическая защита и травы часто справляются не хуже.

FAQ

Можно ли использовать ультразвуковые отпугиватели?

Да, они эффективны, но лучше комбинировать с традиционными методами.

Какие травы работают лучше всего?

Полынь и пижма — самые устойчивые по запаху, мята и ромашка действуют мягче.

Как хранить овощи, чтобы мыши не добрались?

Используйте плотные ящики с крышками, пересыпайте урожай травами.

Исторический контекст

  • В старину крестьяне пересыпали картофель и яблоки пижмой.

  • В XIX веке практиковали окуривание дымом сена и ботвы.

  • Сегодня методы не сильно изменились: к ним добавились серные шашки и ультразвук.

А что если…

Если объединить старинные методы (травы, окуривание) и современные (ультразвук, контейнеры), можно практически полностью исключить риск нашествия грызунов в погреб.

Интересные факты

  1. Уши мышей настолько чувствительные, что они слышат ультразвук, недоступный человеку.

  2. Запах полыни действует на грызунов как репеллент.

  3. Ежи за ночь способны уничтожить до 200 насекомых и мелких грызунов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Ресторанный суп против рака и старения: два дешёвых компонента, которые превратят обед в лекарство
Еда и рецепты
Ресторанный суп против рака и старения: два дешёвых компонента, которые превратят обед в лекарство
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Папа Римский обрушился на миллиардеров: вот что он потребовал вместо погони за триллионами
Франция тайно привезла в Польшу ядерный арсенал — смотрите, где
Варшава в ловушке: Польша на распутье войны или мира с Россией
Грызуны превращают погреб в кладбище запасов — что спасёт овощи и фрукты
Брюссельская дичь: депутат Европарламента стал жертвой нападения
Добавьте полбу в утреннюю кашу с ягодами — зарядитесь энергией на весь день без перегрузки сахарами
Цифровая мода сдаёт позиции: водители выбирают простоту и классику приборов
Подводные убийцы: Франция вооружилась ракетами будущего
Хитрая схема — купил, занял, умер: зачем Джей-Зи и Бейонсе взяли ипотеку на сумму $57 млн
Cолнечный витамин влияет на иммунитет и старение — но не всё так просто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.