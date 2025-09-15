Грызуны превращают погреб в кладбище запасов — что спасёт овощи и фрукты

Садоводство

Мыши в подвале — настоящая беда для тех, кто хранит там урожай. За зиму грызуны способны испортить десятки килограммов картофеля, моркови, яблок и круп. Но народная мудрость накопила проверенные временем способы, чтобы мыши "забыли дорогу" в подвал.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Погреб с заготовками

Ремонт — первая линия защиты

Главный секрет — не дать мышам попасть внутрь. Для этого:

заделайте все щели и дыры в полу и стенах;

забетонируйте пол и нижние части стен погреба;

укрепите продухи металлической сеткой.

Даже если полностью перекрыть доступ невозможно, уменьшение количества лазеек уже снизит риск нашествия.

Естественные враги грызунов

Коты — самый верный способ отпугнуть мышей. Даже ленивый питомец своим запахом создаёт в подвале атмосферу "зоны риска" для грызунов.

Ежи и ужи — полезные соседи на участке. Ужи особенно ценны: они могут залезть в мышиные норы, недоступные ни коту, ни человеку.

Травы против мышей

Наши предки отлично знали, какие растения мыши терпеть не могут:

полынь;

мята;

ромашка;

пижма.

Ими выстилали пол погреба, пересыпали урожай, раскладывали по углам. Также грызуны избегают ботвы картофеля и томатов — из-за соланина. Хорошо действует и сушёная болотная осока: её острые края могут повредить кожу мыши.

Дым и окуривание

Перед закладкой урожая в погребе устраивали окуривание — жгли охапку трав. Современный вариант — серные шашки. Они помогают не только отпугнуть мышей, но и обеззараживают помещение от плесени и патогенной микрофлоры.

Когда мышей слишком много

Иногда без химии не обойтись. Отравы действуют быстро, но у метода есть минусы:

опасность для домашних животных (особенно для котов, которые могут съесть отравленную мышь);

неприятный запах от погибших грызунов, которые прячутся в недоступных местах.

Поэтому яды лучше использовать только в крайних случаях и обязательно сочетать с профилактикой.

Плюсы и минусы разных методов