Живой новогодний символ на участке: сорта голубых елей, что меняют сад навсегда

Голубая ель — одна из самых эффектных хвойных культур. Она украшает сад круглый год: серебристо-голубая хвоя, правильная форма кроны и морозостойкость сделали её фаворитом у ландшафтных дизайнеров и дачников. Но успех выращивания зависит от правильного выбора сорта, грамотной посадки и ухода.
Glauca Globosa (Глаука Глобоза)
Карликовая форма, высотой до 2 м и шириной до 2 м. Хорошо переносит морозы, устойчива к болезням, не боится снега. Отличный выбор для небольших участков.
Glauca Kaibab (Глаука Кейбаб)
Среднерослый сорт с конической кроной, высотой около 2 м и шириной до 3 м. Хвоя серебристо-голубая, в тени темнеет. Терпим к засухе и загазованному воздуху.
Fat Albert (Фат Альберт)
Крупное дерево до 15 м высотой и до 3,5 м в диаметре кроны. Быстро растёт, имеет жёсткую ярко-голубую хвою. Подходит для просторных участков.
Hoopsii (Хупси)
Изящный сорт с густой кроной, достигает 10 м в высоту. Иглы ярко-голубые, сохраняют насыщенный цвет круглый год. Любит солнечные места.
Edith (Эдит)
Среднерослая ель с правильной конической формой кроны и короткими серебристо-голубыми иглами. Хорошо подходит для маленьких садов, вырастает до 2-3 м.
Выбор места. Голубая ель предпочитает солнце. В тени теряет насыщенность хвои.
Подготовка почвы. Сажают в смесь дерновой и листовой земли, торфа и песка (2:2:1:1). На тяжёлых почвах нужен дренаж 15-20 см.
Размеры ямы. Глубина 50-70 см, диаметр на 40-50 см больше корневого кома.
Расстояние. Между деревьями оставляют от 1 до 3 м в зависимости от сорта.
Саженцы. Лучше приобретать в контейнерах — такие растения быстрее приживаются.
Полив. Молодые ели поливают малыми порциями несколько раз в день. Взрослые — по мере подсыхания почвы.
Опрыскивание. Летом полезно дождевание тёплой водой для хвои.
Мульчирование. Кора хвойных деревьев или опилки сохраняют влагу, подавляют сорняки и поддерживают слабокислую реакцию почвы.
Подкормка. Обычно хватает мульчи, но при медленном росте используют удобрения для хвойных (Фертика, Агрикола, ОрганикМикс). Вносить весной.
Обрезка. Формирующая обрезка не требуется, достаточно удалять сухие и повреждённые ветки. До 7 лет можно корректировать форму.
|Плюсы
|Минусы
|Декоративность круглый год
|Дорогие саженцы
|Морозостойкость и устойчивость к болезням
|Требуют места для роста
|Долговечность (живут до 100 лет)
|При недостатке света теряют голубой оттенок
|Сорт
|Высота
|Подходит для
|Glauca Globosa
|до 2 м
|Маленькие участки, рокарии
|Glauca Kaibab
|2-3 м
|Средние сады, групповые посадки
|Edith
|2-3 м
|Небольшие участки, новогодние композиции
|Hoopsii
|до 10 м
|Сады и усадьбы
|Fat Albert
|до 15 м
|Просторные территории
Определите место посадки — солнечное, просторное.
Подготовьте посадочную яму с дренажом и питательным грунтом.
Установите саженец строго вертикально, засыпьте землёй, слегка утрамбуйте.
Обильно полейте и замульчируйте приствольный круг.
В первые два года обеспечьте регулярный полив и опрыскивание.
Миф: голубая ель растёт только в больших парках.
Правда: есть карликовые сорта для маленьких участков.
Миф: голубая окраска зависит от удобрений.
Правда: цвет хвои — сортовая особенность и освещение.
Миф: голубые ели плохо переносят мороз.
Правда: большинство сортов выдерживает -35…-40 °C.
Когда лучше сажать голубую ель?
Весной или в начале осени. Летом приживается хуже.
Нужна ли защита от солнца весной?
Молодые саженцы лучше притенять, чтобы избежать ожогов хвои.
Можно ли выращивать голубую ель в контейнере?
Да, но только карликовые сорта и при условии зимовки в прохладном месте.
В Европу голубая ель попала из Северной Америки в XVIII веке.
Сначала её выращивали только в ботанических садах.
В XX веке селекционеры создали карликовые и декоративные сорта для садов.
Посадка в тени → хвоя зеленеет → выбрать солнечный участок.
Перелив → гниль корней → поливать малыми порциями.
Отсутствие дренажа → застой воды → дренажный слой 20 см.
Если высадить голубую ель в композиции с можжевельником и вереском, можно создать сад, который будет радовать круглый год: летом серебристо-голубым сиянием, а зимой — праздничной новогодней атмосферой.
Голубая ель в США считается символом штата Колорадо.
Ветви ели выделяют фитонциды, очищающие воздух.
Самый старый экземпляр голубой ели живёт более 600 лет.
Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.