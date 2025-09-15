Живой новогодний символ на участке: сорта голубых елей, что меняют сад навсегда

Голубая ель — одна из самых эффектных хвойных культур. Она украшает сад круглый год: серебристо-голубая хвоя, правильная форма кроны и морозостойкость сделали её фаворитом у ландшафтных дизайнеров и дачников. Но успех выращивания зависит от правильного выбора сорта, грамотной посадки и ухода.

Glauca Globosa (Глаука Глобоза)

Карликовая форма, высотой до 2 м и шириной до 2 м. Хорошо переносит морозы, устойчива к болезням, не боится снега. Отличный выбор для небольших участков.

Glauca Kaibab (Глаука Кейбаб)

Среднерослый сорт с конической кроной, высотой около 2 м и шириной до 3 м. Хвоя серебристо-голубая, в тени темнеет. Терпим к засухе и загазованному воздуху.

Fat Albert (Фат Альберт)

Крупное дерево до 15 м высотой и до 3,5 м в диаметре кроны. Быстро растёт, имеет жёсткую ярко-голубую хвою. Подходит для просторных участков.

Hoopsii (Хупси)

Изящный сорт с густой кроной, достигает 10 м в высоту. Иглы ярко-голубые, сохраняют насыщенный цвет круглый год. Любит солнечные места.