Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваша картошка не получается хрустящей: 5 ошибок, которые вы допускаете
Хватит винить себя в переедании: ученые нашли скрытую причину лишнего веса
Готова к революции в макияже? Новый гранж: мрак уходит, а на его место приходит нечто совершенно неожиданное
Муж Насти Ивлеевой отвоевал наследство: что скрывалось за трагической смертью его брата
Химия дружбы: ученые раскрыли секрет привязанности человека и кошки
Машины научились решать, когда водителю пора на пенсию: это новая реальность безопасности
Они следят за нами: НАСА обнаружило загадочные красные точки в космосе
Без виз и без границ: почему китайский туризм может стать испытанием для России
Пельмени, которые вы ещё не пробовали: неожиданный соус делает их шедевром

Обычный корень или скрытая сила? Разложение под землей меняет всё для будущего роста

4:44
Садоводство

После завершения сезона роста, корни томатов играют важную роль в поддержании здоровья почвы. Если не выдергивать их, они будут разлагаться, насыщая почву органическими веществами и минералами, что способствует улучшению её структуры. Этот процесс обогащает почву, а разложившиеся корни становятся источником натуральных удобрений для будущих растений.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini из малаялам Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Томаты

Биологическая активность почвы

Корни томатов, оставаясь в земле, становятся пищей для микроорганизмов — бактерий и грибков, которые их перерабатывают. Эти микроорганизмы, в свою очередь, являются источником пищи для других существ в почве, таких как дождевые черви. Разложение органических веществ улучшает биологическую активность почвы, что влечет за собой её здоровую экосистему.

Влияние разложения корней на почву

Процесс Влияние на почву Результат
Разложение корней Усиление биологической активности почвы Улучшение структуры почвы
Разложение органических веществ Освобождение питательных веществ (калий, фосфор, кальций) Постепенное обогащение почвы
Активизация микроорганизмов Увлажнение почвы, улучшение её структуры Ускорение разложения органики, улучшение водопроницаемости
Деятельность дождевых червей Разрыхление почвы, увеличение гумуса Улучшение аэрации почвы, повышение плодородия

Улучшение структуры почвы

Корни, оставленные в почве, также способствуют улучшению её структуры. Это особенно важно для плотных или глинистых почв, где вода не проникает вглубь и часто возникают проблемы с аэрацией. Разложившиеся корни разрыхляют почву, улучшая её водопроницаемость и позволяя корням других растений легче проникать в более глубокие слои земли. Это, в свою очередь, помогает снизить риск эрозии, улучшая как физическое, так и химическое состояние почвы.

Кроме того, рыхлая почва способствует лучшему проникновению кислорода в корни растений, что улучшает их развитие и ускоряет рост. Это особенно важно для сельского хозяйства, где здоровье почвы напрямую влияет на урожайность.

Роль дождевых червей и других организмов

Дождевые черви играют важную роль в поддержании здоровья почвы. Они не только перерабатывают органический материал, но и создают каналы, через которые воздух и вода могут легче проникать в землю. Эти каналы также способствуют улучшению корневой активности растений, делая почву более рыхлой и воздушной. Черви являются важными помощниками в процессе разложения органических веществ, таких как корни томатов, которые служат источником пищи для этих организмов.

Кроме того, разложившиеся корни стимулируют развитие других почвенных организмов, включая микроорганизмы, которые также участвуют в переработке органического материала. Это создает здоровую экосистему в почве, что в конечном итоге способствует лучшему росту растений.

Когда не стоит оставлять корни в земле

Несмотря на все преимущества, существуют случаи, когда не следует оставлять корни в почве. Если растения, такие как томаты, подвергались воздействию заболеваний, например, фитофтороза или бактериального увядания, разлагающиеся корни могут стать источником инфекции. В таких случаях рекомендуется полностью удалить корни с участка, чтобы избежать распространения заболеваний на будущие растения. Вместо этого необходимо провести дезинфекцию участка, чтобы устранить остатки болезней.

Как поступить после сбора урожая

После сбора урожая следует обрезать стебли на уровне почвы, оставив корни в земле. Это не только способствует улучшению структуры почвы, но и помогает насытить её питательными веществами. Если на участке использовалась мульча, процесс разложения ускорится. Мульча помогает сохранить влагу в почве и улучшает её теплоизоляционные свойства, что создает оптимальные условия для разложения органических материалов.

Кроме того, в осенний период можно добавить сидераты — растения, которые помогают улучшать структуру почвы и увеличивать содержание питательных веществ. Это отличный способ подготовить почву к следующему сезону и минимизировать потребность в химических удобрениях.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Последние материалы
Tesla сделала ход конём: немецкий завод наращивает объёмы производства
Простой комплекс упражнений, который формирует красивую осанку и снимает зажимы в спине
Сон на пороховой бочке: простое правило убережёт квартиру от огня и дыма
Частое очищение — ускоренное старение? Уберегите кожу от ошибок ухода
Цветы дарят гармонию, но лишний полив превращает горшок в рассадник неожиданных соседей
Взломать иммунитет не получится: раскрыта удивительная правда о витамине С и БАДах осенью
Щуп показывает неправду: 7 ошибок при проверке масла, которые убивают двигатель
Шесть сценаристов — и никакой логики: чем ремейк Москва слезам не верит озадачил зрителей
Маленький хищник в доме: сколько раз на самом деле нужно кормить котёнка
Ваше зрение в опасности. ИИ раскрыл секрет, как спасти глаза от разрушения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.