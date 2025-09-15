Проволочник превращает картофель в решето: какие сидераты спасут урожай

Проволочник — один из главных врагов картофеля. Его ходы в клубнях не только портят урожай, но и создают ворота для болезней. Чтобы защитить будущие посадки, опытные огородники начинают подготовку участка заранее — с осени, засеивая землю сидератами.

Подготовка почвы

Первое правило — устранить кислую реакцию грунта. Проволочник особенно любит кислую почву, поэтому перед посевом сидератов участок известкуют или посыпают золой.

Второе — убрать пырей. Этот сорняк настоящий магнит для вредителя. Чем меньше пырея, тем меньше и личинок в почве.

Почему нельзя злаковые

Многие садоводы по привычке сеют овёс или рожь как сидераты. Но в случае с картофелем это ошибка: проволочник обожает злаки и будет только быстрее размножаться.

Идеальная смесь сидератов

Чтобы прогнать вредителя, используют комбинацию разных растений. Наиболее эффективны:

пелюшка (горох окрашеноцветковый) — обогащает почву азотом;

редька масличная, горчица, рапс — крестоцветные выделяют вещества, отпугивающие проволочника;

лён — содержит токсичные для личинок соединения.

Такая смесь одновременно улучшает структуру почвы и создаёт для вредителя неблагоприятную среду.

Плюсы и минусы метода