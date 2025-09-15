Урожай собран, но битва не окончена: сад ждёт главный удар осени — профилактика до заморозков

В начале осени сад нуждается в особом внимании. Несмотря на то что урожай почти собран, деревья и кустарники ещё долго остаются под угрозой. Ослабленные после плодоношения, они становятся лёгкой добычей для грибков, бактерий и насекомых. Если не провести профилактику до первых заморозков, растения потратят последние силы на борьбу с инфекциями, а не на подготовку к зиме. В результате они хуже перенесут холодный сезон и ослабнут к весне.

Эти болезни обостряются осенью

К концу сезона климатические условия складываются не в пользу растений: ночи становятся холоднее, днём возможна жара, нередки перепады температуры и высокая влажность. Всё это создаёт благоприятную среду для развития инфекций. Парша, мучнистая роса, монилиоз, коккомикоз — эти заболевания хорошо знакомы садоводам, и именно осенью их активность особенно велика. Добавьте сюда механические повреждения после сбора урожая и возможный переизбыток удобрений, и становится ясно: риск заражения возрастает в несколько раз.

Санитарные меры в саду

Первый шаг на пути к здоровому саду — уборка. Приствольные круги следует очистить от опавшей листвы, сорняков и остатков урожая. Эти "укрытия" — идеальная среда для зимовки возбудителей болезней и личинок вредителей. Обязательно снимите мумифицированные плоды с деревьев: они выглядят безобидно, но внутри часто сохраняются споры грибков.

Полноценная обрезка проводится весной, однако осенью допустимо удалить сухие или явно поражённые ветви. Трещины на коре нужно замазать садовым варом, а отслаивающуюся кору снять. Именно в таких местах часто прячутся насекомые.

Некоторые садоводы советуют перекапывать землю в приствольных кругах, чтобы личинки оказались на поверхности и стали добычей птиц и ежей. Другие считают, что эта процедура может повредить корни и ослабить деревья. Если вы не уверены, лучше ограничиться мульчированием и применением биологических средств.

Опрыскивания

После санитарной уборки можно переходить к обработкам. Пока держится тёплая погода, предпочтительнее использовать биопрепараты — они безопасны для плодоносящих деревьев. Популярны:

Фитоспорин-М и Фитоспорин-АС,

Алирин-Б, Гамаир, Споробактерин,

Триходермин, Бактофит.

Эти препараты основаны на полезных бактериях и грибах, которые подавляют развитие возбудителей болезней. Их можно использовать даже в период съёмки урожая.

Если же плоды уже собраны, а поражения сильные, допустимы химические фунгициды. Для разных заболеваний подходят разные средства:

мучнистая роса — Скор, Раёк, Тиовит Джет, Дискор;

парша — Хорус, Силар, Медея, Хортон;

монилиоз — Хорус, Хортон, Силар;

антракноз — Прогноз, Профи;

клястероспориоз и коккомикоз — Хорус, Скор, Силар.

Для профилактики хорошо подходят медьсодержащие препараты (бордоская жидкость, Абига-Пик, ОксиХОМ). Но ими нельзя злоупотреблять: применение чаще одного раза в несколько лет может навредить почве и полезным организмам.

Народные рецепты от болезней

Настой чеснока: 200 г измельчённых зубчиков настоять в воде, развести до 10 л. Помогает от мучнистой росы и серой гнили. Настой горчицы: 100 г порошка настаивают сутки, добавляют 100 г мыла и разводят до 10 л. Эффективен против корневых гнилей и бактериальных болезней. Настой куркумы: 10 г порошка + щепотка перца + 200 мл водки, настоять сутки. Для опрыскивания 2 ст. л. раствора разводят в 5 л воды. Средство работает против монилиоза, пятнистостей, серой гнили.

Преимущество народных средств в том, что они одновременно отпугивают вредителей: чеснок и куркума не нравятся тле, клещам, трипсам, а горчица помогает против плодожорки и пилильщиков.

Как снизить количество вредителей

Осенью важно позаботиться и о насекомых. Регулярно собирайте падалицу, ведь в гниющих плодах любят зимовать гусеницы плодожорки и листовёртки. Старые ловчие пояса на деревьях нужно сжечь, а новые — обновить.

Непременно снимите скрученные листья: внутри них часто прячутся личинки. До морозов полезно очистить стволы от старой коры и заделать раны на деревьях. Это не даст насекомым спрятаться под корой на зиму.

Промышленные инсектициды

Пока держится тепло, применяют биопрепараты: Фитоверм, Лепидоцид, Битоксибациллин, Инсектобактерин. Эти средства действуют мягко, но эффективно.

При сильных вспышках используют химические инсектициды широкого спектра: Актара, Биотлин, Искра, Инта-Вир, Мовенто Энерджи, Сэмпай. Их применяют до заморозков, когда насекомые ещё активны.

Народные методы борьбы

Отвар полыни: 1 кг травы настоять в 4 л воды, затем кипятить 10 минут и развести до 10 л. Помогает от тли, плодожорки, листовёртки. Отвар томатной ботвы: 4 кг измельчённой ботвы варят полчаса в 10 л воды, затем разводят 1:3. Эффективен против клещей и тли. Древесная зола: ею опудривают низкие кусты и вносят в почву. Она не только отпугивает тлю, но и улучшает состав почвы.

Такие обработки проводят каждые 7-10 дней. После дождя их необходимо повторить.

Почвенные вредители

Бороться с насекомыми, обитающими в почве, сложнее всего. Осенью, пока земля ещё теплая, можно использовать препараты на основе грибов метаризиум и боверия: Метаризин, Боверин, Биофорт. Они поражают личинок хрущей, медведку, проволочника, совок. Позднее, когда почва остынет, эффективность этих препаратов резко снижается.

Опасность грызунов

Не стоит забывать и о грызунах. Осенью крысы и мыши начинают искать укрытия на зиму, а собранный урожай только усиливает их интерес к саду. Чтобы защитить деревья, обматывайте стволы лапником, мешковиной или металлической сеткой. Дополнительно можно разложить отпугивающие ветки или специальные приманки.

Советы для эффективной защиты

Опрыскивания всегда начинайте сверху кроны и двигайтесь вниз, обрабатывая ствол, ветви и приствольный круг.

При использовании препаратов внимательно читайте инструкции: многие нельзя смешивать.

Для экономии времени и повышения эффективности допустимы баковые смеси фунгицидов и инсектицидов, но только если они совместимы.

Помните, что химические препараты губят не только вредителей, но и полезных насекомых, поэтому используйте их только при необходимости.

Осень — это не только сбор урожая, но и ответственное время для профилактики. От того, насколько тщательно будет проведена уборка сада, санитарная обрезка и обработки, зависит здоровье деревьев весной и их урожайность. Биологические и народные методы лучше использовать в качестве профилактики, а к химии прибегать лишь в крайних случаях.