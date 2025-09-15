Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lexus вошёл в число фаворитов вторички: такие авто переживут годы без серьёзных проблем
Сытно, ароматно и без лишних хлопот: колбаски в беконе с румяным картофелем
Еда на бегу крадёт концентрацию: ловушка фастфуда, которую ощущаешь слишком поздно
Вот где деньги лежат: сколько платят этим работникам нефтегазовой отрасли
От клички зависит больше, чем вы думаете: как имя влияет на воспитание и дружбу с питомцем
Школа и вуз диктуют ритм: маленькие секреты, чтобы выглядеть ухоженной, не жертвуя завтраком и временем
Фитнес-бомба: лучшие упражнения для ягодиц, если у вас больные колени
Бабушкин секрет чистых окон: 4 копеечных средства, которые творят чудеса
Xiaomi взлетела на 10-е место: эти продажи позволили компании сократить отрыв от Chery

Свекла с тёмным сердцем: как невидимый враг уничтожает урожай под носом у огородников

5:22
Садоводство

Свекла — один из самых благодарных овощей в огороде. Её выращивают почти все: неприхотлива, вкусна, хорошо хранится. Но вместе с радостью бывает и горечь разочарования. Вытаскиваешь из грядки крупный ровный корнеплод, разрезаешь — а внутри чёрная сердцевина, превратившаяся в труху. Болезнь эта известна как "гниль сердечка", и для многих она становится неприятным сюрпризом. Кто-то винит грибки, кто-то — вредителей, но на деле причина чаще всего кроется в другом.

Свекла с гнилью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла с гнилью

Корень проблемы

Некоторые огородники сначала подозревают насекомых. Но если разрезать десяток повреждённых корнеплодов, внутри не окажется ни ходов, ни личинок. Значит, вредители тут ни при чём. Другие склоняются к грибковым болезням. Однако и эта версия не подтверждается: гниль сухая, без запаха и всегда начинается из центра, а не с поверхности.

Подобная картина указывает на физиологическое нарушение. В дождливое лето вода вымывает из почвы самые подвижные микроэлементы. Растения оказываются в условиях скрытого "голодания", которое сказывается прежде всего на сердцевине.

Роль бора

Изучение агротехники показывает, что свекла особенно чувствительна к нехватке бора. Этот микроэлемент необходим для прочности клеточных стенок и перемещения сахаров. При его дефиците нарушается работа проводящей системы. Чтобы выжить, растение жертвует сердцевиной корнеплода, которая постепенно отмирает. Именно это и видно на срезе.

Ситуация усугубляется вторичными инфекциями. Ослабленные ткани становятся лёгкой добычей грибка Phoma betae, вызывающего фомоз. В итоге физиологическая проблема и грибковое поражение действуют вместе, превращая центр свеклы в сухую труху.

Точность — залог успеха

Предотвратить проблему можно очень просто, но с оговоркой: всё зависит от точности. Бор полезен только в микродозах. Избыток превращает его в яд, и растение получает не помощь, а новый стресс. Именно поэтому советы "добавить на кончике ножа" не работают — нужна чёткая дозировка.

Предпосевная обработка семян

Надёжный способ профилактики — обработка семян борной кислотой перед посадкой. Для этого требуется всего два инструмента: кухонные весы с точностью хотя бы до 0,1 грамма и пакетик борной кислоты из аптеки.

Пропорция такова: 0,2 грамма порошка на 10 граммов семян. Семена помещают в сухую ёмкость, добавляют отмеренное количество вещества и энергично встряхивают. Через несколько минут каждое семечко покрывается тонким белым налётом.

Такой приём обеспечивает растение локальным запасом бора прямо у зародышевого корня. Этого хватает на весь сезон, и корнеплоды развиваются без дефицита.

Важные нюансы ухода

Кроме бора, на здоровье свеклы влияют и другие факторы:

  • Почва должна быть лёгкой и воздухопроницаемой. На тяжёлых глинистых участках риск заболеваний выше.
  • Чрезмерные дозы азота вредны: ботва растёт бурно, но корнеплод становится рыхлым и хуже хранится.
  • Зольные подкормки полезны благодаря калию и набору микроэлементов, которые делают растения устойчивее.

Соблюдение этих правил в комплексе помогает избежать многих проблем.

Уборка урожая

Даже при правильном выращивании легко потерять результат, если вовремя не убрать урожай. Свекла плохо переносит заморозки, поэтому уборку начинают при первых признаках технической спелости: пожелтении и увядании нижних листьев ботвы.

Важно и то, как именно вынимать корнеплоды. Вытягивание за ботву часто приводит к повреждению кожицы или шейки, а это прямой путь к гнили. Лучший вариант — аккуратный подкоп вилами.

После этого ботву обрезают острым ножом, оставляя пенёк 1-2 см. Если срезать слишком низко, открывается точка роста, которая быстро загнивает при хранении.

Как сохранить урожай

После уборки свеклу необходимо подсушить. Но делать это на солнце нельзя: корнеплоды быстро увядают, и срок хранения сокращается. Оптимально разложить их в один слой под навесом, где нет прямых лучей, на несколько часов. Земля подсыхает и легко стряхивается, после чего урожай готов к закладке.

Лучшие условия хранения — прохладный погреб с температурой от 0 до +2 °C и влажностью около 90 %. Корнеплоды складывают слоями в ящики и пересыпают песком или опилками. Такой способ помогает сохранить свеклу плотной и сладкой до весны.

Главный секрет успеха заключается не в дорогих препаратах и не в изнурительной борьбе с болезнями, а в точном понимании потребностей растения и внимательном соблюдении деталей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Вот где деньги лежат: сколько платят этим работникам нефтегазовой отрасли
От клички зависит больше, чем вы думаете: как имя влияет на воспитание и дружбу с питомцем
Школа и вуз диктуют ритм: маленькие секреты, чтобы выглядеть ухоженной, не жертвуя завтраком и временем
Свекла с тёмным сердцем: как невидимый враг уничтожает урожай под носом у огородников
Фитнес-бомба: лучшие упражнения для ягодиц, если у вас больные колени
Бабушкин секрет чистых окон: 4 копеечных средства, которые творят чудеса
Xiaomi взлетела на 10-е место: эти продажи позволили компании сократить отрыв от Chery
Это колхоз: Сергей Зверев рассказал о главных антитрендах моды и стиля
Закупки рухнули на 64%: как на Ставрополье пытаются вернуть технику в поля
Их считали провалом, а они снова на подиуме: эти брюки становятся базой осеннего гардероба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.