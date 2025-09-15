Хризантемы живут дольше соседских: простые шаги которые продлевают цветение до морозов

Как выбрать хризантемы в магазине

Первое правило — обращать внимание не только на цвет. Лучше взять куст с множеством бутонов, которые ещё не раскрылись. Пусть это не так эффектно в момент покупки, зато именно такие растения будут дольше цвести на веранде или в саду. Проверяйте также общее состояние: стебли должны быть крепкими, листья — зелёными, без жёлтых пятен, а побеги — не сломанными.

Не стоит покупать цветы слишком рано. Хризантемы любят прохладу, комфортная температура для них — около +15 °C. Если после покупки наступит жара, переставьте горшки в полутень, чтобы растения не перегрелись.

Пересадка: залог пышного роста

Часто хризантемы продаются в тесных пластиковых контейнерах. Их корни переплетаются и не могут нормально развиваться. Поэтому сразу после покупки цветок лучше пересадить. Выберите горшок на несколько сантиметров шире прежнего и заполните его качественным грунтом. Перед тем как поместить растение в новый контейнер, слегка разрыхлите корневой ком. После пересадки обильно полейте.

Вода и уход за почвой

Главное правило — поддерживать почву влажной, но не допускать заболачивания. На первых порах хризантемы нуждаются в регулярном поливе. Для удобства можно использовать поддон: лишняя влага уйдёт вниз, а земля будет напитана равномерно. Но оставлять воду в поддоне надолго нельзя — это грозит загниванием корней.

Когда растение укоренится, достаточно поливать примерно раз в неделю. В засушливые дни контролируйте состояние земли чаще.

Свет и расположение

Хризантемы — настоящие поклонники солнца. Им необходимо не менее 6 часов прямого света ежедневно. Если поставить горшок в полутень или на закрытую веранду, цветение будет скудным, а побеги — вытянутыми. Лучшее место — солнечная сторона участка или веранда с прямым доступом света.

Зачем удалять увядшие цветы

Чтобы продлить цветение, важно вовремя убирать засохшие соцветия. Растение не будет тратить силы на отмирающие части и направит энергию на новые бутоны. Желтые листья и слабые побеги тоже стоит обрезать. Делать это можно секатором или просто прищипывать пальцами.

Плюсы и минусы хризантем