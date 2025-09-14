Если листья в крапинку — готовьтесь к потере урожая: три причины, которые редко замечают вовремя

3:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пожелтение ботвы картофеля — процесс естественный: к концу сезона листья теряют насыщенный зелёный цвет и становятся бледно-жёлтыми. Но тревожным сигналом служат именно тёмные пятна на пластинках. Это признак того, что с растением не всё в порядке. Причин у такого явления несколько, и каждая требует особого подхода.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Избыток химикатов

Частая ошибка огородников — чрезмерное увлечение удобрениями и средствами защиты. Если переборщить с дозировкой препаратов, картофельные листья получают химический ожог. В результате на ботве появляются пятна разной формы, чаще тёмно-бурые. Чтобы этого избежать, важно:

строго соблюдать инструкцию по применению;

не превышать дозировку;

чередовать органические и минеральные удобрения.

Фитофтороз: главный враг картофеля

Если пятна бурые, с размытыми краями, а ботва быстро вянет, речь идёт о фитофторозе. Это опасное грибковое заболевание, способное уничтожить урожай за считанные недели. Сначала поражаются листья, затем болезнь переходит на клубни. Борьба с фитофторозом возможна только с применением фунгицидов. Дополнительно рекомендуется:

убирать сорняки;

проветривать посадки (не загущать ряды);

регулярно осматривать растения.

Парша: опасность для клубней

Если пятна видны не только на листьях, но и на клубнях, причина может быть в парше. Этот недуг поражает кожу картофеля, делая её шероховатой и покрытой язвочками. Урожай теряет товарный вид, а поражённые клубни плохо хранятся. Для борьбы применяют специальные препараты против парши и выбирают устойчивые сорта для посадки.

Плюсы и минусы обработки