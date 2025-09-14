Если листья в крапинку — готовьтесь к потере урожая: три причины, которые редко замечают вовремя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пожелтение ботвы картофеля — процесс естественный: к концу сезона листья теряют насыщенный зелёный цвет и становятся бледно-жёлтыми. Но тревожным сигналом служат именно тёмные пятна на пластинках. Это признак того, что с растением не всё в порядке. Причин у такого явления несколько, и каждая требует особого подхода.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Избыток химикатов

Частая ошибка огородников — чрезмерное увлечение удобрениями и средствами защиты. Если переборщить с дозировкой препаратов, картофельные листья получают химический ожог. В результате на ботве появляются пятна разной формы, чаще тёмно-бурые. Чтобы этого избежать, важно:

  • строго соблюдать инструкцию по применению;

  • не превышать дозировку;

  • чередовать органические и минеральные удобрения.

Фитофтороз: главный враг картофеля

Если пятна бурые, с размытыми краями, а ботва быстро вянет, речь идёт о фитофторозе. Это опасное грибковое заболевание, способное уничтожить урожай за считанные недели. Сначала поражаются листья, затем болезнь переходит на клубни. Борьба с фитофторозом возможна только с применением фунгицидов. Дополнительно рекомендуется:

  • убирать сорняки;

  • проветривать посадки (не загущать ряды);

  • регулярно осматривать растения.

Парша: опасность для клубней

Если пятна видны не только на листьях, но и на клубнях, причина может быть в парше. Этот недуг поражает кожу картофеля, делая её шероховатой и покрытой язвочками. Урожай теряет товарный вид, а поражённые клубни плохо хранятся. Для борьбы применяют специальные препараты против парши и выбирают устойчивые сорта для посадки.

Плюсы и минусы обработки

Метод Плюсы Минусы
Органические удобрения Безопасны для ботвы Эффект проявляется медленнее
Минеральные удобрения Быстро восполняют дефицит Есть риск ожога при передозировке
Фунгициды Эффективны против грибков Требуют строгого соблюдения норм

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите листья: цвет и форма пятен подскажут причину.

  2. Если был перебор с удобрениями — прекратите подкормки и полейте грядку чистой водой.

  3. При подозрении на фитофтороз — обработайте кусты фунгицидом.

  4. При парше — примените препараты защиты и удалите поражённые клубни.

  5. Для профилактики используйте севооборот и не сажайте картофель на одном месте каждый год.

Мифы и правда

  • Миф: пятна на листьях появляются только из-за болезней.

  • Правда: часто они связаны с химическими ожогами.

  • Миф: фитофтороз можно победить народными средствами.

  • Правда: без фунгицидов спасти урожай почти невозможно.

  • Миф: парша влияет только на внешний вид клубня.

  • Правда: поражённый картофель хуже хранится и теряет вкус.

А если пятна появились в конце сезона, ближе к уборке урожая? Тогда можно ограничиться выборочной обработкой и постараться убрать клубни вовремя, не дожидаясь сильного распространения болезни.

Исторический контекст

Фитофтороз впервые массово проявился в XIX веке и стал причиной великого голода в Ирландии. С тех пор его называют главной угрозой картофельных полей. Парша же известна с древности и всегда была бичом мелких фермеров, чьи клубни не выдерживали долгого хранения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
