Если листья в крапинку — готовьтесь к потере урожая: три причины, которые редко замечают вовремя

Пожелтение ботвы картофеля — процесс естественный: к концу сезона листья теряют насыщенный зелёный цвет и становятся бледно-жёлтыми. Но тревожным сигналом служат именно тёмные пятна на пластинках. Это признак того, что с растением не всё в порядке. Причин у такого явления несколько, и каждая требует особого подхода.
Частая ошибка огородников — чрезмерное увлечение удобрениями и средствами защиты. Если переборщить с дозировкой препаратов, картофельные листья получают химический ожог. В результате на ботве появляются пятна разной формы, чаще тёмно-бурые. Чтобы этого избежать, важно:
строго соблюдать инструкцию по применению;
не превышать дозировку;
чередовать органические и минеральные удобрения.
Если пятна бурые, с размытыми краями, а ботва быстро вянет, речь идёт о фитофторозе. Это опасное грибковое заболевание, способное уничтожить урожай за считанные недели. Сначала поражаются листья, затем болезнь переходит на клубни. Борьба с фитофторозом возможна только с применением фунгицидов. Дополнительно рекомендуется:
убирать сорняки;
проветривать посадки (не загущать ряды);
регулярно осматривать растения.
Если пятна видны не только на листьях, но и на клубнях, причина может быть в парше. Этот недуг поражает кожу картофеля, делая её шероховатой и покрытой язвочками. Урожай теряет товарный вид, а поражённые клубни плохо хранятся. Для борьбы применяют специальные препараты против парши и выбирают устойчивые сорта для посадки.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Органические удобрения
|Безопасны для ботвы
|Эффект проявляется медленнее
|Минеральные удобрения
|Быстро восполняют дефицит
|Есть риск ожога при передозировке
|Фунгициды
|Эффективны против грибков
|Требуют строгого соблюдения норм
Осмотрите листья: цвет и форма пятен подскажут причину.
Если был перебор с удобрениями — прекратите подкормки и полейте грядку чистой водой.
При подозрении на фитофтороз — обработайте кусты фунгицидом.
При парше — примените препараты защиты и удалите поражённые клубни.
Для профилактики используйте севооборот и не сажайте картофель на одном месте каждый год.
Миф: пятна на листьях появляются только из-за болезней.
Правда: часто они связаны с химическими ожогами.
Миф: фитофтороз можно победить народными средствами.
Правда: без фунгицидов спасти урожай почти невозможно.
Миф: парша влияет только на внешний вид клубня.
Правда: поражённый картофель хуже хранится и теряет вкус.
А если пятна появились в конце сезона, ближе к уборке урожая? Тогда можно ограничиться выборочной обработкой и постараться убрать клубни вовремя, не дожидаясь сильного распространения болезни.
Фитофтороз впервые массово проявился в XIX веке и стал причиной великого голода в Ирландии. С тех пор его называют главной угрозой картофельных полей. Парша же известна с древности и всегда была бичом мелких фермеров, чьи клубни не выдерживали долгого хранения.
