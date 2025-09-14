Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:42
Садоводство

Крыжовник часто называют неприхотливым, но даже этот кустарник нуждается в подготовке к зиме. Если оставить его без внимания, весной можно столкнуться с сухими ветками, болезнями и слабым урожаем. Чтобы кусты не пострадали, важно выполнить несколько обязательных шагов.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Leman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Обрезка: санитарная и формирующая

Первая обрезка проводится после сбора урожая. Удаляют сухие, тёмные, повреждённые побеги, а также ветки с признаками заболеваний. Вторая — полноценная — выполняется в начале октября. В этот период:

  • убирают нижние листья;

  • вырезают ветви, растущие внутрь кроны;

  • прореживают густые места;

  • удаляют старые ветки старше пяти лет, чтобы стимулировать рост молодых побегов.

Главное — не торопиться и не обрезать кусты в сентябре. В этом случае появятся новые ростки, которые не успеют подготовиться к морозам.

Уход за почвой

После обрезки приходит очередь земли вокруг кустов. Нужно:

  1. Убрать мусор и опавшие листья. Их нельзя отправлять в компост, только сжигать, чтобы исключить заражение грибками.

  2. Аккуратно удалить сорняки, не заглубляясь более чем на 6 см, чтобы не повредить корни.

  3. Провести рыхление, уничтожая личинок вредителей.

  4. Замульчировать почву опилками, травой, соломой или перегноем. Слой мульчи должен быть умеренным, чтобы не спровоцировать загнивание.

Подзимний полив

Кусты должны уходить в зиму напитанными влагой. Это помогает ветвям переносить морозы и защищает их от пересыхания. На один взрослый куст среднего размера потребуется около 30 литров воды. Иногда вместе с влагозарядковым поливом дачники добавляют удобрения, но делать это стоит осторожно и только по необходимости.

Обработка от вредителей

Когда кусты подрезаны, а земля очищена, можно переходить к защите от насекомых и болезней. Самое простое средство — 3 % раствор медного купороса, который уничтожает грибковые споры и отпугивает вредителей. При массовом поражении используют специальные фунгициды.

Подкормка перед морозами

Азотные удобрения осенью противопоказаны: они стимулируют рост, что губительно перед зимой. Крыжовнику нужны калий и фосфор. Для этого подойдут перегной, компост или древесная зола. Такие подкормки укрепляют корни и повышают морозостойкость.

Укрытие кустов

Некоторые дачники считают укрытие лишним, но в холодных регионах без него крыжовник может сильно пострадать. Для защиты используют солому или агроволокно. Это помогает кустам легче перенести зиму и сохранить больше живых почек для весеннего роста.

Плюсы и минусы подготовки

Плюсы Минусы
Повышение урожайности и здоровья куста Требует времени и сил осенью
Снижение риска болезней и вредителей Нужно место для сжигания листвы
Лучшее перенесение морозов Расход воды и укрывных материалов

Советы шаг за шагом

  1. После сбора урожая сделайте санитарную обрезку.

  2. В начале октября сформируйте крону.

  3. Уберите мусор и прорыхлите землю.

  4. Замульчируйте почву.

  5. Проведите влагозарядковый полив.

  6. Обработайте кусты от вредителей и внесите удобрения.

  7. При необходимости укройте кусты.

Мифы и правда

  • Миф: крыжовник зимует без проблем и не требует ухода.

  • Правда: без подготовки кусты часто вымерзают и болеют.

  • Миф: чем больше удобрений, тем лучше.

  • Правда: избыток азота осенью вредит растениям.

  • Миф: достаточно мульчи, укрытие не нужно.

  • Правда: в холодных регионах без защиты кусты страдают.

А если осенью мало времени? Можно ограничиться минимумом: убрать листья, провести влагозарядковый полив и замульчировать куст. Даже такой набор мер поможет крыжовнику легче пережить зиму.

Исторический контекст

Крыжовник выращивали в монастырских садах ещё в XI веке. В России он считался "ягодой для простого народа", тогда как в Европе крыжовенный соус подавали к рыбе и мясу на королевских столах. С течением времени культура стала привычной на дачах, но секрет хорошего урожая — правильная подготовка кустов к зиме — известен не каждому.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
