Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели

Крыжовник часто называют неприхотливым, но даже этот кустарник нуждается в подготовке к зиме. Если оставить его без внимания, весной можно столкнуться с сухими ветками, болезнями и слабым урожаем. Чтобы кусты не пострадали, важно выполнить несколько обязательных шагов.
Первая обрезка проводится после сбора урожая. Удаляют сухие, тёмные, повреждённые побеги, а также ветки с признаками заболеваний. Вторая — полноценная — выполняется в начале октября. В этот период:
убирают нижние листья;
вырезают ветви, растущие внутрь кроны;
прореживают густые места;
удаляют старые ветки старше пяти лет, чтобы стимулировать рост молодых побегов.
Главное — не торопиться и не обрезать кусты в сентябре. В этом случае появятся новые ростки, которые не успеют подготовиться к морозам.
После обрезки приходит очередь земли вокруг кустов. Нужно:
Убрать мусор и опавшие листья. Их нельзя отправлять в компост, только сжигать, чтобы исключить заражение грибками.
Аккуратно удалить сорняки, не заглубляясь более чем на 6 см, чтобы не повредить корни.
Провести рыхление, уничтожая личинок вредителей.
Замульчировать почву опилками, травой, соломой или перегноем. Слой мульчи должен быть умеренным, чтобы не спровоцировать загнивание.
Кусты должны уходить в зиму напитанными влагой. Это помогает ветвям переносить морозы и защищает их от пересыхания. На один взрослый куст среднего размера потребуется около 30 литров воды. Иногда вместе с влагозарядковым поливом дачники добавляют удобрения, но делать это стоит осторожно и только по необходимости.
Когда кусты подрезаны, а земля очищена, можно переходить к защите от насекомых и болезней. Самое простое средство — 3 % раствор медного купороса, который уничтожает грибковые споры и отпугивает вредителей. При массовом поражении используют специальные фунгициды.
Азотные удобрения осенью противопоказаны: они стимулируют рост, что губительно перед зимой. Крыжовнику нужны калий и фосфор. Для этого подойдут перегной, компост или древесная зола. Такие подкормки укрепляют корни и повышают морозостойкость.
Некоторые дачники считают укрытие лишним, но в холодных регионах без него крыжовник может сильно пострадать. Для защиты используют солому или агроволокно. Это помогает кустам легче перенести зиму и сохранить больше живых почек для весеннего роста.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение урожайности и здоровья куста
|Требует времени и сил осенью
|Снижение риска болезней и вредителей
|Нужно место для сжигания листвы
|Лучшее перенесение морозов
|Расход воды и укрывных материалов
После сбора урожая сделайте санитарную обрезку.
В начале октября сформируйте крону.
Уберите мусор и прорыхлите землю.
Замульчируйте почву.
Проведите влагозарядковый полив.
Обработайте кусты от вредителей и внесите удобрения.
При необходимости укройте кусты.
Миф: крыжовник зимует без проблем и не требует ухода.
Правда: без подготовки кусты часто вымерзают и болеют.
Миф: чем больше удобрений, тем лучше.
Правда: избыток азота осенью вредит растениям.
Миф: достаточно мульчи, укрытие не нужно.
Правда: в холодных регионах без защиты кусты страдают.
А если осенью мало времени? Можно ограничиться минимумом: убрать листья, провести влагозарядковый полив и замульчировать куст. Даже такой набор мер поможет крыжовнику легче пережить зиму.
Крыжовник выращивали в монастырских садах ещё в XI веке. В России он считался "ягодой для простого народа", тогда как в Европе крыжовенный соус подавали к рыбе и мясу на королевских столах. С течением времени культура стала привычной на дачах, но секрет хорошего урожая — правильная подготовка кустов к зиме — известен не каждому.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.