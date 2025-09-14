Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели

Крыжовник часто называют неприхотливым, но даже этот кустарник нуждается в подготовке к зиме. Если оставить его без внимания, весной можно столкнуться с сухими ветками, болезнями и слабым урожаем. Чтобы кусты не пострадали, важно выполнить несколько обязательных шагов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Leman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Обрезка: санитарная и формирующая

Первая обрезка проводится после сбора урожая. Удаляют сухие, тёмные, повреждённые побеги, а также ветки с признаками заболеваний. Вторая — полноценная — выполняется в начале октября. В этот период:

убирают нижние листья;

вырезают ветви, растущие внутрь кроны;

прореживают густые места;

удаляют старые ветки старше пяти лет, чтобы стимулировать рост молодых побегов.

Главное — не торопиться и не обрезать кусты в сентябре. В этом случае появятся новые ростки, которые не успеют подготовиться к морозам.

Уход за почвой

После обрезки приходит очередь земли вокруг кустов. Нужно:

Убрать мусор и опавшие листья. Их нельзя отправлять в компост, только сжигать, чтобы исключить заражение грибками. Аккуратно удалить сорняки, не заглубляясь более чем на 6 см, чтобы не повредить корни. Провести рыхление, уничтожая личинок вредителей. Замульчировать почву опилками, травой, соломой или перегноем. Слой мульчи должен быть умеренным, чтобы не спровоцировать загнивание.

Подзимний полив

Кусты должны уходить в зиму напитанными влагой. Это помогает ветвям переносить морозы и защищает их от пересыхания. На один взрослый куст среднего размера потребуется около 30 литров воды. Иногда вместе с влагозарядковым поливом дачники добавляют удобрения, но делать это стоит осторожно и только по необходимости.

Обработка от вредителей

Когда кусты подрезаны, а земля очищена, можно переходить к защите от насекомых и болезней. Самое простое средство — 3 % раствор медного купороса, который уничтожает грибковые споры и отпугивает вредителей. При массовом поражении используют специальные фунгициды.

Подкормка перед морозами

Азотные удобрения осенью противопоказаны: они стимулируют рост, что губительно перед зимой. Крыжовнику нужны калий и фосфор. Для этого подойдут перегной, компост или древесная зола. Такие подкормки укрепляют корни и повышают морозостойкость.

Укрытие кустов

Некоторые дачники считают укрытие лишним, но в холодных регионах без него крыжовник может сильно пострадать. Для защиты используют солому или агроволокно. Это помогает кустам легче перенести зиму и сохранить больше живых почек для весеннего роста.

