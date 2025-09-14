Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зелёное золото с огорода: пять трав, которые зимой стоят дороже лимонов

Садоводство

Зелёные дары природы часто остаются без внимания, хотя именно они способны спасти зимой от авитаминоза и добавить свежих ноток в любое блюдо. Многие травы можно заготовить своими руками и использовать для чаев, супов, салатов и даже сладких десертов. Главное — правильно собрать и высушить растения.

Пряные травы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пряные травы на грядке

Листья вишни: не только для маринада

Обычно листья вишни используют при консервировании овощей, чтобы придать аромат и сохранить хруст огурцам. Но их можно сушить и для чая. В отваре они раскрывают мягкий фруктовый вкус, а также помогают поддерживать иммунитет в холодное время года.

Чистотел: лечебный настой в холодные вечера

Из чистотела готовят настойки, чаи и даже квас. В нём много алкалоидов, сапонинов и органических кислот. В народной медицине он известен своими противовоспалительными свойствами. Однако чистотел требует осторожности — добавлять его стоит понемногу, как пряность.

Крапива: витаминный лидер

В начале лета крапиву используют для приготовления зелёных коктейлей и удобрений, а к середине июля её можно заготовить впрок. Сушёная крапива подходит для витаминного чая, салатов, добавляется в супы и даже варенье. Она богата железом, витаминами группы B и C, улучшает состав крови и помогает поддерживать энергию зимой.

Тысячелистник: аромат и здоровье

Это растение отличается ярким запахом и высоким содержанием эфирных масел. В нём много минеральных солей и флавоноидов, которые укрепляют сосуды и помогают при простудах. Сушёный тысячелистник добавляют в настойки, травяные сборы и мясные блюда.

Сныть: полезный сорняк

Для многих садоводов сныть — назойливая трава, но на самом деле это кладезь пользы. В ней есть витамин C, каротин, холин и эфирные масла. Зимой сныть можно использовать для витаминных салатов и супов, добавлять в чай или настой.

Плюсы и минусы заготовки трав

Плюсы Минусы
Бесплатно и доступно на каждом участке Требует времени на сушку и хранение
Сохраняют витамины и аромат Некоторые растения (чистотел) нужно использовать осторожно
Подходят для чая, салатов, первых и вторых блюд Неправильное хранение приводит к потере полезных свойств

Советы шаг за шагом

  1. Собирать травы нужно в сухую погоду, вдали от дорог.

  2. Сушить лучше в тени, в хорошо проветриваемом месте.

  3. Хранить растения в бумажных пакетах или стеклянных банках.

  4. Подписывать каждую банку, чтобы не перепутать травы зимой.

  5. Раз в пару месяцев проверять заготовки на наличие влаги и плесени.

Мифы и правда

  • Миф: травы теряют все витамины после сушки.

  • Правда: при правильной сушке сохраняется до 80 % полезных веществ.

  • Миф: для чая годятся только аптечные сборы.

  • Правда: дикорастущие травы ничуть не хуже и часто полезнее.

  • Миф: хранить травы можно в полиэтилене.

  • Правда: полиэтилен задерживает влагу, и растения быстро плесневеют.

А что если…

А если места для хранения мало? Можно перемолоть высушенные травы и хранить их в виде порошка — так они займут меньше пространства и будут удобнее в использовании.

Исторический контекст

Использование трав в питании уходит корнями в древность. Ещё славяне сушили листья вишни и крапиву, чтобы зимой восполнять недостаток витаминов. Тысячелистник считался "воинской травой" — его брали в походы для лечения ран. Сныть в старину входила в постные блюда и спасала людей в голодные годы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
