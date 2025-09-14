Зелёное золото с огорода: пять трав, которые зимой стоят дороже лимонов

Зелёные дары природы часто остаются без внимания, хотя именно они способны спасти зимой от авитаминоза и добавить свежих ноток в любое блюдо. Многие травы можно заготовить своими руками и использовать для чаев, супов, салатов и даже сладких десертов. Главное — правильно собрать и высушить растения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пряные травы на грядке

Листья вишни: не только для маринада

Обычно листья вишни используют при консервировании овощей, чтобы придать аромат и сохранить хруст огурцам. Но их можно сушить и для чая. В отваре они раскрывают мягкий фруктовый вкус, а также помогают поддерживать иммунитет в холодное время года.

Чистотел: лечебный настой в холодные вечера

Из чистотела готовят настойки, чаи и даже квас. В нём много алкалоидов, сапонинов и органических кислот. В народной медицине он известен своими противовоспалительными свойствами. Однако чистотел требует осторожности — добавлять его стоит понемногу, как пряность.

Крапива: витаминный лидер

В начале лета крапиву используют для приготовления зелёных коктейлей и удобрений, а к середине июля её можно заготовить впрок. Сушёная крапива подходит для витаминного чая, салатов, добавляется в супы и даже варенье. Она богата железом, витаминами группы B и C, улучшает состав крови и помогает поддерживать энергию зимой.

Тысячелистник: аромат и здоровье

Это растение отличается ярким запахом и высоким содержанием эфирных масел. В нём много минеральных солей и флавоноидов, которые укрепляют сосуды и помогают при простудах. Сушёный тысячелистник добавляют в настойки, травяные сборы и мясные блюда.

Сныть: полезный сорняк

Для многих садоводов сныть — назойливая трава, но на самом деле это кладезь пользы. В ней есть витамин C, каротин, холин и эфирные масла. Зимой сныть можно использовать для витаминных салатов и супов, добавлять в чай или настой.

