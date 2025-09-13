Хризантема играет в русскую рулетку с морозом: приёмы, которые спасают цветок от вымерзания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осень — время, когда хризантема достигает пика своей красоты. Но вместе с тем это и период, когда садоводу нужно уделить растению максимум внимания. Помимо базовых правил ухода, существуют дополнительные приёмы, которые помогают сохранить пышность и здоровье куста вплоть до зимы.

Хризантемы
Хризантемы

Подготовка к холодам

Когда температура начинает опускаться ниже нуля, хризантему в открытом грунте лучше укрыть. Для этого используют сухую листву, лапник или агроволокно. Многолетние сорта стоит окучить, чтобы защитить корневую систему. А горшечные растения удобнее занести в дом или на утеплённый балкон, где нет резких перепадов температуры.

Пересадка и деление

Хризантема плохо переносит долгий рост на одном месте. Опытные садоводы рекомендуют раз в 3-4 года пересаживать кусты и делить корневище. Это омолаживает растение, стимулирует цветение и предотвращает болезни. Лучшее время для процедуры — весна, но запланировать её стоит уже осенью, пока вы наблюдаете за состоянием куста.

Размножение

Осенью можно заготовить черенки для будущей посадки. Для этого выбирают здоровые побеги длиной 8-10 см, укореняют их в питательном субстрате и оставляют зимовать в прохладном помещении. Весной такие саженцы превращаются в крепкие растения, которые будут цвести дольше и обильнее.

Полезные сочетания удобрений

Если вы хотите продлить цветение, можно чередовать органические и минеральные подкормки. Например, раз в две недели вносить настой золы или перегноя, а на следующую подкормку использовать готовый фосфорно-калийный комплекс. Такой подход помогает не только улучшить окраску цветков, но и укрепить корни перед зимой.

Хризантема в интерьере

Срезанные соцветия хризантемы сохраняют свежесть до трёх недель, если правильно ухаживать за букетом. Воду в вазе меняют каждые 2-3 дня, а стебли подрезают под углом. Благодаря этому хризантема остаётся одним из самых популярных осенних цветов для флористов.

Мифы и правда

• Миф: хризантемы цветут только на улице.
Правда: существуют компактные комнатные сорта, которые прекрасно развиваются в горшках и радуют цветами даже зимой.

• Миф: хризантемы не переносят пересадку.
Правда: регулярное деление куста необходимо для здоровья растения.

• Миф: для обильного цветения нужно много азота.
Правда: азот стимулирует рост листьев, но не бутонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: слишком частый полив.
→ Последствие: загнивание корней.
→ Альтернатива: поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы.

• Ошибка: густая посадка.
→ Последствие: развитие грибковых болезней.
→ Альтернатива: оставлять расстояние не менее 30-40 см между кустами.

• Ошибка: игнорирование увядших цветов.
→ Последствие: растение тратит силы на семена.
→ Альтернатива: регулярно обрезать отцветшие соцветия.

А что если…

А что если вместо традиционных белых или жёлтых хризантем попробовать новые сорта с необычной окраской — зелёные, бордовые или двухцветные? Они становятся настоящим акцентом сада и привлекают внимание не меньше редких роз или георгинов.

Ещё несколько любопытных фактов

  1. В Японии существует День хризантемы — праздник долголетия, который отмечают в начале сентября.

  2. В медицине отвары лепестков применяли для снижения температуры и улучшения зрения.

  3. Хризантема считается одним из символов осени в поэзии Восточной Азии и упоминается в сотнях древних стихотворений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
