Яд становится спасением: без средств от сорняков урожай просто не доживает до сбора

Что такое гербициды и как они работают

Химическая борьба с сорняками основана на применении гербицидов — средств, способных уничтожать нежелательную растительность. По типу воздействия их делят на два основных класса:

Тотальные (общего действия) — уничтожают все зеленые растения на участке. Применяются на территориях, которые планируется полностью очистить от растительности. Селективные (избирательного действия) — поражают только определённые виды растений. Их можно использовать прямо в посевах, не причиняя вреда культурным растениям.

Селективные гербициды подразделяются ещё на контактные (действуют только в местах соприкосновения с тканями) и системные (проникают внутрь растения и поражают его целиком, включая корни).

Листовые и почвенные препараты

Системные гербициды бывают двух типов:

листовые — работают после всходов, через проникновение в листья;

почвенные (корневые) — применяются до появления ростков, действуют через корневую систему.

Наиболее чувствительны к почвенным препаратам именно молодые всходы сорняков.

Преимущества химического метода

Использование гербицидов даёт фермерам и дачникам ряд ощутимых плюсов:

экономия времени и труда;

возможность механизированной обработки больших площадей;

уничтожение как взрослых сорняков, так и их семян и подземных органов;

снижение необходимости ручной прополки и рыхления междурядий;

защита культурных растений в наиболее уязвимые фазы развития.

Плюсы и минусы