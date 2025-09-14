Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом

К концу дачного сезона теплица остаётся пустой, и именно это время лучше всего подходит для генеральной обработки. Пока растения уже убраны, можно без спешки заняться профилактикой и защитой почвы и каркаса от вредителей и болезней. Если отложить все процедуры до весны, то времени на них окажется критически мало, а заражения могут проявиться в самый неподходящий момент. Осень — идеальный период для наведения порядка и подготовки к новому урожайному сезону.

Фото: creativecommons.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Теплица

Почему важно обрабатывать теплицу осенью

За лето в закрытом пространстве накапливаются насекомые, споры грибков и остатки болезней. Они прекрасно переживают зиму, если их не уничтожить заранее. Весной же вместе с рассадой в теплице может развернуться настоящая эпидемия: паутинный клещ, белокрылка и фитофтора способны свести на нет все усилия садовода.

Чем обработать от вредителей

Если в сезоне встречался только паутинный клещ, достаточно применить акарициды на основе малатиона. Самым сложным врагом считается белокрылка. Этот вредитель любит замкнутые пространства и способен погубить целый урожай томатов или огурцов. Здесь пригодятся препараты с флоникамидом.

Чем обработать от болезней

Главный враг теплицы — фитофтороз. Его споры легко сохраняются в почве и на конструкциях. Осенью можно использовать серные шашки: при сгорании они выделяют газ, который убивает грибковые инфекции. Помещение при этом закрывают на несколько суток, а потом обязательно хорошо проветривают.

Плюсы и минусы осенней обработки