Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом

К концу дачного сезона теплица остаётся пустой, и именно это время лучше всего подходит для генеральной обработки. Пока растения уже убраны, можно без спешки заняться профилактикой и защитой почвы и каркаса от вредителей и болезней. Если отложить все процедуры до весны, то времени на них окажется критически мало, а заражения могут проявиться в самый неподходящий момент. Осень — идеальный период для наведения порядка и подготовки к новому урожайному сезону.
За лето в закрытом пространстве накапливаются насекомые, споры грибков и остатки болезней. Они прекрасно переживают зиму, если их не уничтожить заранее. Весной же вместе с рассадой в теплице может развернуться настоящая эпидемия: паутинный клещ, белокрылка и фитофтора способны свести на нет все усилия садовода.
Если в сезоне встречался только паутинный клещ, достаточно применить акарициды на основе малатиона. Самым сложным врагом считается белокрылка. Этот вредитель любит замкнутые пространства и способен погубить целый урожай томатов или огурцов. Здесь пригодятся препараты с флоникамидом.
Главный враг теплицы — фитофтороз. Его споры легко сохраняются в почве и на конструкциях. Осенью можно использовать серные шашки: при сгорании они выделяют газ, который убивает грибковые инфекции. Помещение при этом закрывают на несколько суток, а потом обязательно хорошо проветривают.
|Плюсы
|Минусы
|Вредители и болезни не зимуют в теплице
|Нужно тратить время после сбора урожая
|Весной меньше забот и химии
|Химические препараты токсичны
|Земля промерзает и оздоравливается
|Требуется защита при работе
|Повышается урожайность следующего года
|Расходы на препараты и удобрения
|Метод
|Эффективность
|Когда применять
|Особенности
|Химические препараты
|Очень высокая
|Осень
|Быстро и надёжно, но токсично
|Биопрепараты
|Средняя
|Весна–лето
|Безопасны, но работают дольше
|Перекопка и промораживание
|Дополняющая мера
|Осень
|Не уничтожает всех вредителей
|Серная шашка
|Высокая
|Осень
|Борется с грибками, требует осторожности
Вынесите всё растительное и органическое из теплицы.
Перекопайте грунт, не разбивая комки.
Определите главного вредителя — клещ, белокрылка или комплекс.
Подберите соответствующий препарат (акарицид, инсектицид, фунгицид).
Обработайте все поверхности, углы и опоры.
Закройте теплицу и выдержите указанное время.
Проветрите помещение не менее суток.
Внесите удобрения: хлористый калий, навоз, древесную золу.
Перед зимой ещё раз проверьте целостность конструкции.
С первыми снегопадами закидайте теплицу снегом.
Миф: весной проще обработать теплицу, потому что всё под рукой.
Правда: весной некогда ждать, пока выветрятся химикаты, а вредители уже активны.
Миф: достаточно только перекопать землю.
Правда: многие насекомые и споры прекрасно зимуют на каркасе и плёнке.
Миф: серные шашки вредят земле.
Правда: газ уничтожает только микроорганизмы на поверхности и не портит плодородие.
Как часто нужно обрабатывать теплицу?
Достаточно один раз осенью, а весной можно ограничиться профилактикой биопрепаратами.
Сколько стоит обработка?
Набор препаратов обойдётся от 500 до 2000 рублей в зависимости от площади и выбранных средств.
Что лучше: химия или биопрепараты?
Химические препараты эффективнее осенью, биопрепараты безопаснее использовать весной и летом.
В XIX веке садоводы защищали теплицы серой и золой.
Сегодня акцент смещается в сторону биопрепаратов и органического земледелия.
Ошибка: оставить подвязки и мусор.
Последствие: зимовка вредителей.
Альтернатива: полная уборка и вынос из теплицы.
Ошибка: внести азотные удобрения под зиму.
Последствие: питательные вещества вымоются.
Альтернатива: использовать калий и фосфор.
Ошибка: не проверять каркас на зиму.
Последствие: повреждения от снега и ветра.
Альтернатива: ремонт и укрепление конструкции заранее.
А что если не обрабатывать теплицу вовсе? Тогда весной можно столкнуться с заражённой рассадой, потерей урожая и необходимостью срочно применять токсичные препараты в период активного роста. Это приведёт к лишним расходам и ухудшению качества овощей.
Белокрылка способна размножаться круглый год, если температура выше +10 °C.
В закрытых теплицах паутинный клещ развивается быстрее, чем в открытом грунте.
Древесная зола не только удобрение, но и мягкий антисептик для почвы.
