Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Напиток, который согревает лучше пледа: секрет яблочно-грушевого компота
Почему ванная пахнет затхлостью даже после уборки? Виновата одна ваша привычка
Два миллиардера, два пути в космос: на чьей стороне окажется будущее человечества
После картофеля грядка может погибнуть: как правильно провести севооборот
Карпин готовится к дерби: Бителло заинтриговал своим заявлением о физической форме тренера
Татьяна Куртукова попала под прицел Украины: что стоит за решением Миротворца*
Не смотрите кошке в глаза: почему ваш пристальный взгляд для неё — объявление войны
Мечта о доме ближе: Сбербанк снижает ипотечные ставки

Золото на дне ведра: японский секрет превращает отходы в урожайное богатство

4:44
Садоводство

Пищевые отходы для большинства из нас — это то, что сразу отправляется в мусорное ведро. Но если взглянуть на них с позиции садовода, то в этих остатках скрывается кладезь пользы для почвы и растений. Японская технология Бокаши позволяет превратить кожуру овощей, фрукты, кофейную гущу и даже остатки мяса в ценное удобрение, которое оживит грядки и цветники.

Компостные ящики для дачи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компостные ящики для дачи

Почему садоводы выбирают Бокаши

Метод основан на анаэробной ферментации, которая напоминает квашение капусты. В герметичном контейнере пищевые отходы не гниют, а "маринуются", превращаясь в удобрение. Для садоводов этот способ особенно удобен, ведь:

  • можно использовать абсолютно все отходы, включая мясные и молочные продукты;
  • запах минимален и не привлекает насекомых и грызунов;
  • питательные вещества сохраняются и быстрее усваиваются растениями.

Кроме того, садоводы помогают природе: пищевые отходы не попадают на свалку и не выделяют метан.

Как использовать метод на даче или в саду

Суть проста: отходы складываются слоями в ведро для Бокаши и пересыпаются обработанными отрубями. Через 2 недели ферментированная масса готова к закладке в землю.

Садоводы ценят, что полученный субстрат можно:

  1. Закопать прямо в грядку, чтобы обогатить почву.

  2. Добавить в компостную кучу, ускоряя созревание перегноя.

  3. Использовать в "почвенной фабрике" — смешав с землёй в контейнере.

А "чай Бокаши" — жидкость, которая выделяется при ферментации, садоводы применяют для подкормки овощей, ягод и цветов.

Как правильно готовить "жидкое золото"

Садоводы знают: любое удобрение требует правильной дозировки. Концентрат Бокаши очень сильный, поэтому его нужно разводить:

  • стандартная пропорция — 1:100;
  • для нежных культур (например, клубники или фиалок) — 1:200.

Раствор используют для полива или опрыскивания растений, а неразбавленный чай помогает прочистить дренажные системы на участке.

Плюсы и минусы для садовода

Плюсы Минусы
Обогащает почву органикой Нужно купить специальное ведро
Подходит для любых отходов Требуются отруби Бокаши
Ускоряет рост растений Нужно контролировать процесс
Удобно даже на даче без компостной кучи Требует времени на ферментацию

Сравнение с компостом на участке

Критерий Бокаши Традиционный компост
Сроки получения 2-3 недели Несколько месяцев
Запах Лёгкий кисловатый Сильный гнилостный
Подходит для мясных отходов Да Нет
Привлекает вредителей Нет Да
Удобство для дачника Высокое Среднее

FAQ для дачников

Можно ли поливать Бокаши томаты и огурцы?
Да, особенно на стадии роста — они хорошо откликаются на органическое питание.

Сколько стоит ведро для садовода?
Обычно от 2500 до 4000 рублей за комплект с отрубями.

Можно ли использовать Бокаши круглый год?
Да, зимой отходы ферментируют, а весной закапывают в почву.

Исторический контекст

Метод придумал японский профессор Тэруо Хига в 1980-х. Изначально он использовался для восстановления сельскохозяйственных земель. Сегодня садоводы по всему миру применяют его для улучшения урожайности и здоровья почвы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не разводить чай перед поливом.
Последствие: ожог корней растений.
Альтернатива: разводите в пропорции 1:100 или 1:200.

Ошибка: закапывать массу прямо под корни.
Последствие: процесс ферментации может повредить растения.
Альтернатива: вносите за 2 недели до посадки.

Ошибка: редко сливать жидкость.
Последствие: ведро начинает пахнуть и процесс замедляется.
Альтернатива: сливайте каждые 2-3 дня.

А что если…

У вас нет грядок, а только пара цветочных клумб? Всё равно можно применять Бокаши: чай разбавляют и поливают розы или газон. А ферментированные остатки можно добавить в контейнеры с декоративными растениями.

Интересные факты для садоводов

  1. В Японии с помощью Бокаши восстанавливали обеднённые почвы рисовых полей.

  2. Подкормка Бокаши помогает быстрее приживаться рассаде.

  3. В Европе садовые магазины продают готовые наборы для дачников, где всё уже укомплектовано.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Последние материалы
Удобство или тикающая бомба на колёсах? Вот чем рискует водитель при переводе авто на газ
Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус
Забудьте про запястья: куда наносить духи, чтобы аромат держался весь день
Тело шепчет, а мы глушим: тайные сигналы организма, которые приходят после 35, будто предупреждение
Тёплый аромат осени в каждом ломтике: кекс, ради которого семья собирается за столом
Золото на дне ведра: японский секрет превращает отходы в урожайное богатство
Загадочная чаша из Александрии: историки ломают копья над одной фразой
Эксперимент с йогой раскрыл неожиданные факты — какие открытия смутили учёных
Кто выдавил Пугачёву из России? Ширвиндт отчитал обидчиков Примадонны
Проклова заступилась за Пугачёву: Алла – любящий человек, а её сделали врагом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.