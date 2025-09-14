Мифы и правда о биопрепаратах: почему мягкая сила бактерий работает надёжнее химии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:12
Садоводство

Осень — время завершения сезона и подготовки почвы к следующему году. За лето грунт теряет питательные вещества, в нём накапливаются возбудители болезней и личинки вредителей. Чтобы восстановить плодородие и оздоровить землю, всё больше огородников выбирают биопрепараты. Эти средства на основе полезных бактерий и грибов действуют мягко, экологично и помогают поддерживать естественный баланс почвенной микрофлоры.

Опрыскивание растений от мучнистой росы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опрыскивание растений от мучнистой росы

Основные биопрепараты для осенней обработки

Препарат Состав и действие Применение
Фитоспорин-М Bacillus subtilis. Подавляет фитофтору, паршу, мучнистую росу, корневые гнили, ржавчину. Очистка почвы от патогенов после сбора урожая.
Триходермин Trichoderma lignorum. Растворяет мицелий патогенных грибов, выделяет антибиотики. Борьба с фузариозом, плесенью, вертициллезом. Особенно эффективен в теплицах.
Байкал ЭМ-1 Комплекс молочнокислых, фотосинтезирующих бактерий и дрожжей. Ускоряет разложение ботвы и корней, улучшает структуру почвы, подавляет патогены.
Алирин-Б Почвенные бактерии, точечно действующие против гнилей и увядания. Лучше всего работает вместе с Фитоспорином.

Как правильно обрабатывать почву в октябре

  • Сроки. Оптимально — после уборки урожая, но до устойчивых заморозков. Температура почвы должна быть +10…+15 °C, иначе микроорганизмы "уснут".

  • Раствор. Концентрация всегда указывается на упаковке. Обычно 100-200 мл концентрата разводят в 10 л воды — этого хватает на 2-3 кв. м.

  • Применение. Раствор используют в день приготовления, иначе живые культуры теряют активность.

  • Перекопка. После полива землю неглубоко перекапывают или рыхлят — так препараты попадают в корнеобитаемый слой.

Совет: максимальный эффект достигается при внесении биопрепаратов вместе с органикой — компостом или сидератами.

Осенняя обработка теплицы

В теплицах из-за влажности и тепла быстро скапливаются болезни. Осенняя дезинфекция — обязательна.

  1. Убрать ботву и сорняки.

  2. Вымыть каркас и покрытие мыльным раствором.

  3. Пролить почву Фитоспорином и Триходермином.

  4. Обработать те же поверхности растворами.

  5. Посеять сидераты (горчицу, фацелию, рожь).

  6. Пролить их раствором Байкала ЭМ-1.

  7. Легко перекопать, заделывая массу и микроорганизмы в почву.

Такой комплекс заменяет химические обработки и обновляет грунт.

Борьба с зимующими вредителями

Зимующие личинки и куколки прячутся в приствольных кругах и верхних слоях почвы. Биопрепараты действуют сразу по двум направлениям: выделяют вещества, угнетающие вредителей, и создают неблагоприятную микросреду.

Для результата нужно:

  • убрать опавшие листья и плоды;

  • пролить приствольные круги биопрепаратами;

  • провести рыхление, поднимая личинок на поверхность.

Это снижает численность вредителей и предотвращает массовые нашествия весной.

Восстановление плодородия почвы

Главная задача осенних работ — вернуть земле силы.

  • ЭМ-препараты. Байкал ЭМ-1 активизирует микрофлору и запускает гумификацию.

  • Сидераты. Озимые культуры (горчица, рожь, овёс, рапс) улучшают структуру почвы и становятся весной органическим удобрением.

Совет: посев сидератов стоит совместить с внесением ЭМ-препаратов — это "золотой стандарт" органического земледелия.

Сравнение методов обработки

Метод Эффективность Экологичность Подходит для
Химические фунгициды Высокая Низкая Тяжёлые поражения почвы
Биопрепараты Средняя/высокая (накопительный эффект) Высокая Регулярное применение
Органика (сидераты, компост) Средняя Высокая Совместное использование с биопрепаратами

Мифы и правда

  • Миф: биопрепараты слабее химии.
    Правда: их действие накопительное, но в долгосрочной перспективе они не уступают фунгицидам.

  • Миф: бактерии погибают зимой.
    Правда: часть микроорганизмов впадает в спячку и активизируется весной.

  • Миф: обработка нужна только в теплицах.
    Правда: и открытые грядки страдают от болезней и вредителей.

FAQ

Когда лучше вносить биопрепараты?
Сразу после уборки урожая, пока температура почвы выше +10 °C.

Можно ли смешивать разные препараты?
Да, но только совместимые (Фитоспорин и Алирин-Б работают лучше вместе).

Нужна ли перекопка после полива?
Да, чтобы микроорганизмы попали в глубину и были защищены от солнца.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
