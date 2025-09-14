Мифы и правда о биопрепаратах: почему мягкая сила бактерий работает надёжнее химии

Метод Эффективность Экологичность Подходит для Химические фунгициды Высокая Низкая Тяжёлые поражения почвы Биопрепараты Средняя/высокая (накопительный эффект) Высокая Регулярное применение Органика (сидераты, компост) Средняя Высокая Совместное использование с биопрепаратами

Мифы и правда

Миф : биопрепараты слабее химии.

Правда : их действие накопительное, но в долгосрочной перспективе они не уступают фунгицидам.

Миф : бактерии погибают зимой.

Правда : часть микроорганизмов впадает в спячку и активизируется весной.

Миф: обработка нужна только в теплицах.

Правда: и открытые грядки страдают от болезней и вредителей.

FAQ

Когда лучше вносить биопрепараты?

Сразу после уборки урожая, пока температура почвы выше +10 °C.

Можно ли смешивать разные препараты?

Да, но только совместимые (Фитоспорин и Алирин-Б работают лучше вместе).

Нужна ли перекопка после полива?

Да, чтобы микроорганизмы попали в глубину и были защищены от солнца.