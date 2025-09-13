Секреты огородников: как правильно сбраживать семена, чтобы они не потеряли силу

Сохранение семян помидоров — важная задача для тех, кто хочет ежегодно выращивать проверенные сорта без риска пересорта. Эта процедура проста, но требует аккуратности. Главное — правильно выбрать плоды, извлечь семена и создать подходящие условия для их хранения.

Как выбрать плоды для семян

Семена сохраняют все признаки материнского растения только у сортовых томатов, полученных в результате свободного опыления. Поэтому для заготовки не используют гибриды: такие семена не повторяют свойства сорта.

Для заготовки выбирают полностью зрелые и здоровые плоды. Крупноплодные сорта разрезают и вычерпывают семена ложкой, а у черри их достаточно просто выдавить из мякоти.

Плюсы и минусы самостоятельной заготовки семян