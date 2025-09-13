Флоксы готовят зимний чемодан: что положить внутрь, чтобы весной был фейерверк цветов

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень для флоксов — это время не только завершения цветения, но и важный этап подготовки к зиме. От того, насколько правильно проведены посадка, пересадка, обрезка и укрытие, зависит здоровье растений и их цветение в новом сезоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Niccolò Caranti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флокс метельчатый

Посадка и пересадка осенью

Сентябрь — идеальный месяц для посадки и пересадки флоксов. На новом месте растения успеют укорениться до холодов и уже весной дадут мощные побеги.

Для посадки выбирают солнечный участок с рыхлой, влажной и плодородной почвой. Грунт перекапывают минимум на 30 см, добавляют минеральные удобрения и известь. Посадочные ямы делают просторными, чтобы корни свободно размещались. Оптимальное расстояние между кустами — 40-60 см. Корневище заглубляют так, чтобы верхняя его часть оказалась на 5 см ниже уровня земли.

Перед высадкой саженцы полезно обработать стимулятором корнеобразования, а сами лунки заправить золой и перегноем.

Деление кустов

Флоксы могут расти на одном месте до 15 лет, но каждые 4-5 лет кусты желательно делить для омоложения. Осенью куст аккуратно выкапывают, делят корневище на части с 3-5 стеблями и крупными почками возобновления. Побеги укорачивают до 10-15 см и высаживают деленки в подготовленные лунки.

Чтобы растения быстрее прижились, посадки мульчируют перегноем, торфом или листовой землёй слоем не менее 10 см. Весной, когда растает снег, мульчу снимают, чтобы земля быстрее прогрелась.

Подкормки и полив

Полив осенью проводят умеренно, но важно, чтобы растения не уходили в зиму пересушенными. Азотные удобрения к этому времени уже исключают, чтобы кусты не тратили силы на наращивание зелёной массы. В сентябре делают фосфорно-калийную подкормку — например, 20 г монофосфата калия на ведро воды.

Дополнительно землю вокруг кустов припудривают золой: она укрепляет иммунитет и дезинфицирует почву.

Борьба с болезнями и вредителями

После цветения кусты осматривают, удаляют и сжигают повреждённые части. Для профилактики грибковых болезней проводят опрыскивание фунгицидами. Такой уход снижает риск заражения в период зимовки.

Осенняя обрезка

С конца сентября до устойчивых холодов проводят обрезку флоксов. Стебли укорачивают почти до земли или оставляют 6-10 см. Первый вариант защищает от вредителей и грибков, второй помогает задерживать снег и сохраняет почки возобновления.

Главное правило: использовать острый продезинфицированный секатор. Ломать или вырывать стебли нельзя — это повреждает почки у основания. Срезанные части обязательно сжигают.

Укрытие на зиму

Корни флоксов залегают близко к поверхности, поэтому без укрытия они легко вымерзают. Осенью кусты присыпают перегноем, торфом или компостом слоем 8-12 см. В малоснежные зимы сверху дополнительно укладывают лапник или камыш, чтобы задержать снег и создать воздушную подушку.

Молодые саженцы особенно нуждаются в таком "одеяле". Под укрытием мульча постепенно перегнивает, выделяя тепло и питательные вещества.

Плюсы и минусы осеннего ухода