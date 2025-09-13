Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна ошибка с фактурой — и даже дорогой наряд будет выглядеть как секонд-хенд
Мёртвая петля: новый тренд из Китая превращает борьбу с бессонницей в игру со смертью
Прощай, Европа? ЕС ужесточает выдачу виз, и вот что это значит для вас
7 степеней прожарки: найдите свою и готовьте мясо, как в лучших стейкхаусах
Хмель перемен: как новые пошлины изменили карту импортного пива в России
США накрывает невидимый враг: инфекция с тропических болот уже на американской земле
От разлуки до брака: как любовь Оскара и Юлии Кучеры победила все преграды
Природный символ Кисловодска: что скрывает скала, вдохновившая Лермонтова
Газировка и спиртное лишают волос: как привычные напитки ускоряют облысение

Под ногами лежит сокровище: как из листвы рождается перегной, меняющий урожай

0:18
Садоводство

Осенью садоводы часто сталкиваются с проблемой опавшей листвы. Одни отправляют её в костёр, другие — в мешки для мусора. Но мало кто задумывается, что сухая листва способна превратиться в ценное органическое удобрение — перегной, который делает почву рыхлой, питательной и благоприятной для роста овощей, ягод и декоративных культур.

Сбор листвы на газоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сбор листвы на газоне

Подходящие и неподходящие листья

Наиболее удачным выбором для перегноя станут листья плодовых деревьев. Они разлагаются быстро, не требуют измельчения и не содержат веществ, способных навредить растениям. Подойдут и листья бука, берёзы, ясеня, тополя и ивы.

Кленовые и каштановые листья перерабатываются значительно дольше, поэтому их лучше предварительно порубить. А вот дубовую листву, а также листья голубики и брусники использовать не стоит: высокое содержание дубильных веществ угнетает развитие растений.

Хвою тоже можно применять, но только после измельчения. Нужно учитывать, что иголки перегнивают медленнее, чем лиственная масса.

Условия хранения

Для хранения листьев выбирают разные ёмкости — деревянные ящики, бочки, чугунные ванны или прочные полиэтиленовые пакеты. Главное условие — наличие отверстий для вентиляции. Если доступа воздуха не будет, листья начнут гнить и образуют неприятный запах вместо полезного компоста.

Сроки созревания

Процесс превращения листвы в перегной занимает в среднем около двух лет. На это влияет:

  1. Плотность укладки.

  2. Вид дерева.

  3. Размер листьев.

К моменту готовности листья превращаются в рыхлую, тёмную и однородную массу. В случае с хвойной подстилкой процесс всегда идёт дольше.

Признаки готовности

Определить зрелость компоста просто: если в нём не осталось червей, значит, они уже съели всё, что могли, и питаться больше нечем. Такой перегной готов к использованию.

Ускорение процесса

Чтобы ускорить компостирование, некоторые дачники используют специальные препараты или бактерии. Но тратить деньги на это необязательно — существует естественный метод: добавлять измельчённую свежую траву. Она обогащает массу азотом и стимулирует процессы разложения.

Важно: сорняки с корнями использовать нельзя. Они способны укорениться и разрастись прямо в куче.

Листья против сорняков

Иногда листья просто раскладывают по грядкам, создавая плотный покров. Этот способ помогает бороться с сорняками и удерживать влагу в почве. Минус метода в том, что полноценного перегноя в таком случае не получится.

Зато у приёмa есть приятный бонус: кучки листвы на краю участка становятся зимним убежищем для ежей, которые помогают в саду, уничтожая насекомых-вредителей.

Плюсы и минусы использования листвы

Плюсы Минусы
Бесплатное и экологичное удобрение Длительный срок приготовления (до 2 лет)
Улучшает структуру почвы Некоторые листья требуют измельчения
Удерживает влагу и защищает от сорняков Нельзя использовать дубовую листву и ягоды с дубильными веществами
Создаёт среду для полезных животных (ежи) Хвоя перегнивает особенно долго

Советы шаг за шагом

  1. Соберите листья плодовых деревьев, избегая дуба и брусники.

  2. Измельчите крупные и плотные листья (клен, каштан).

  3. Подготовьте ёмкость: ящик, бочку или пакет с отверстиями.

  4. Сложите листья слоями, можно пересыпать их землёй или травой.

  5. Увлажните массу, но не переливайте водой.

  6. Периодически перемешивайте листья для доступа воздуха.

  7. Через два года используйте готовый перегной в грядках и клумбах.

Мифы и правда

  • Миф: листья нужно обязательно сжигать, иначе они принесут вред.

  • Правда: в компосте они превращаются в полезное удобрение.

  • Миф: хвойная подстилка всегда портит почву.

  • Правда: хвоя годится для перегноя, просто процесс идёт медленнее.

  • Миф: перегной можно приготовить за один сезон.

  • Правда: полный цикл занимает минимум два года.

FAQ

Можно ли ускорить приготовление перегноя без химии?

Да, достаточно добавлять свежескошенную траву или кухонные отходы (без жира и мяса).

Сколько перегноя получится из мешка листвы?

В среднем объём уменьшается в 5-7 раз, так что из мешка выйдет лишь небольшое ведро готового удобрения.

Что лучше — листья или навоз?

Навоз действует быстрее, но листовой перегной делает почву более лёгкой и дышащей.

Исторический контекст

В старину листья никогда не считались мусором. В деревнях ими укрывали огороды и картофельные кучи, чтобы уберечь от морозов. Весной перепревший слой становился удобрением. В XIX веке в Европе садовники крупных усадеб специально заготавливали листовой перегной для выращивания цветов в теплицах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать дубовые листья.

  • Последствие: угнетение роста культур.

  • Альтернатива: взять листву яблони, берёзы или ясеня.

  • Ошибка: хранить листья в герметичном мешке.

  • Последствие: загнивание и неприятный запах.

  • Альтернатива: сделать отверстия для вентиляции.

  • Ошибка: добавлять сорняки с корнями.

  • Последствие: распространение сорняков.

  • Альтернатива: использовать измельчённую траву без корней.

Маленький эксперимент — большой результат

А что если соединить листья с кухонными отходами — очистками овощей, фруктов и кофейной гущей? Получится ещё более богатый по составу компост, который заменит часть покупных удобрений.

Вместо финала — три факта: в одном кубометре листвы скрыто около 5 кг чистого азота; ежи способны уничтожить до 200 насекомых за ночь; а листовой перегной по своим свойствам близок к торфу, но в отличие от него полностью возобновляем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Экономика и бизнес
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Очень надеюсь, что вернётся: Губерниев резко высказался о нападках на Аллу Пугачёву
Осень ставит деревьям броню, весна лишь красит фасад: что скрыто за белым слоем мела
Дыня и водка встречаются в банке — результат заставляет забыть про обычные настойки
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Красавец на башне или безжалостный палач в гнезде: двойная жизнь белого аиста
Хотели включить заднюю — услышали скрежет: как современные автоматы спасают водителей от ошибок
Бельё сохнет — а стены гниют: простая привычка делает воздух в доме ядовитым
Российский газ снова на плаву: четвёртый танкер готов прибыть в китайский порт Тешань
Дорога, висящая над пропастью: почему трассу к Красной Поляне закрыли навсегда
Тайный резервуар грязи: неожиданный способ держать поверхность в чистоте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.