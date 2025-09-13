Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осень ставит деревьям броню, весна лишь красит фасад: что скрыто за белым слоем мела

Садоводство

Все чаще садоводы отказываются от весенней побелки деревьев и переносят эту процедуру на осень. Внешне белоснежные стволы в марте выглядят красиво и ухоженно, но сама по себе весенняя побелка пользы не приносит — напротив, она появляется слишком поздно, когда опасность для деревьев уже миновала.

Побелка деревьев
Фото: creativecommons.org by brionv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Побелка деревьев

Почему побелка нужна именно осенью

Опасней всего для сада конец зимы и самое начало весны — февраль и март. Солнце днем активно нагревает темные стволы, соки начинают размораживаться и двигаться. Но как только приходит вечер и возвращается мороз, жидкость снова замерзает. Такое резкое чередование оттепели и холода повторяется много раз за сезон.

Из-за постоянного расширения и сжатия в коре образуются трещины. В них проникают грибки, бактерии и вирусы, а затем они годами разрушают дерево изнутри. Особенно страдают молодые растения с тонкой нежной корой. Побелка решает проблему: белый слой отражает солнечные лучи, не позволяя стволу перегреваться днем и защищая его от ожогов.

Чем и когда белить деревья

В старину садоводы часто добавляли в раствор известь или медный купорос, рассчитывая уничтожить вредителей. Но практика показала, что такие смеси больше вредят дереву: кора получает ожоги, а насекомые всё равно переживают морозы в труднодоступных местах.

Лучший вариант для побелки — обычный мел. Для усиления эффекта можно добавить биопрепараты, которые безопасно воздействуют на патогены. Чтобы раствор лучше держался, используют прилипатели — например, "Липосам" или хозяйственное мыло (около 50 г на ведро воды).

Белить нужно в конце осени, когда уже нет затяжных дождей, но еще не ударили морозы. Если сделать это слишком рано, осадки смоют защитный слой. А если поздно — раствор будет замерзать и ложиться неровно.

Подготовка стволов

Перед побелкой деревья необходимо аккуратно очистить от пыли, песка, лишайников и отмершей коры. Делать это нужно максимально бережно: никакой металлической щетки и острых инструментов. Допустимо слегка пройтись тупой стороной ножа, не нажимая — тогда кора не пострадает и белый слой будет держаться дольше.

Таким образом, побелка осенью — это не декоративная прихоть, а важная защита сада. Она помогает деревьям без потерь пережить зиму и встретить весну сильными и здоровыми.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
