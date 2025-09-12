Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реакция семьи: мать Воробьёва высказалась о браке сына с Гарифуллиной
Берлин устал от российских туристов: вот как страна собирается от них избавиться
Нужно закрыть русские школы: как мигранты ополчились на российскую систему образования
Больше, чем выплаты: ВТБ не собирается останавливаться
Порода решает всё: почему страховка для овчарки и чихуахуа — это два совершенно разных ценника
Ниацин снижает накопление жира в печени и борется с воспалением, о котором молчат врачи
Каждый день уборка и ни грамма усталости: турецкий парадокс чистоты
Как и кто передал Тайлера Робинсона, убийцу Чарли Кирка
Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой

Участок в руинах за несколько дней: неожиданные соседи хозяйничают без жалости

4:54
Садоводство

Тёплые дни многие проводят в саду — ухоженные клумбы, зелёный газон и ароматные цветы создают ощущение покоя. Но стоит появиться крысам, и идиллия превращается в источник беспокойства. Эти грызуны не только портят вид участка, но и разносят мусор, оставляют следы жизнедеятельности и могут переносить болезни.

Крыса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крыса

Почему крысы так опасны для сада

Главная проблема не в том, что животное неожиданно пробежит по тропинке, а в последствиях его присутствия. Крысы роют ходы, портят корни растений, распугивают птиц и насекомых-опылителей. Вред от них ощущается сразу: на грядках появляются повреждения, а декоративные цветы вянут быстрее обычного.

Кроме того, многие испытывают психологический дискомфорт, понимая, что в саду поселились нежелательные "соседи". Даже если риск прямого контакта минимален, сам факт присутствия серых или бурых грызунов неприятен.

Натуральные средства для отпугивания

Справиться с проблемой можно без химии. Садоводам рекомендуют использовать эфирные масла и продукты, которые есть почти в каждом доме. Крысы особенно не переносят резкие запахи.

По данным специалистов компании Garolla, сильный отпугивающий эффект оказывают:

  • масло мяты перечной;
  • уксус;
  • чеснок.

"Например, крысы ненавидят запах мяты, уксуса и чеснока. А если посыпать входные точки черным перцем, это раздражит их носы и не даст попасть внутрь", — пояснил операционный директор Аластэр Мэйн.

Эти ингредиенты можно использовать точечно: обработать ими места, где чаще всего видны следы грызунов, или разложить пропитанные ватные диски в укромных уголках.

Другие способы защиты участка

Ароматические средства работают лучше всего в тёплое время года, но их стоит дополнять профилактическими мерами.

  • Следить за чистотой — крысы тянутся к остаткам пищи и мусору. Закрытые контейнеры и регулярный вынос отходов снижают вероятность появления грызунов.
  • Проверять зазоры в заборе, трещины в сараях и хозяйственных постройках. Даже небольшое отверстие становится удобным проходом.
  • Использовать сетку, уплотнители или монтажную пену, чтобы закрыть возможные входы.
  • Следить за вентиляционными отверстиями и пространством под дверями: именно там крысы находят пути внутрь.

"Если крысы и другие вредители пробираются в дом, нужно найти точку входа и плотно её закрыть", — добавил Аластэр Мэйн.

Защита от других насекомых

Проблемы в саду не всегда связаны с грызунами. Мошки и комары тоже портят отдых. Но их можно отпугнуть безопасными средствами.

"Москитов и мух можно прогнать с помощью цитронеллы или лимонника. Так вы не вредите насекомым, но отпугиваете их настолько, что они не вернутся", — отметил специалист.

Для этого используют свечи, эфирные масла и спреи. Такой подход экологичен и позволяет наслаждаться садом без лишней химии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оставлять на участке корм для домашних животных или птиц.
→ Последствие: крыс привлекает доступная еда.
→ Альтернатива: кормушки лучше развешивать высоко и очищать остатки корма.

• Ошибка: хранить семена и удобрения в открытых мешках.
→ Последствие: грызуны легко добираются до них.
→ Альтернатива: использовать герметичные пластиковые контейнеры.

• Ошибка: игнорировать трещины и отверстия в постройках.
→ Последствие: крысы находят удобные пути внутрь.
→ Альтернатива: регулярно проверять строения и заделывать щели.

А что если крысы всё же завелись

Если народные методы не помогают, можно обратиться к специалистам по дератизации. Современные службы используют безопасные для человека и домашних питомцев технологии, а также дают рекомендации по дальнейшей профилактике.

Сад — это место отдыха и восстановления сил. И чем меньше неожиданных "гостей" там появляется, тем дольше сохраняется атмосфера уюта. Регулярная профилактика и простые меры защиты помогут наслаждаться свежим воздухом, не думая о непрошеных визитёрах.

В завершение — три любопытных факта:

  1. Крыса способна пролезть в отверстие размером с монету.
  2. У этих грызунов отличное обоняние: именно оно помогает им искать пищу.
  3. В городах крысы чаще выбирают сады и дворы с компостными ямами.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Порода решает всё: почему страховка для овчарки и чихуахуа — это два совершенно разных ценника
Ниацин снижает накопление жира в печени и борется с воспалением, о котором молчат врачи
Каждый день уборка и ни грамма усталости: турецкий парадокс чистоты
Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой
Как и кто передал Тайлера Робинсона, убийцу Чарли Кирка
Возвращение блудного сына: почему принц Гарри вдруг ищет примирения с Карлом III
Сенсация в WEC: известного гонщика заменили перед финалом, но это только начало перестановок
Переработанное мясо несёт угрозу: привычный продукт превращается в яд замедленного действия
Оливковое против подсолнечного: как две бутылки на кухне меняют вкус и пользу еды
Технологии за зелёным будущим: льняные композиты меняют мир к лучшему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.