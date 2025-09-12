Одно прикосновение — и урожай пропал: главная ошибка при срезке тыквы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Тыквы всегда радуют садоводов — крупные, яркие плоды, которые при правильном уходе можно сохранить до самой весны. Чтобы урожай не пропал, важно собрать его вовремя и обеспечить подходящие условия хранения.

Когда собирать урожай

Лучшее время для уборки — сухие и солнечные дни. Нельзя затягивать до заморозков: холод быстро портит плоды. Признаки зрелости просты: кожура становится твердой и насыщенно окрашенной, плодоножка подсыхает и деревенеет. Если срезать тыкву слишком рано, она не успеет накопить питательные вещества и долго не пролежит.

Как правильно срезать плоды

При сборе обязательно оставляйте плодоножку длиной около 5 см. Это защищает место среза и уменьшает риск загнивания. Работайте аккуратно: тыква плохо переносит удары и давление. Любое повреждение сокращает срок хранения, поэтому такие плоды лучше сразу пустить в пищу.

Сушка и дозревание

После сбора урожай нужно «подсушить». Для этого плоды раскладывают в один слой в сухом и проветриваемом месте. В тёплые дни их можно оставить на солнце. Такая процедура помогает кожуре укрепиться и сделать мякоть более плотной.

Хранение

Идеальные условия — сухое помещение с хорошей вентиляцией. Осенью это может быть сарай или кладовка, но с наступлением холодов плоды переносят туда, где температура не падает ниже +16 °C. Подойдут коридор, лестничная клетка или прохладная спальня. Важно защитить урожай от грызунов.

Закладывать на хранение стоит только здоровые тыквы без трещин и пятен. Повреждённые или недозревшие экземпляры лучше использовать в ближайшие недели — они не выдержат долгого срока.

Сорта и особенности

Особую популярность заслужил сорт хоккайдо. Его удобно выращивать, хранить и готовить. В отличие от других, у него мягкая кожура, которую не нужно срезать. При этом вкус у этой тыквы яркий, а блюда из неё получаются особенно ароматными. Но для долговременного хранения можно выращивать и другие сорта, которые отличаются большей лежкостью.

Советы для долгого хранения

  1. Срезайте только сухие плоды с твердой кожурой.
  2. Не мойте урожай, а лишь аккуратно очищайте от земли.
  3. Подсушивайте тыквы на солнце или в сухом помещении.
  4. Храните в проветриваемом месте, без влаги и конденсата.
  5. Следите, чтобы плоды не соприкасались слишком тесно.
  6. Проверяйте урожай хотя бы раз в месяц и убирайте испорченные экземпляры.
  7. Не храните рядом яблоки — они выделяют этилен, ускоряющий порчу.
  8. Поддерживайте температуру выше +16 °C.
  9. Укладывайте тыквы на деревянные поддоны или картон, не на голый пол.
  10. Используйте в первую очередь мелкие и поврежденные плоды.

Правильный сбор и хранение — гарантия того, что ваши яркие плоды будут радовать вкусными блюдами всю зиму.

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
