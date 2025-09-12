Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Когда лето подходит к концу, а осенняя прохлада и дожди начинают набирать силу, садоводы всё чаще задумываются: что делать с ещё недозрелыми томатами? Чтобы не потерять урожай и сохранить вкус, важно правильно определить время сбора и создать плоды условия для дозревания дома.

Помидоры, томаты
Фото: flickr.com by Дуайт Сиплер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Помидоры, томаты

Когда собирать урожай

Лучше всего, когда помидоры созревают прямо на солнце. Но стоит погоде испортиться — начинается риск растрескивания и грибковых заболеваний. Поэтому важно следить за прогнозом.

  1. Если ожидаются дожди — снимайте все слегка покрасневшие плоды и переносите их под навес.
  2. При похолодании — собирайте томаты, достигшие стадии молочной или бурой спелости, и дозаривайте их в тёплом месте.
  3. При угрозе заморозков можно снять целые кусты и подвесить их в сарае или гараже: даже так плоды постепенно дойдут до зрелости.
  4. Зелёные плоды оставляют на кусте как можно дольше, но при неблагоприятной погоде их тоже лучше снять, иначе шанса дозреть может не быть.

Как подготовить плоды к дозреванию

Снимать урожай нужно аккуратно: лучше оставлять маленькую плодоножку. Повреждённые или треснувшие томаты не подходят для хранения — они быстро портятся и заражают соседние.
Разложите собранные помидоры в ящики или низкие картонные коробки, выстланные бумагой. Очень важно, чтобы ёмкости не стояли на земле — воздух должен свободно циркулировать. Хранить лучше в тёмном помещении, без доступа грызунов, влаги и прямого света.

Условия для созревания

Оптимальная температура для дозревания — от 18 до 21 °C. В более прохладных условиях процесс почти останавливается, а в слишком тёплых — плоды пересыхают и теряют вкус. Если температура падает ниже 15 °C, томаты начинают портиться.
Когда на улице похолодает настолько, что в сарае или подвале станет прохладно, плоды можно занести в дом и поставить, например, на подоконник. Там они будут зреть постепенно, и вы сможете вовремя отбирать покрасневшие.

Как ускорить покраснение

Есть простой приём: положите рядом с томатами спелые яблоки или бананы. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание. Таким образом можно добиться того, чтобы зелёные плоды быстрее налились цветом и вкусом.
При хорошем уходе урожая, собранного до заморозков, хватит даже до ноября. Главное — регулярно проверяйте ящики, убирайте испорченные экземпляры и отбирайте дозревшие.

Уточнения

Помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
