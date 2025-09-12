Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки

Когда лето подходит к концу, а осенняя прохлада и дожди начинают набирать силу, садоводы всё чаще задумываются: что делать с ещё недозрелыми томатами? Чтобы не потерять урожай и сохранить вкус, важно правильно определить время сбора и создать плоды условия для дозревания дома.
Лучше всего, когда помидоры созревают прямо на солнце. Но стоит погоде испортиться — начинается риск растрескивания и грибковых заболеваний. Поэтому важно следить за прогнозом.
Снимать урожай нужно аккуратно: лучше оставлять маленькую плодоножку. Повреждённые или треснувшие томаты не подходят для хранения — они быстро портятся и заражают соседние.
Разложите собранные помидоры в ящики или низкие картонные коробки, выстланные бумагой. Очень важно, чтобы ёмкости не стояли на земле — воздух должен свободно циркулировать. Хранить лучше в тёмном помещении, без доступа грызунов, влаги и прямого света.
Оптимальная температура для дозревания — от 18 до 21 °C. В более прохладных условиях процесс почти останавливается, а в слишком тёплых — плоды пересыхают и теряют вкус. Если температура падает ниже 15 °C, томаты начинают портиться.
Когда на улице похолодает настолько, что в сарае или подвале станет прохладно, плоды можно занести в дом и поставить, например, на подоконник. Там они будут зреть постепенно, и вы сможете вовремя отбирать покрасневшие.
Есть простой приём: положите рядом с томатами спелые яблоки или бананы. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание. Таким образом можно добиться того, чтобы зелёные плоды быстрее налились цветом и вкусом.
При хорошем уходе урожая, собранного до заморозков, хватит даже до ноября. Главное — регулярно проверяйте ящики, убирайте испорченные экземпляры и отбирайте дозревшие.
Уточнения
Помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
