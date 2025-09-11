Тайные правила пересадки, которые делают розы бессмертными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Розы — настоящая классика сада. Они радуют яркими красками и долговечностью, но иногда кусты приходится пересаживать. Причины разные: растения разрослись, заняли слишком много места или оказались в неудобной для роста зоне.

Розы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розы

Когда лучше пересаживать розы

Оптимальный момент — конец зимы или ранняя весна, пока куст ещё "спит". В состоянии покоя розы легче переносят стресс и быстрее приживаются. Теоретически пересадку можно провести и в другое время, но тогда потребуется больше внимания: регулярный полив, удаление цветов и даже частичная обрезка побегов, чтобы растение не тратило силы впустую.

Подготовка к пересадке

Перед выкопкой розу поливают обильно. Подрезка помогает уменьшить нагрузку: удаляют слабые или лишние побеги, связывают оставшиеся, чтобы с ними было удобнее работать. Важно иметь прочные перчатки и секатор, который делает чистый срез.

Как выкопать куст

Копать нужно по кругу, отступив достаточно далеко, ведь корни часто расходятся на 70-80 см. Корневой ком лучше не разрушать: так шансы на успешное укоренение выше. Если сразу пересадить розу не получается, корни временно заворачивают во влажное полотно, чтобы они не пересохли.

Подготовка новой ямы

Лунку делают в два раза шире корневого кома. Глубина зависит от длины корней. На дно можно добавить компост, но без излишка, чтобы не обжечь растение. После установки куста яму засыпают землёй, слегка уплотняя почву руками.

Уход после пересадки

Главное — правильный полив. Сразу после пересадки куст заливают водой, чтобы влага дошла до корней. В дальнейшем следят, чтобы почва не пересыхала и не превращалась в болото. Такой баланс — гарантия успешного приживания.

Пересадка из контейнера

Если роза растёт в горшке, действуют по тем же правилам. Корни, которые обвили стенки контейнера, аккуратно освобождают. Новый горшок выбирают минимум вдвое шире корневого кома и наполняют качественной почвосмесью.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
