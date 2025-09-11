Семена в порядке, грядки полны: вот как простые трюки меняют весь следующий урожай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:38
Садоводство

Сохранение семян — простой и доступный способ подготовить сад к следующему сезону. Правильно собранные семена позволяют получать урожай из года в год без лишних затрат и дают возможность выращивать проверенные сорта растений.

Семена томатов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Семена томатов

Какие семена проще всего сохранять

Лучше всего собирать семена однолетних растений с открытым опылением. Такие сорта передаются из поколения в поколение и сохраняют свои свойства: внешний вид, вкус и устойчивость. Гибридные растения (часто обозначаемые как F1 или "гибрид") дают урожай с улучшенными характеристиками, но семена от них не сохраняют чистоту сорта.

Среди простых для сохранения культур особенно удобны:

  1. Зелень: кинза, укроп, лук-резанец, чеснок

  2. Овощи: фасоль, горох, томаты

  3. Цветы: бархатцы, календула, настурция, ипомея, амми, цинния

Как правильно собирать семена

Цветы

После того как цветы отцвели, дайте соцветиям высохнуть на растении или сорвите их и подвесьте в прохладном, тёмном месте. Когда семена полностью высохнут, аккуратно отделите их от цветка.

Томаты

Собранные семена помещают в банку с водой и оставляют бродить 5-7 дней, периодически взбалтывая. Этот процесс удаляет слизистую оболочку семян и уничтожает болезнетворные микроорганизмы. После ферментации семена промывают и сушат на бумажных полотенцах.

Фасоль и горох

Стручки лучше оставить на растении до полного высыхания или собрать и досушить в помещении. Когда стручки станут коричневыми и сухими, можно извлечь семена.

Травы

Позвольте травам зацвести и образовать семена прямо на растении. После того как семена созреют, соцветия можно собрать и высушить, отделяя семена после полного высыхания.

Хранение семян

Семена должны быть полностью сухими перед хранением. Любая влага может вызвать плесень и испортить весь урожай. Для просушки их можно разложить на бумажных полотенцах в помещении на несколько недель.

Хранить семена удобно в стеклянных банках с крышкой или в бумажных пакетиках. Пластиковые пакеты не рекомендуются, так как создают условия для появления грибка. Для удобства храните семена с подписью: название растения и год сбора. При правильном хранении многие семена сохраняют всхожесть несколько лет.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
