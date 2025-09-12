Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний уход рушится на пустяке: вот без чего даже лучший крем не спасет
Индию и Китай поставят к стенке: цены на нефть резко пошли вверх
5 миллиардов визитов в месяц: кто на самом деле кормит популярность ChatGPT
Зловонный диван против хозяев: неожиданные союзники из кухни спасут от позора перед гостями
Лула да Силва пошёл ва-банк: Бразилия бросила вызов США
Так выглядит счастье: Ида Галич нежно обратилась к жениху в особый день — эти слова трогают до слёз
Украина атакует Варшаву: Пентагон раскрыл правду о дронах в Польше
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Балканский пирог с сыром и аджикой: сочетание, которое удивляет даже гурманов

Осень может легко обмануть: эти растения выглядят крепкими, но зима их уничтожит

3:46
Садоводство

Осень часто воспринимается как идеальное время для работы в саду. Воздух становится мягче, дожди идут чаще, и растения быстрее приживаются на новом месте. Работать в саду приятно, а у растений есть шанс укрепить корневую систему до наступления холодов.

Осенняя подкормка деревьев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя подкормка деревьев

Однако не все культуры одинаково хорошо переносят осеннюю посадку. Главная причина — недостаток времени для формирования сильных корней, которые помогут растениям пережить зиму. Некоторые виды чувствительны к холоду и нуждаются в более длительной адаптации. Невозможно предсказать, когда придут первые заморозки и насколько суровой будет зима, поэтому осенью стоит быть осторожнее с определёнными растениями.

Почему время посадки важно

Если растения нужно посадить осенью, лучше делать это в начале сезона. Чем раньше луковицы и кустарники укоренятся, тем выше вероятность, что они переживут зиму. Также важно помнить про полив. Даже в солнечные осенние дни почва может пересыхать, что ослабляет растения перед холодами. Правильная подготовка корневой системы повышает шансы на здоровое развитие весной.

Растения, которых лучше не сажать осенью

  1. Широколиственные вечнозелёные растения. Самшит, рододендроны и падуб теряют влагу через листья зимой, что делает их уязвимыми к морозам и ветру. Если их посадить в конце лета или начале осени, риск повреждений минимален, но середина или конец осени слишком опасны.

  2. Луковицы летнего цветения. Канны, георгины, каладиумы и колкассии любят тёплую погоду. Даже если они зимостойкие в вашей зоне, осенью у них не будет времени развить сильные корни, и холод может повредить растения. Их лучше сажать весной.

  3. Морозостойкий гибискус. Гибискус предпочитает тёплую почву. Поздняя осенняя посадка не даст корням укрепиться, особенно в северных регионах, где морозы наступают раньше.

  4. Лаванда. Лаванда требует около восьми недель для укоренения до первых заморозков. Осенью она часто страдает от избытка влаги и болезней, поэтому лучше сажать её весной или в начале лета.

  5. Теплолюбивые овощи. Перцы, бобы, кабачки и баклажаны не успевают дать урожай до холодов. Осенью можно сажать лишь зелёные культуры вроде шпината, рукколы и салата, которые успеют развиться до заморозков.

  6. Крупнолистная гортензия. Большинство гортензий выносливы, но крупнолистные сорта часто повреждаются зимой. Посадка весной или в начале лета даёт им больше времени на укоренение и развитие.

  7. Куст бабочек. Эти кустарники выносливы, когда укоренились, но осенью они уязвимы к влажной и холодной погоде. В северных регионах посадку лучше отложить до весны, чтобы корневая система успела сформироваться.

Советы по успешной осенней посадке

  • Сажайте растения в начале осени, чтобы у них было время укорениться.

  • Регулярно поливайте новые посадки, даже в солнечные дни.

  • Учитывайте особенности растения, его способность к укоренению и морозостойкость.

  • Планируйте посадку по климатической зоне и возможным заморозкам.

Правильная осенняя подготовка сада увеличивает шансы, что весной он будет радовать здоровыми и яркими растениями, а не тусклым и повреждённым видом.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Новости спорта
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Последние материалы
Закавказский гамбит: Армения проснулась в объятиях Москвы
Такси в России меняют прописку: к чему приведёт исчезновение иномарок
Центробанк удивил решением по ставке: как это отразится на жизни россиян
Пригожин раскритиковал интервью Пугачёвой: это не совсем честно
Интервальное голодание — чудо для организма или билет к проблемам? Ответ не так очевиден
Осень может легко обмануть: эти растения выглядят крепкими, но зима их уничтожит
Порции стали меньше, а вес — нет: эти 6 факторов мешают организму худеть
Тирамин провоцирует сонливость: эти продукты крадут энергию днём
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Этот показатель в беге важнее длины шага — и именно он спасает суставы от травм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.