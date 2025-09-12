Осень может легко обмануть: эти растения выглядят крепкими, но зима их уничтожит

3:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень часто воспринимается как идеальное время для работы в саду. Воздух становится мягче, дожди идут чаще, и растения быстрее приживаются на новом месте. Работать в саду приятно, а у растений есть шанс укрепить корневую систему до наступления холодов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенняя подкормка деревьев

Однако не все культуры одинаково хорошо переносят осеннюю посадку. Главная причина — недостаток времени для формирования сильных корней, которые помогут растениям пережить зиму. Некоторые виды чувствительны к холоду и нуждаются в более длительной адаптации. Невозможно предсказать, когда придут первые заморозки и насколько суровой будет зима, поэтому осенью стоит быть осторожнее с определёнными растениями.

Почему время посадки важно

Если растения нужно посадить осенью, лучше делать это в начале сезона. Чем раньше луковицы и кустарники укоренятся, тем выше вероятность, что они переживут зиму. Также важно помнить про полив. Даже в солнечные осенние дни почва может пересыхать, что ослабляет растения перед холодами. Правильная подготовка корневой системы повышает шансы на здоровое развитие весной.

Растения, которых лучше не сажать осенью

Широколиственные вечнозелёные растения. Самшит, рододендроны и падуб теряют влагу через листья зимой, что делает их уязвимыми к морозам и ветру. Если их посадить в конце лета или начале осени, риск повреждений минимален, но середина или конец осени слишком опасны. Луковицы летнего цветения. Канны, георгины, каладиумы и колкассии любят тёплую погоду. Даже если они зимостойкие в вашей зоне, осенью у них не будет времени развить сильные корни, и холод может повредить растения. Их лучше сажать весной. Морозостойкий гибискус. Гибискус предпочитает тёплую почву. Поздняя осенняя посадка не даст корням укрепиться, особенно в северных регионах, где морозы наступают раньше. Лаванда. Лаванда требует около восьми недель для укоренения до первых заморозков. Осенью она часто страдает от избытка влаги и болезней, поэтому лучше сажать её весной или в начале лета. Теплолюбивые овощи. Перцы, бобы, кабачки и баклажаны не успевают дать урожай до холодов. Осенью можно сажать лишь зелёные культуры вроде шпината, рукколы и салата, которые успеют развиться до заморозков. Крупнолистная гортензия. Большинство гортензий выносливы, но крупнолистные сорта часто повреждаются зимой. Посадка весной или в начале лета даёт им больше времени на укоренение и развитие. Куст бабочек. Эти кустарники выносливы, когда укоренились, но осенью они уязвимы к влажной и холодной погоде. В северных регионах посадку лучше отложить до весны, чтобы корневая система успела сформироваться.

Советы по успешной осенней посадке

Сажайте растения в начале осени, чтобы у них было время укорениться.

Регулярно поливайте новые посадки, даже в солнечные дни.

Учитывайте особенности растения, его способность к укоренению и морозостойкость.

Планируйте посадку по климатической зоне и возможным заморозкам.

Правильная осенняя подготовка сада увеличивает шансы, что весной он будет радовать здоровыми и яркими растениями, а не тусклым и повреждённым видом.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов

