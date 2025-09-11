Осеннее удобрение, которое подарит чесноку гигантские головки

Чтобы весной собрать щедрый урожай зимнего чеснока, важно не только правильно выбрать грядку и время посадки, но и подготовить почву. Именно осеннее удобрение закладывает основу для крупных, сочных головок.
Работу начинают за две недели до посадки:
После этого почве нужно "отдохнуть" примерно 14 дней, и только потом можно высаживать зубчики.
Лучше всего себя показали калийная соль, калийный сульфат, суперфосфат и фосфорная мука. А вот калийный хлорид использовать нельзя: содержащийся в нём хлор способен уничтожить чеснок ещё осенью.
Органика — любимый вариант садоводов: она безопасна и результативна.
Ориентир: 10 кг удобрения на 1 м² грядки.
Для грядки под чеснок можно использовать такую формулу:
Если почва глинистая — дополнительно вносят ведро торфа на каждый квадратный метр.
Ещё один удачный вариант:
Такое питание делает почву лёгкой и плодородной, а чеснок — крепким и крупным.
Уточнения
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
