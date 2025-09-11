Осеннее удобрение, которое подарит чесноку гигантские головки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чтобы весной собрать щедрый урожай зимнего чеснока, важно не только правильно выбрать грядку и время посадки, но и подготовить почву. Именно осеннее удобрение закладывает основу для крупных, сочных головок.

Подготовка грядки

Работу начинают за две недели до посадки:

  • удаляют сорняки,
  • проливают землю раствором медного купороса против грибка,
  • перекапывают почву на глубину штыка лопаты.

После этого почве нужно "отдохнуть" примерно 14 дней, и только потом можно высаживать зубчики.

Минеральные удобрения

Лучше всего себя показали калийная соль, калийный сульфат, суперфосфат и фосфорная мука. А вот калийный хлорид использовать нельзя: содержащийся в нём хлор способен уничтожить чеснок ещё осенью.

Органические удобрения

Органика — любимый вариант садоводов: она безопасна и результативна.

  • Перепревший навоз — никогда не вносите свежий!
  • Компост или гумус — хороши для песчаной почвы.
  • Низинный торф или песок — улучшают структуру тяжёлой глины.

Ориентир: 10 кг удобрения на 1 м² грядки.

Рабочие смеси

Для грядки под чеснок можно использовать такую формулу:

  • 10 кг компоста или гумуса,
  • 1,5-2 ст. л. суперфосфата,
  • 1,5-2 ст. л. калийного удобрения (сульфат, нитрат и др.).

Если почва глинистая — дополнительно вносят ведро торфа на каждый квадратный метр.

Древесная зола

Ещё один удачный вариант:

  • 10 кг компоста или гумуса,
  • 200 г золы,
  • по 1 ст. л. суперфосфата и калийного сульфата.

Такое питание делает почву лёгкой и плодородной, а чеснок — крепким и крупным.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
