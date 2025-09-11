Осеннее удобрение, которое подарит чесноку гигантские головки

Чтобы весной собрать щедрый урожай зимнего чеснока, важно не только правильно выбрать грядку и время посадки, но и подготовить почву. Именно осеннее удобрение закладывает основу для крупных, сочных головок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Посадка чеснока

Подготовка грядки

Работу начинают за две недели до посадки:

удаляют сорняки,

проливают землю раствором медного купороса против грибка,

перекапывают почву на глубину штыка лопаты.

После этого почве нужно "отдохнуть" примерно 14 дней, и только потом можно высаживать зубчики.

Минеральные удобрения

Лучше всего себя показали калийная соль, калийный сульфат, суперфосфат и фосфорная мука. А вот калийный хлорид использовать нельзя: содержащийся в нём хлор способен уничтожить чеснок ещё осенью.

Органические удобрения

Органика — любимый вариант садоводов: она безопасна и результативна.

Перепревший навоз — никогда не вносите свежий!

Компост или гумус — хороши для песчаной почвы.

Низинный торф или песок — улучшают структуру тяжёлой глины.

Ориентир: 10 кг удобрения на 1 м² грядки.

Рабочие смеси

Для грядки под чеснок можно использовать такую формулу:

10 кг компоста или гумуса,

1,5-2 ст. л. суперфосфата,

1,5-2 ст. л. калийного удобрения (сульфат, нитрат и др.).

Если почва глинистая — дополнительно вносят ведро торфа на каждый квадратный метр.

Древесная зола

Ещё один удачный вариант:

10 кг компоста или гумуса,

200 г золы,

по 1 ст. л. суперфосфата и калийного сульфата.

Такое питание делает почву лёгкой и плодородной, а чеснок — крепким и крупным.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

