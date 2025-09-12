Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водительские удостоверения без чипов: Казахстан делает шаг назад или вперёд
Хотите, чтобы на кухне поместилась вся семья? Ошибка в выборе формы стоит вам этого комфорта
Когда ваш питомец вдруг меняется: что могут значить странные симптомы и поведение
Дедушкин жилет выходит на подиум: забытая вязаная вещь превращается в главный тренд молодёжи
В Южной Корее рис стал роскошью: что скрывается за резким скачком цен
Излучение Хокинга: вероятность взрыва чёрной дыры в этом десятилетии — 90 %
Рейтинг уединенных мест: этот город признан самым спокойным местом на Земле
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Секрет, за который в ресторанах берут деньги: чем заменить соль, чтобы еда заиграла новыми красками

Диковинное растение в доме: как простой стебель превращает обычный день в магию

Садоводство

Счастливый бамбук уже давно перестал быть просто экзотическим растением — он стал символом гармонии и уюта в доме и офисе. Согласно фен-шуй, он притягивает положительную энергию, блокирует негатив и даже помогает снизить стресс. Но для того чтобы бамбук рос здоровым и радовал глаз, нужно соблюдать определённые правила ухода.

Бамбук
Фото: Own work by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бамбук

Что такое Счастливый бамбук

Несмотря на название, это растение на самом деле относится к семейству драценовых. Его длинные стебли часто спиралевидные, а листья зелёные и блестящие. В восточных культурах Счастливый бамбук ассоциируется с удачей и богатством. Он прекрасно подходит для офисов и квартир, а также легко вписывается в интерьер в стиле минимализма или модерн.

Бамбук можно выращивать в воде или в почве. В воде корни получают питательные вещества лучше, растут быстрее и дольше остаются здоровыми. Если же растение в горшке, важно, чтобы почва была хорошо дренированной.

Особенности ухода

Свет и температура

Бамбук любит солнечный свет, но прямые палящие лучи могут повредить листья. Идеальный вариант — яркий рассеянный свет. Температура тоже важна: растение комфортно чувствует себя при 18-26°C.

Полив и питание

Счастливый бамбук — влаголюбивое растение. В воде нужно следить, чтобы корни всегда были покрыты жидкостью, а воду периодически менять. В горшке почва должна быть постоянно влажной, но не сырой. Для здорового роста полезны подкормки с микроэлементами: азот, фосфор, калий, а также витамины группы B и C, железо, цинк и морские водоросли.

Формирование и обрезка

Бамбук можно придавать форму, сгибая или обрезая стебли. Регулярная обрезка стимулирует рост новых побегов и поддерживает декоративный вид растения.

Листья и чистота

Листья можно протирать влажной мягкой тканью, чтобы удалять пыль. Это не только улучшает внешний вид, но и помогает растению лучше дышать.

Распространённые проблемы

Сарма бамбука могут желтеть из-за неправильного полива, недостатка света, перегрева или переохлаждения. Также причиной может быть нехватка питательных веществ или поражение вредителями — например, паутинным клещом или тлей. Важно выявлять причину и корректировать уход, иначе растение станет слабым.

Размножение

Бамбук легко размножается черенками. Отрезают здоровый стебель длиной 10-15 см с несколькими листьями, ставят его в воду или почву, при желании используют корневой стимулятор. Через несколько недель появятся корни, и растение можно пересадить.

Количество растений и значение

В фен-шуй количество стеблей имеет значение:

  1. 2 стебля — любовь и гармония.

  2. 3-5 стеблей — здоровье и благополучие.

  3. 7 стеблей — долгая жизнь.

  4. 8 стеблей — богатство.

  5. 9 стеблей — успех.

Выбор количества зависит от целей: для подарка часто выбирают пару стеблей, символизирующих гармонию в отношениях.

Идеальная ваза

Лучше всего использовать стеклянную или бамбуковую вазу с дренажом. Она должна быть достаточно широкой, чтобы корни свободно располагались, и, если это резервуар для воды, сохраняла влагу длительное время.

Польза Счастливого бамбука

Помимо декоративной функции, растение очищает воздух, уменьшает стресс и гармонизирует пространство по фэн-шуй. Оно долговечное, неприхотливое и легко вписывается в любой интерьер, делая пространство уютным и живым.

Уточнения

Бамбу́к  — род многолетних вечнозелёных растений семейства Злаки 

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Когда ваш питомец вдруг меняется: что могут значить странные симптомы и поведение
Дедушкин жилет выходит на подиум: забытая вязаная вещь превращается в главный тренд молодёжи
В Южной Корее рис стал роскошью: что скрывается за резким скачком цен
Излучение Хокинга: вероятность взрыва чёрной дыры в этом десятилетии — 90 %
Рейтинг уединенных мест: этот город признан самым спокойным местом на Земле
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Диковинное растение в доме: как простой стебель превращает обычный день в магию
Секрет, за который в ресторанах берут деньги: чем заменить соль, чтобы еда заиграла новыми красками
Патриархальное воспитание: Олеся Иванченко рассказала, за что ей очень стыдно в своей жизни
Вечерние привычки выдали решение: эти напитки поддержат иммунитет и подарят здоровый сон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.