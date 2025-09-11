Секатор становится врагом: осенняя обрезка, которая может разрушить весь сад

Садоводство

Многие садоводы осенью берут секатор, чтобы "подчистить" деревья перед зимой. Но не все виды от этого выигрывают. На самом деле, ранняя обрезка может лишить дерево будущих цветов и плодов, а свежие срезы становятся входными воротами для болезней и вредителей. Эксперты советуют дождаться конца зимы, чтобы сохранить здоровье и декоративность растений.

Фото: commons.wikimedia.org by DXLINH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Секатор

Когда обрезать деревья — осенью или весной

Яблоня

Яблони закладывают цветочные почки осенью. Осенняя обрезка уменьшает урожай и снижает устойчивость дерева к зимним холодам. Оптимальное время — конец зимы, перед началом сокодвижения.

Вишня

Осенняя обрезка делает дерево уязвимым для грибка "серебристая пятнистость", который вызывает опадание ветвей. Правильный срок — конец зимы.

Лоропеталум китайский

Цветёт на старых и новых побегах. Осенняя обрезка срезает будущие весенние цветы и стимулирует рост, который может погибнуть от заморозков.

Груша

Фрукты и цветочные почки груши осенью легко поддаются бактериальному ожогу. Лучше проводить обрезку в конце зимы или ранней весной.

Боярышник

Его декоративная ценность — в цветах и ягодах. Осеннее срезание лишает дерево и того, и другого, повышая риск загнивания и ожогов.

Магнолия

Яркие цветочные почки распускаются летом. Если обрезать осенью, весной цветов не будет.

Цветущий дерен

Осенняя обрезка удаляет цветочные почки и делает дерево уязвимым к грибковым пятнам и антракнозу. Оптимальный срок — конец зимы.

Амеланчиера

Цветёт ранней весной и закладывает почки осенью. Чтобы сохранить будущие цветы, обрезку откладывают до зимы.

Общие рекомендации

Большинство деревьев лучше обрезать в конце зимы, когда сокодвижение отсутствует и риск заражения минимален. Осенняя обрезка почти всегда лишает сад весенней красоты и урожая. Планируйте работы так, чтобы деревья получили максимум цветов и плодов, а сад оставался декоративным весь сезон.

Уточнения

Обрезка деревьев — удаление при помощи режущих инструментов боковых ветвей садовых деревьев.

