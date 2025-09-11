Потус расцветает или умирает: всё решает ложка соли

Потус — любимец многих: растёт быстро, выглядит красиво и почти не требует ухода. Но есть один неожиданный приём, который может улучшить его состояние — добавление соли в землю.
Соль не является удобрением, но садоводы иногда используют её для защиты от мелких вредителей. Небольшое количество помогает отпугнуть насекомых, которые любят селиться в почве и повреждать корни.
Кроме того, соль может:
С солью легко переборщить. Излишек может буквально убить растение: корни обжигаются, листья желтеют и вянут, а почва теряет полезные микроорганизмы.
Альтернатива — положить немного соли по краям горшка, но подальше от стебля.
Если заметите пожелтение листьев, сухие кончики или опадание листвы, немедленно прекратите использовать соль и тщательно промойте почву водой.
Даже с таким приёмом нельзя забывать о базовых правилах ухода: потусу нужна умеренная влажность и достаточно света. Соль может быть вашим помощником, но только при правильном применении.
