Потус расцветает или умирает: всё решает ложка соли

Потус — любимец многих: растёт быстро, выглядит красиво и почти не требует ухода. Но есть один неожиданный приём, который может улучшить его состояние — добавление соли в землю.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мятный горшок с пальмой в интерьере

Для чего нужна соль

Соль не является удобрением, но садоводы иногда используют её для защиты от мелких вредителей. Небольшое количество помогает отпугнуть насекомых, которые любят селиться в почве и повреждать корни.

Кроме того, соль может:

регулировать влажность в слишком мокрой почве, снижая риск грибков,

отмечать зоны с обработкой или проверять дренаж (хотя этот способ применяют реже).

Важное предупреждение

С солью легко переборщить. Излишек может буквально убить растение: корни обжигаются, листья желтеют и вянут, а почва теряет полезные микроорганизмы.

Как правильно использовать соль для потуса

Никогда не сыпьте соль прямо в землю или рядом с корнями.

Самый безопасный способ — растворить 1 чайную ложку соли в литре воды и полить по краю горшка.

Делать это можно не чаще одного раза в месяц.

Альтернатива — положить немного соли по краям горшка, но подальше от стебля.

Если заметите пожелтение листьев, сухие кончики или опадание листвы, немедленно прекратите использовать соль и тщательно промойте почву водой.

Маленький лайфхак

Даже с таким приёмом нельзя забывать о базовых правилах ухода: потусу нужна умеренная влажность и достаточно света. Соль может быть вашим помощником, но только при правильном применении.