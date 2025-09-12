Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жатва продолжается, посев идёт: зерновое будущее ЛНР обеспечено
Вещи, которые превращают вашу ванную в химический склад: деньги на ветер и вред дому в одном флаконе
Шевелюра — барометр здоровья: выпадение останавливается там, где его меньше всего ждут
Сербия в огне, Джокович в Афинах: как политический скандал изменил жизнь звезды
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться
Нервный тик стал назойливым гостем: эти простые шаги помогут избавиться от него быстрее
Шарлот не поедет на СВО: суд отказал в неожиданной просьбе
Ошибка при встрече с бобром обойдётся дорого: он не просто грызун, а яростный защитник своей территории
Банка взрывает надежды: как зима ломает герметичность и превращает продукты в смертельный сюрприз

Посадите эти цветы осенью — и весной соседи будут завидовать каждому бутону

3:26
Садоводство

Осень для дачников — не время отдыха, а период активных хлопот. Пока одни убирают урожай, другие думают о том, каким будет весенний цветник. Именно в это время закладывается основа будущего цветения, и правильная посадка цветов осенью обеспечивает саду яркие краски уже в начале сезона.

Лилии
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лилии

Луковичные — залог ранней весны

Чтобы весной встретить первые цветы, осенью необходимо посадить луковичные. Делать это важно вовремя: задержка приводит к тому, что растения не успевают укорениться и могут погибнуть зимой.

  • Крокусы и мускари лучше высаживать в конце августа — начале сентября. Эти нежные растения открывают сезон и радуют первыми красками.

  • Нарциссы рекомендуется посадить до середины сентября, чтобы корневая система успела развиться.

  • Тюльпаны высаживают в конце сентября, и тогда весной они массово зацветают, превращая участок в яркий ковёр.

Некоторые садоводы сажают все луковичные одновременно, но опыт показывает: у каждого вида есть свои сроки. При выборе времени стоит учитывать и регион — чем севернее местность, тем раньше проводят посадку.

Мелколуковичные — простота и надёжность

Не стоит забывать и о мелколуковичных цветах. Их главное преимущество — неприхотливость и долговечность: пересаживать такие растения нужно всего раз в 5-6 лет. Они прекрасно чувствуют себя на солнечных участках, но многие из них способны расти и в тени.

С конца августа по сентябрь можно высаживать:

  • пушкинию;

  • иридодиктиум;

  • рябчик;

  • фрезию;

  • пролеску.

Эти растения не требуют особого ухода, а весной становятся настоящим украшением сада.

Многолетники — надежная основа цветника

С конца августа можно заняться посадкой и пересадкой многолетних цветов. Осенний период удобен тем, что растения находятся в состоянии покоя и легче переносят перемещение. На новом месте они успевают укорениться и к весне встречают садовода здоровыми и сильными.

  • Лилии пересаживают во второй половине августа. Это один из самых эффектных садовых цветов, требующий просторной посадки.

  • Лилейники неприхотливы и хорошо приживаются как весной, так и осенью. Крупные кусты делят на части и пересаживают, чтобы дать им новое дыхание.

  • Пионы традиционно сажают осенью. Кусты делят, а посадочные ямы делают глубиной не менее 60 см, чтобы обеспечить развитие мощной корневой системы.

Перед пересадкой многолетников важно подготовить почву: выкопать ямы заранее, добавить минеральные удобрения, обрезать старые корни и укоротить наземную часть. Это поможет растениям лучше пережить зиму и весной подарить пышное цветение.

Осень — время заботы о будущем

Правильно подобранные сроки и немного внимания осенью позволяют создать цветник, который будет радовать глаз весь сезон. Луковичные подарят первые краски весны, мелколуковичные украсят клумбы без лишних хлопот, а многолетники станут основой стабильного и красивого сада.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Домашние животные
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться
Нервный тик стал назойливым гостем: эти простые шаги помогут избавиться от него быстрее
Шарлот не поедет на СВО: суд отказал в неожиданной просьбе
Посадите эти цветы осенью — и весной соседи будут завидовать каждому бутону
Ошибка при встрече с бобром обойдётся дорого: он не просто грызун, а яростный защитник своей территории
Банка взрывает надежды: как зима ломает герметичность и превращает продукты в смертельный сюрприз
Изумрудное платье и загадочная любовь: Гарифуллина и Воробьёв показали редкое фото — фанаты поют оды
Сняли гель-лак — остался шок: ногти превратились в слабые пластинки, спасение оказалось неожиданным
Что было до начала? Попытка заглянуть за пределы Большого взрыва переворачивает картину мироздания
Руины империй и арки в пустыне: какие города Шёлкового пути сохранились до нашего времени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.