Посадите эти цветы осенью — и весной соседи будут завидовать каждому бутону

Осень для дачников — не время отдыха, а период активных хлопот. Пока одни убирают урожай, другие думают о том, каким будет весенний цветник. Именно в это время закладывается основа будущего цветения, и правильная посадка цветов осенью обеспечивает саду яркие краски уже в начале сезона.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лилии

Луковичные — залог ранней весны

Чтобы весной встретить первые цветы, осенью необходимо посадить луковичные. Делать это важно вовремя: задержка приводит к тому, что растения не успевают укорениться и могут погибнуть зимой.

Крокусы и мускари лучше высаживать в конце августа — начале сентября. Эти нежные растения открывают сезон и радуют первыми красками.

Нарциссы рекомендуется посадить до середины сентября, чтобы корневая система успела развиться.

Тюльпаны высаживают в конце сентября, и тогда весной они массово зацветают, превращая участок в яркий ковёр.

Некоторые садоводы сажают все луковичные одновременно, но опыт показывает: у каждого вида есть свои сроки. При выборе времени стоит учитывать и регион — чем севернее местность, тем раньше проводят посадку.

Мелколуковичные — простота и надёжность

Не стоит забывать и о мелколуковичных цветах. Их главное преимущество — неприхотливость и долговечность: пересаживать такие растения нужно всего раз в 5-6 лет. Они прекрасно чувствуют себя на солнечных участках, но многие из них способны расти и в тени.

С конца августа по сентябрь можно высаживать:

пушкинию;

иридодиктиум;

рябчик;

фрезию;

пролеску.

Эти растения не требуют особого ухода, а весной становятся настоящим украшением сада.

Многолетники — надежная основа цветника

С конца августа можно заняться посадкой и пересадкой многолетних цветов. Осенний период удобен тем, что растения находятся в состоянии покоя и легче переносят перемещение. На новом месте они успевают укорениться и к весне встречают садовода здоровыми и сильными.

Лилии пересаживают во второй половине августа. Это один из самых эффектных садовых цветов, требующий просторной посадки.

Лилейники неприхотливы и хорошо приживаются как весной, так и осенью. Крупные кусты делят на части и пересаживают, чтобы дать им новое дыхание.

Пионы традиционно сажают осенью. Кусты делят, а посадочные ямы делают глубиной не менее 60 см, чтобы обеспечить развитие мощной корневой системы.

Перед пересадкой многолетников важно подготовить почву: выкопать ямы заранее, добавить минеральные удобрения, обрезать старые корни и укоротить наземную часть. Это поможет растениям лучше пережить зиму и весной подарить пышное цветение.

Осень — время заботы о будущем

Правильно подобранные сроки и немного внимания осенью позволяют создать цветник, который будет радовать глаз весь сезон. Луковичные подарят первые краски весны, мелколуковичные украсят клумбы без лишних хлопот, а многолетники станут основой стабильного и красивого сада.

