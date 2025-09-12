Вы точно недооценивали барбарис — каждая часть этого кустарника может пригодиться в хозяйстве

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Барбарис часто воспринимается дачниками исключительно как декоративный кустарник. Его колючие ветви и ярко-красные ягоды украшают участок, но на самом деле растение обладает куда более широким спектром применения. Практически каждая его часть — от плодов до коры — может быть полезной в хозяйстве или для здоровья.

Барбарис
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барбарис

Ягоды — лакомство и приправа

Плоды барбариса давно нашли себе место на кухне. Из свежих ягод готовят варенье, джемы и сиропы. В сушёном виде они становятся традиционной специей для плова и мясных блюд, придавая еде лёгкую кислинку и яркий вкус. Кроме того, ягоды богаты витамином С и органическими кислотами, что делает их ценным дополнением к рациону.

Кора и корни — природный краситель

Не только плоды, но и древесные части барбариса можно использовать с пользой. Кора и корни содержат вещества, которые придают стойкий лимонно-жёлтый оттенок. Раньше их применяли для окрашивания тканей и шерсти, а сегодня садоводы иногда используют этот метод для натурального декора или домашнего рукоделия.

Листья — для здоровья зубов и суставов

Свежие листья барбариса тоже ценны. Их рекомендуют жевать для укрепления зубной эмали, а настои из листьев традиционно применяются для облегчения суставных болей. Это простое и доступное средство, которое можно приготовить прямо с грядки.

Сок — помощник в кулинарии и косметике

Сок барбариса нашёл себе несколько направлений применения. В кулинарии он помогает улучшить цвет домашних вин, придавая им более насыщенный оттенок. В косметологии — становится основой для омолаживающих средств. Популярный рецепт среди садоводов: сок ягод, смешанный с тёртым яблоком, мукой и сметаной, используется в виде маски для продления молодости кожи.

Универсальное растение для дачи

Таким образом, барбарис — это не только эффектное украшение участка, но и настоящий кладезь полезных свойств. Он может быть пищей, приправой, лекарственным средством, красителем и даже косметическим ингредиентом. В этом и заключается уникальность кустарника, который стоит ценить не только за его декоративность.

Уточнения

Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
