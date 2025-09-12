Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрустящий кабачок и нежная курица: контраст, от которого невозможно отказаться
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект
Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение
В Госдуме объяснили последствия снижения ключевой ставки
Кот летает по шкафам? Причина может оказаться тревожнее, чем кажется
В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян
Больше трёх часов нельзя: школьникам запретили учиться до изнеможения
Шаман и жеребьёвка Интервидения: какой номер достался России

Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю

2:16
Садоводство

Осенние заботы на грядках часто связаны с вопросом: что делать с мульчей после уборки урожая? Скошенная солома, щепа или опилки, которые в течение сезона защищали растения, к осени могут превратиться либо в источник пользы, либо в рассадник болезней. Поэтому важно правильно с ней поступить.

Грядка после лука и чеснока
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка после лука и чеснока

Опасность заражённой мульчи

Мульча действительно может хранить в себе опасность. Если на растениях в течение сезона появлялись признаки болезней — мучнистая роса, пятнистости или гнили, — то и в мульче наверняка остались возбудители этих инфекций. Белая и серая гниль, грибковые споры и другие патогены легко переживают зиму и весной возвращаются на молодые посадки. Поэтому часть садоводов предпочитает мульчу убирать или сжигать, чтобы не рисковать новым урожаем.

Почему не стоит спешить выбрасывать

При этом мульча — не только укрытие. Она является ценным источником органики и углерода, подпитывает почвенную микрофлору и помогает сохранять плодородие. Если бездумно убирать или сжигать весь слой, почва теряет полезные вещества, которые могли бы стать отличным удобрением для грядок. В условиях, когда органика особенно ценна, такой шаг можно считать расточительством.

Баланс между риском и пользой

Решение заключается в том, чтобы обезопасить мульчу от патогенов и сохранить её для будущего урожая. Сделать это можно с помощью препаратов на основе триходермы — грибов-антагонистов, которые подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов. Достаточно развести препарат в воде и обильно пролить им оставшийся слой мульчи. После такой обработки можно смело заделывать материал в почву во время перекопки.

Польза на следующий сезон

Обогащённая триходермой мульча становится естественным удобрением. Она разлагается и делает землю более рыхлой, насыщает её питательными элементами, улучшает структуру. В итоге грядки получают мощный запас органики, а огородник — более здоровые и крепкие растения в новом сезоне.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Последние материалы
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Антибиотики, которых хватило бы на целый госпиталь, — почему только они побеждают менингит
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект
Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю
Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение
В Госдуме объяснили последствия снижения ключевой ставки
Давление США грозит поссорить Мексику с Китаем
Кот летает по шкафам? Причина может оказаться тревожнее, чем кажется
В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян
Больше трёх часов нельзя: школьникам запретили учиться до изнеможения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.