Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю

Садоводство

Осенние заботы на грядках часто связаны с вопросом: что делать с мульчей после уборки урожая? Скошенная солома, щепа или опилки, которые в течение сезона защищали растения, к осени могут превратиться либо в источник пользы, либо в рассадник болезней. Поэтому важно правильно с ней поступить.

Грядка после лука и чеснока

Опасность заражённой мульчи

Мульча действительно может хранить в себе опасность. Если на растениях в течение сезона появлялись признаки болезней — мучнистая роса, пятнистости или гнили, — то и в мульче наверняка остались возбудители этих инфекций. Белая и серая гниль, грибковые споры и другие патогены легко переживают зиму и весной возвращаются на молодые посадки. Поэтому часть садоводов предпочитает мульчу убирать или сжигать, чтобы не рисковать новым урожаем.

Почему не стоит спешить выбрасывать

При этом мульча — не только укрытие. Она является ценным источником органики и углерода, подпитывает почвенную микрофлору и помогает сохранять плодородие. Если бездумно убирать или сжигать весь слой, почва теряет полезные вещества, которые могли бы стать отличным удобрением для грядок. В условиях, когда органика особенно ценна, такой шаг можно считать расточительством.

Баланс между риском и пользой

Решение заключается в том, чтобы обезопасить мульчу от патогенов и сохранить её для будущего урожая. Сделать это можно с помощью препаратов на основе триходермы — грибов-антагонистов, которые подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов. Достаточно развести препарат в воде и обильно пролить им оставшийся слой мульчи. После такой обработки можно смело заделывать материал в почву во время перекопки.

Польза на следующий сезон

Обогащённая триходермой мульча становится естественным удобрением. Она разлагается и делает землю более рыхлой, насыщает её питательными элементами, улучшает структуру. В итоге грядки получают мощный запас органики, а огородник — более здоровые и крепкие растения в новом сезоне.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

