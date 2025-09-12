Теплица или открытая грядка? Место решает, будет ли дыня сладкой и крупной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дыни с собственного участка — это особое удовольствие: аромат, сладость и ощущение настоящего лета. Но часто садоводы сталкиваются с проблемой — плоды завязываются, но остаются маленькими, не набирают вес и замирают в росте. Чтобы избежать разочарования, нужно учитывать несколько важных правил.

Дыня
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дыня

Секрет начинается с рассады

Ошибкой многих дачников становится посев дыни сразу в грунт. Культура теплолюбивая и в открытом поле не всегда успевает развиться. Чтобы плоды выросли крупными, растение лучше выращивать через рассаду. Такой способ дает старт росту и позволяет собрать урожай даже в регионах с коротким летом.

При пересадке в теплицу или на грядку важно не заглублять корневую шейку. Если она окажется под землей, растение будет хуже развиваться, а значит, и урожай окажется скромным. Лучше сразу позаботиться о правильной посадке — это залог будущих крупных и сладких плодов.

Чем кормить бахчу

Недостаток питания — еще одна причина, почему дыня останавливается в росте. Первое внесение удобрений рекомендуется делать, когда появляется первый настоящий лист. Это поддерживает молодое растение и стимулирует рост. Повторная подкормка проводится через пару недель — тогда культура получает силы для формирования завязей.

Опытные садоводы советуют использовать комплексные удобрения с азотом, калием и фосфором. Азот помогает нарастить зеленую массу, калий отвечает за вкус и сладость, а фосфор ускоряет развитие корней и плодов. Но важно не переборщить — избыток питания тоже может навредить.

Правильная формировка — путь к сладкой дыне

Формировка растений играет ключевую роль. Суть метода в прищипывании вегетативных точек роста. Когда лишние побеги удаляются, силы растения уходят не на зелень, а на развитие плодов. В итоге дыня становится крупнее и быстрее набирает сахар.

Опыт показывает: если оставить слишком много побегов и завязей, ни одна дыня не успеет вырасти по-настоящему большой. Поэтому лучше сформировать куст так, чтобы плодов было меньше, но они были крупные, сочные и сладкие.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
