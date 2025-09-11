Мушки объявили войну цветам: овощ с кухни ставит точку в битве

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каждый, кто выращивает комнатные растения, хотя бы раз сталкивался с проблемой — в горшке завелись маленькие мушки. Эти насекомые раздражают не только своим присутствием, но и тем, что могут навредить вашим зеленым любимцам. Хорошая новость — есть простой способ избавиться от них с помощью чеснока.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Откуда появляются мушки

Чаще всего они попадают в дом вместе с зараженной землей, заносятся через открытые окна или прилетают с купленными фруктами и овощами. Им нравится влажная почва и органические остатки, поэтому перелив и опавшие листья становятся идеальными условиями для размножения.

Совет: воткните в почву деревянную палочку. Если на ней остаются частицы земли — полив пока рано.

Профилактика

  • не допускайте перелива, рыхлите землю, чтобы она быстрее просыхала;
  • регулярно убирайте опавшие листья и цветы;
  • не оставляйте воду в поддонах;
  • следите за чистотой самих горшков и подставок.

Чеснок — натуральный защитник

Если мушки уже поселились в горшках, поможет чеснок. Есть два способа:

  • воткнуть целую дольку в почву;
  • растолочь чеснок и рассыпать его по поверхности земли.

Растению это не повредит, а насекомых быстро отпугнет.

Другие хитрости

Некоторые садоводы накрывают почву в горшке старыми колготками в два слоя. Воздух проходит, но мушки не смогут отложить яйца. Еще один вариант — слой обычного песка толщиной около сантиметра. Такая "крышка" работает как барьер для насекомых.

Простые методы помогают сохранить здоровье растений и избавить дом от надоедливых мушек. И главное — всё это можно сделать без химии и лишних затрат.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
