Мушки объявили войну цветам: овощ с кухни ставит точку в битве

Каждый, кто выращивает комнатные растения, хотя бы раз сталкивался с проблемой — в горшке завелись маленькие мушки. Эти насекомые раздражают не только своим присутствием, но и тем, что могут навредить вашим зеленым любимцам. Хорошая новость — есть простой способ избавиться от них с помощью чеснока.

Откуда появляются мушки

Чаще всего они попадают в дом вместе с зараженной землей, заносятся через открытые окна или прилетают с купленными фруктами и овощами. Им нравится влажная почва и органические остатки, поэтому перелив и опавшие листья становятся идеальными условиями для размножения.

Совет: воткните в почву деревянную палочку. Если на ней остаются частицы земли — полив пока рано.

Профилактика

не допускайте перелива, рыхлите землю, чтобы она быстрее просыхала;

регулярно убирайте опавшие листья и цветы;

не оставляйте воду в поддонах;

следите за чистотой самих горшков и подставок.

Чеснок — натуральный защитник

Если мушки уже поселились в горшках, поможет чеснок. Есть два способа:

воткнуть целую дольку в почву;

растолочь чеснок и рассыпать его по поверхности земли.

Растению это не повредит, а насекомых быстро отпугнет.

Другие хитрости

Некоторые садоводы накрывают почву в горшке старыми колготками в два слоя. Воздух проходит, но мушки не смогут отложить яйца. Еще один вариант — слой обычного песка толщиной около сантиметра. Такая "крышка" работает как барьер для насекомых.

Простые методы помогают сохранить здоровье растений и избавить дом от надоедливых мушек. И главное — всё это можно сделать без химии и лишних затрат.

