Первые яблоки сезона: какие сорта дарят вкус лета и никогда не подводят садоводов

Летние яблоки появляются раньше других и всегда воспринимаются как первый настоящий вкус нового сезона. В этот период садоводы чаще всего выбирают проверенные сорта с ранним созреванием, ароматной мякотью и приятным балансом сладости и кислинки. Подборка ниже основана на отзывах дачников и включает как легендарные "классики", так и удачные современные культивары.

Классические летние фавориты

К летним "вечным хитам" относят "Анис полосатый" (он же "Анис серый"), "Белый налив", "Грушовку московскую", "Коричное полосатое" и "Конфетное". Эти сорта ценятся за вкус и ранние сроки съёма, хотя обычно отличаются слабой лёжкостью и требуют оперативной переработки.

1. "Абориген'

Полукультурка дальневосточной селекции от скрещивания крупноплодной яблони с ранеткой. Дерево среднерослое, начинает плодоносить на 3-4-й год, урожай стабилен. Плоды 50-130 г, кисло-сладкие, созревают к середине августа. Отличается зимостойкостью, неприхотливостью и крепким иммунитетом. Лёжкость невысокая. Известна вариабельностью плодов на разных ветвях (сорт-"химера").

2. "Арбат'

Колонновидная форма для небольших участков и декоративных посадок. Высота 1,5-3 м, плодоношение со 2-го года и ежегодно. Урожайность высокая, требуется нормировка завязей. Яблоки небольшие (50-70 г), сладкие с лёгкой кислинкой, созревают в сентябре. Зимостойкость и устойчивость хорошие.

3. "Горноалтайское'

Сибирская селекция (1937 г.), получена от "Ранетки пурпуровой' и "Пепина шафранного'. Выносливость, регулярные обильные урожаи, устойчивость к парше. Плоды 30-50 г, универсальные по назначению, кисло-сладкие, в конце августа. Лёжкость слабая; из перезревших плодов выходят особенно удачные пюре и повидло.

4. "Квинти'

Канадский раннелетний сорт ("Red Melba' x "Crimson Beauty'). В средней полосе урожай — уже в июле, раньше "Белого налива". Плоды крупные (160-180 г), ароматные, транспортабельные, но почти не хранятся. Засухоустойчивость высокая, зимостойкость ниже средней; устойчив к мучнистой росе, возможна парша.

5. "Китайка золотая'

Мичуринская селекция ("Белый налив' x "Китайка'). Дерево зимостойкое и очень декоративное в цветении. Мелкие (30-40 г), вкусные июльские яблоки хороши в свежем виде и переработке. Хранить долго не получится.

6. "Коваленковское' (оно же "Красное сладкое")

Белорусская селекция, популярна в средней полосе и на Урале. Дерево до 5,5 м, урожайность высокая, зимостойкость хорошая, возможны вспышки парши. Плоды красивые, сочные, сладкие, около 150 г, созревают в августе; лежат до 2 месяцев.

7. "Мантет'

Классика канадской селекции (1928 г., линия "Грушовки московской'). Плодоношение с 3-го года, первые 10 лет — ежегодное, далее возможна периодичность. Дерево 4-5 м, крона компактная. Плоды 65-80 г, очень ароматные, сладкие, созревают с середины июля, хранение 1-2 недели. Восприимчив к парше.

8. "Мезенское'

Получен от "Мекинтоша' и "Антоновки обыкновенной'. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие, урожай регулярный. Дерево 4-6 м. Плоды 125-200 г, кисло-сладкие, белая мелкозернистая мякоть с золотистым оттенком. Съём в начале августа, хранится до ноября.

9. "Мелба' ("Лазурное")

Очень популярный летний сорт компактного роста (2,5-3 м). Урожай к концу августа; для стабильности нужны опылители ("Боровинка', "Папировка', "Квинти'). Плоды 120-150 г, белая сочная мякоть с "конфетным" ароматом. Для хранения снимают слегка недозрелыми.

10. "Редфри'

Американская селекция с ранним вступлением в плодоношение (на 2-4-й год). Дерево около 4 м, крона негустая. Плоды 140-150 г, сбалансированный кисло-сладкий вкус и лёгкий карамельный аромат. Устойчив к большинству болезней, кроме мучнистой росы. Созревание — конец лета.

11. "Розочка'

Свердловская селекция ("Орловим' x "Серебряное копытце'). Дерево около 2 м, чрезвычайно декоративное в цветении, зимостойкое, устойчивое. Урожай ежегодный, но сорт самобесплоден — нужны соседи-опылители. Плоды 120-140 г, белая сочная мякоть, сладкий освежающий вкус. Созревание — конец августа, хранение до 1,5 месяца.

12. "Сенатор'

Колонновидная форма российской селекции (1997 г.). Высота около 2 м, уход упрощён, болезни редки. Плодоношение через 2-3 года, плоды 100-150 г, кремовая сочная мякоть со сладким вкусом, аромат слабый. Зимостойкость средняя.

13. "Терентьевка'

Народный сорт с XVIII века, найден в Башкирии в XX веке. Зимостойкость высокая, устойчивость к болезням хорошая, но в дождливые годы возможна парша. Самобесплоден, лучше опыляется "Грушовкой московской", "Сеянец Пудовщины", "Папировка". Плодоношение с 4-5-го года, третья декада августа; плоды 80-110 г, сладкие и ароматные, склонны к осыпанию, хранятся 2-3 недели.

Как обращаться с летним урожаем

Большинство летних сортов слабо лежат, зато превосходны в свежем виде. Излишки разумно сразу перерабатывать: джемы, повидло и компоты удаются особенно хорошо благодаря мягкой сладкой мякоти и насыщенному аромату.

Уточнения

