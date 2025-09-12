Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток, который согревает лучше пледа: секрет яблочно-грушевого компота
Почему ванная пахнет затхлостью даже после уборки? Виновата одна ваша привычка
Два миллиардера, два пути в космос: на чьей стороне окажется будущее человечества
Карпин готовится к дерби: Бителло заинтриговал своим заявлением о физической форме тренера
Татьяна Куртукова попала под прицел Украины: что стоит за решением Миротворца*
Не смотрите кошке в глаза: почему ваш пристальный взгляд для неё — объявление войны
Мечта о доме ближе: Сбербанк снижает ипотечные ставки
Разрыв в расходе и надежности: вот что скрывают владельцы переоборудованных авто на газе
Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус

После картофеля грядка может погибнуть: как правильно провести севооборот

Садоводство

Осень — подходящее время не только для сбора урожая, но и для планирования будущих посадок. После картофеля особенно важно грамотно продумать, какие культуры займут его место, и подготовить почву так, чтобы она восстановила плодородие и не стала рассадником вредителей.

Картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка

Зачем менять культуры

Любые растения вытягивают из почвы питательные вещества. Даже при регулярных подкормках баланс со временем нарушается. Чередование культур помогает распределить нагрузки и сохранить плодородие.

Есть и вторая причина: у каждой группы растений свои болезни и вредители. Если из года в год сажать одну и ту же культуру на одном месте, патогены накапливаются, а вредители получают стабильную кормовую базу. Севооборот снижает эти риски и делает участок более здоровым.

Что можно посадить после картофеля

Главное правило — избегать паслёновых: томатов, перцев, баклажанов. Остальные овощи подходят без ограничений.

  • Тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы) хорошо растут на месте картофеля, особенно если внести органику.

  • Бобовые (горох, фасоль, бобы) улучшают почву, обогащая её азотом.

  • Капуста при добавлении компоста даёт отличный результат. Картофель, в свою очередь, тоже хорошо растёт после капусты.

  • Лук и чеснок отлично чередуются с картофелем.

  • Корнеплоды (морковь, свёкла) допустимы, но если на участке был проволочник, стоит сначала избавиться от вредителя.

Как подготовить почву после картофеля

Первым делом убираются растительные остатки и подпорченные клубни. Полезно пролить грядки фитоспорином для профилактики болезней. Затем высеиваются сидераты — горчица, масличная редька или фацелия. Они подавляют сорняки, оздоравливают землю и повышают её плодородие.

Когда сидераты наберут массу, их скашивают. Почву перекапывают или рыхлят, добавляя удобрения:

  • компост или перегной — до 1 ведра на м²;

  • древесную золу — 60-80 г на м²;

  • суперфосфат — 1,5-2,5 кг на сотку;

  • сульфат калия — 1-2 кг на сотку.

Перекапывать землю лучше крупными пластами: так осадки и морозы сделают своё дело, уничтожив зимующих вредителей. Лёгкие почвы можно просто глубоко разрыхлить.

Особые условия

На кислых грунтах осенью проводят известкование. Глинистые почвы требуют добавления песка или торфа для разрыхления. Основная цель остаётся прежней: оздоровить почву и вернуть ей питательность.

Осень или весна

Некоторые работы можно перенести: органику под капусту и тыквенные вносят весной. Но есть задачи, которые эффективны только осенью: посев сидератов, внесение фосфорных удобрений и известкование.

Если картофель растёт на одном месте

Такое возможно при интенсивном уходе, но без плодосмена повышается риск заболеваний и появления вредителей. В этом случае после уборки урожая особенно важно высевать сидераты и проводить профилактические обработки.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Последние материалы
Разрыв в расходе и надежности: вот что скрывают владельцы переоборудованных авто на газе
Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус
Забудьте про запястья: куда наносить духи, чтобы аромат держался весь день
Тело шепчет, а мы глушим: тайные сигналы организма, которые приходят после 35, будто предупреждение
Тёплый аромат осени в каждом ломтике: кекс, ради которого семья собирается за столом
Золото на дне ведра: японский секрет превращает отходы в урожайное богатство
Загадочная чаша из Александрии: историки ломают копья над одной фразой
Эксперимент с йогой раскрыл неожиданные факты — какие открытия смутили учёных
Кто выдавил Пугачёву из России? Ширвиндт отчитал обидчиков Примадонны
Проклова заступилась за Пугачёву: Алла – любящий человек, а её сделали врагом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.