Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плоский живот под угрозой: четыре привычных напитка, которые крадут талию
Басков рассказал о садистских методах обучения Монсеррат Кабалье — как это повлияло на его голос
Крошечный страж русских рек: амфибия с устрашающей окраской, пережившая падение динозавров
Невидимая война: когда мази и таблетки бессильны — сигнал, что в организме завелись незваные гости
Это упражнение прокачивает пресс и баланс так, что обычная планка кажется отдыхом
Столкновение гигантов: Альберт Эйнштейн знал об этом явлении
Слизкий комок из глубин пережил динозавров и душит акул, превращая океан в поле кошмаров
Беззубая правда: откладывание имплантации даже одного зуба может обернутся катастрофой для лица
Урал покорился ей одной: россиянка прошла 2300 км по Большой уральской тропе

Осенний чек-лист: что нужно сделать, чтобы весной не плакать над грядками

3:46
Садоводство

Сентябрь открывает золотую осень и одновременно задаёт садоводам и огородникам немало задач. В это время продолжается сбор урожая яблок, груш, слив и овощей, а также начинается подготовка участка к зиме. Но именно осенью легко совершить ошибки, которые скажутся на следующем сезоне.

Лопата
Фото: Designed by Freepik by nuraghies, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лопата

Ошибки, которых стоит избегать в сентябре

1. Раннее укрытие теплолюбивых культур

Садовые растения должны пройти закалку. Лёгкие заморозки до -5 °C помогают подготовить их к зиме. Если укрыть слишком рано, они рискуют выпреть при оттепели или не успеть войти в состояние покоя и погибнуть.

2. Формирующая обрезка деревьев

Сильная обрезка осенью истощает деревья. Они становятся уязвимыми перед вредителями и морозами. В сентябре допустима только санитарная обработка: удаление сухих, больных и растущих внутрь кроны ветвей. Все срезы закрываются защитным составом, а инструмент обязательно дезинфицируется.

3. Препятствие вызреванию древесины

Во второй половине лета деревья и кустарники прекращают рост и начинают вызревание древесины. Если продолжить рыхление почвы или внести азотные удобрения, появятся новые побеги, которые не успеют окрепнуть и вымерзнут зимой.

4. Использование растительных остатков как удобрений

Недозревшие плоды и растительные остатки на грядках не перегнивают за зиму, а становятся источником болезней и корма для вредителей. Здоровую ботву лучше отправить в компост, а больные остатки — сжечь или глубоко закопать, пересыпав золой.

5. Перенос удобрений на весну

Осенняя подкормка — основа плодородной почвы. Калийные и фосфорные удобрения вносятся с конца августа по ноябрь. За зиму они успевают усвоиться и укрепляют многолетние культуры. Органику используют позднее — в конце сентября или октябре.

6. Отказ от полива

После сбора урожая растения нуждаются в воде для восстановления. Осенний влагозарядковый полив помогает им накопить силы и легче пережить холодный сезон.

7. Ошибки в сроках уборки урожая

У каждой культуры свои сроки. Тыквы и кабачки снимаются до первых заморозков, свёклу убирают до холодов, яблоки осенних сортов собирают в сентябре, а зимние оставляют до октября. Несоблюдение сроков ведёт к потере урожая или снижению его качества при хранении.

8. Пустые грядки

Пустующие грядки быстро зарастают сорняками. Чтобы избежать этого, в сентябре стоит посеять сидераты — горчицу, фацелию, рожь или люпин. Осенью их скашивают и заделывают в землю, обогащая почву органикой.

9. Слишком ранняя перекопка

Перекапывать землю стоит только перед устойчивыми заморозками. Иначе вредители останутся в почве и успешно перезимуют. Перекопку проводят крупными пластами, не разбивая комья, а приствольные круги обрабатывают аккуратно, чтобы не повредить корни.

10. Поздняя пересадка клубники

Рассада должна укорениться за 3-4 недели до холодов. Если перенести пересадку на поздний сентябрь, растения не приживутся. В средней полосе клубнику высаживают не позже середины месяца.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Домашние животные
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Всем будет наплевать: Лазарев придумал способ отдохнуть от славы — это случится в январе
Лечебные BB-кремы — тренд года: обзор активных компонентов
Ваш кофе слишком горячий? Эта привычка повышает риск рака пищевода в 6 раз
Юпитер с сюрпризом: что скрывается в его ядре и как это меняет наши представления о планетах
Осенний чек-лист: что нужно сделать, чтобы весной не плакать над грядками
Сюрприз для кошелька: почему картофель в России подешевел на 15%
Огромный багажник против умных опций: какой Haval окажется проблемой для водителя
Долг висит дамокловым мечом: что будет, если у должника совсем нет активов
Польша обрушила железный занавес: закрытие границы с Белоруссией и толпы людей
Президент Финляндии бросил жену ради Зеленского: Стубб раскрыл правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.