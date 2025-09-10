Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина
Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов

Зимний щит спасает клубнику: неожиданный ингредиент в лейке садовода

Садоводство

Ягодные грядки — это как батарейка: после сезона плодоношения они выжаты до предела. Осенью им нужно помочь восстановиться, чтобы зима прошла спокойно, а летом земляничные кусты снова одарили богатым урожаем.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Czuperski is licensed under Copyrighted free use
Клубника

Подготовка к подкормке

Сначала нужно навести порядок: убрать усы, чтобы куст не тратил силы впустую, удалить сухие и больные листья, прополоть сорняки и снять старый мульч. Лёгкое рыхление земли улучшит доступ воздуха и влаги к корням. Только после этого можно переходить к питанию.

Домашний раствор против болезней и вредителей

Опытные садоводы готовят особую смесь:

  • 10 литров воды,
  • полстакана древесной золы,
  • 250 мл сыворотки,
  • 5 капель йода.

Золу сначала заливают горячей водой и настаивают 12 часов, потом процеживают и добавляют остальные ингредиенты. Полученным раствором обрабатывают кусты, тщательно смачивая листья и розетки. Такой коктейль насыщает растения калием, кальцием, микроэлементами, укрепляет корни и иммунитет.

Минеральное питание для зимовки

Когда температура начинает опускаться, полезно внести минеральные удобрения.

  • Нитроаммофоска даст комплекс азота, фосфора и калия.
  • Сульфат калия повысит устойчивость к морозам и болезням.
  • Их рассыпают под кусты после полива, чтобы не обжечь корни.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Популярное
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.

Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина
Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке
Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов
Чем позже займётесь, тем хуже результат: сентябрьский уход за газоном без ошибок
Почему крем перестаёт работать: разбираем мифы о привыкании кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.