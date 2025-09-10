Зимний щит спасает клубнику: неожиданный ингредиент в лейке садовода

Ягодные грядки — это как батарейка: после сезона плодоношения они выжаты до предела. Осенью им нужно помочь восстановиться, чтобы зима прошла спокойно, а летом земляничные кусты снова одарили богатым урожаем.
Сначала нужно навести порядок: убрать усы, чтобы куст не тратил силы впустую, удалить сухие и больные листья, прополоть сорняки и снять старый мульч. Лёгкое рыхление земли улучшит доступ воздуха и влаги к корням. Только после этого можно переходить к питанию.
Опытные садоводы готовят особую смесь:
Золу сначала заливают горячей водой и настаивают 12 часов, потом процеживают и добавляют остальные ингредиенты. Полученным раствором обрабатывают кусты, тщательно смачивая листья и розетки. Такой коктейль насыщает растения калием, кальцием, микроэлементами, укрепляет корни и иммунитет.
Когда температура начинает опускаться, полезно внести минеральные удобрения.
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
