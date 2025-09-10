Зимний щит спасает клубнику: неожиданный ингредиент в лейке садовода

Ягодные грядки — это как батарейка: после сезона плодоношения они выжаты до предела. Осенью им нужно помочь восстановиться, чтобы зима прошла спокойно, а летом земляничные кусты снова одарили богатым урожаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Czuperski is licensed under Copyrighted free use Клубника

Подготовка к подкормке

Сначала нужно навести порядок: убрать усы, чтобы куст не тратил силы впустую, удалить сухие и больные листья, прополоть сорняки и снять старый мульч. Лёгкое рыхление земли улучшит доступ воздуха и влаги к корням. Только после этого можно переходить к питанию.

Домашний раствор против болезней и вредителей

Опытные садоводы готовят особую смесь:

10 литров воды,

полстакана древесной золы,

250 мл сыворотки,

5 капель йода.

Золу сначала заливают горячей водой и настаивают 12 часов, потом процеживают и добавляют остальные ингредиенты. Полученным раствором обрабатывают кусты, тщательно смачивая листья и розетки. Такой коктейль насыщает растения калием, кальцием, микроэлементами, укрепляет корни и иммунитет.

Минеральное питание для зимовки

Когда температура начинает опускаться, полезно внести минеральные удобрения.

Нитроаммофоска даст комплекс азота, фосфора и калия.

Сульфат калия повысит устойчивость к морозам и болезням.

Их рассыпают под кусты после полива, чтобы не обжечь корни.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

