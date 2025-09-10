Тайный эликсир: чем напоить орхидею, чтобы она расцвела в мороз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Казалось бы, зимой все цветы замирают, но есть один секрет, который заставит орхидеи радовать пышным цветением даже в самые холодные месяцы.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидея

Маленький трюк для больших цветов

Опытные цветоводы уверяют: достаточно раз в месяц использовать особый раствор для полива, чтобы растение набрало силы и дало новые бутоны. Он прост в приготовлении, доступен каждому и не требует покупки дорогих удобрений.

Почему это работает

Орхидеи в зимний период особенно уязвимы: световой день короткий, воздух в квартирах сухой, а корни не получают достаточно питательных веществ. Именно в это время они нуждаются в дополнительной поддержке. Раствор насыщает растение микроэлементами, укрепляет корневую систему и запускает процесс цветения.

Как правильно поливать

  • использовать теплую воду, чтобы не травмировать корни;
  • поливать утром, чтобы к вечеру лишняя влага успела испариться;
  • следить, чтобы жидкость не застаивалась в поддоне, иначе корни начнут гнить.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Не стоит поливать орхидеи чаще, чем раз в месяц этим составом — переизбыток пользы легко превращается во вред.
  • Нельзя использовать холодную воду. Это может вызвать стресс и сброс бутонов.
  • Избегайте попадания раствора на листья — они могут покрыться пятнами.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
