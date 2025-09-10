Тайный эликсир: чем напоить орхидею, чтобы она расцвела в мороз

Казалось бы, зимой все цветы замирают, но есть один секрет, который заставит орхидеи радовать пышным цветением даже в самые холодные месяцы.
Опытные цветоводы уверяют: достаточно раз в месяц использовать особый раствор для полива, чтобы растение набрало силы и дало новые бутоны. Он прост в приготовлении, доступен каждому и не требует покупки дорогих удобрений.
Орхидеи в зимний период особенно уязвимы: световой день короткий, воздух в квартирах сухой, а корни не получают достаточно питательных веществ. Именно в это время они нуждаются в дополнительной поддержке. Раствор насыщает растение микроэлементами, укрепляет корневую систему и запускает процесс цветения.
Уточнения
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
