Тайный эликсир: чем напоить орхидею, чтобы она расцвела в мороз

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Казалось бы, зимой все цветы замирают, но есть один секрет, который заставит орхидеи радовать пышным цветением даже в самые холодные месяцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Rod Divilbiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Орхидея

Маленький трюк для больших цветов

Опытные цветоводы уверяют: достаточно раз в месяц использовать особый раствор для полива, чтобы растение набрало силы и дало новые бутоны. Он прост в приготовлении, доступен каждому и не требует покупки дорогих удобрений.

Почему это работает

Орхидеи в зимний период особенно уязвимы: световой день короткий, воздух в квартирах сухой, а корни не получают достаточно питательных веществ. Именно в это время они нуждаются в дополнительной поддержке. Раствор насыщает растение микроэлементами, укрепляет корневую систему и запускает процесс цветения.

Как правильно поливать

использовать теплую воду, чтобы не травмировать корни;

поливать утром, чтобы к вечеру лишняя влага успела испариться;

следить, чтобы жидкость не застаивалась в поддоне, иначе корни начнут гнить.

Ошибки, которых стоит избегать

Не стоит поливать орхидеи чаще, чем раз в месяц этим составом — переизбыток пользы легко превращается во вред.

Нельзя использовать холодную воду. Это может вызвать стресс и сброс бутонов.

Избегайте попадания раствора на листья — они могут покрыться пятнами.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

