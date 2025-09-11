Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Движение — жизнь: сколько нужно двигаться после 60, чтобы оставаться бодрым
Мерзость и только: почему Поплавская отказалась слушать откровения Пугачёвой
Электрический шок для Венгрии: что теперь будет с атомным проектом
Битва за Титан: как аппарат NASA преодолеет 90 минут погружения
85 лет — не предел: что в меню у жителей Коста-Рики
Шёпот за кулисами: кто и сколько заплатил за возвращение Лолиты после голой вечеринки
Казахстанская боксёрша обеспечила себе как минимум бронзу на ЧМ по боксу: как она одолела чемпионку
Всего один лишний ответ может превратить остановку в серьёзную неприятность
Ваша собака постоянно говорит с вами: 60 сигналов, которые упускает из виду большинство хозяев

Когда дождь становится врагом: как спасти грядки от сырости и болезней

3:13
Садоводство

Сильные дожди летом способны превратить уход за садом и огородом в настоящее испытание. Постоянная сырость, нехватка солнца и лужи на грядках ослабляют растения, создают условия для болезней и снижают урожай. Но если знать, какие меры предпринять, можно не только минимизировать ущерб, но и извлечь пользу из дождливой погоды.

Цветы под дождём
Фото: flickr.com by John-Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Цветы под дождём

Какие проблемы вызывает дождливое лето

Избыточные осадки ведут к застою воды в почве, а это прямая дорога к корневой гнили. Влага мешает доступу воздуха к корням, что ослабляет растения. Повышенная влажность и недостаток циркуляции воздуха не дают им нормально испарять воду и получать питание.

Недостаток солнца приводит к замедлению роста овощей и цветов. Ливни ломают стебли и листья, а плоды — особенно помидоры — часто трескаются. В сырости быстро распространяются грибковые заболевания, а почва теряет азот и другие питательные вещества.

Сильные потоки воды размывают верхний слой почвы, обнажая корни, а влажная среда становится идеальной для размножения слизней. Ещё одна проблема — садоводы меньше времени проводят на участке, и болезни с вредителями успевают разрастись без контроля.

Как снизить последствия дождей

Чтобы защитить участок от переувлажнения, можно устроить приподнятые грядки с дренажным слоем и правильным составом почвы. Хорошо помогает мульчирование, но выбирать нужно более крупные материалы — щепу, гравий, чтобы не задерживать влагу.

Органические добавки — компост, навоз, сидераты — улучшают структуру почвы и её дренажные свойства. В особо сложных случаях стоит задуматься об установке дренажных труб.

Выбирайте сорта растений, устойчивые к грибкам и вредителям. Высаживайте их на достаточном расстоянии и следите за циркуляцией воздуха: обрезайте лишние ветки и побеги, устанавливайте опоры. Регулярно осматривайте растения, удаляйте больные листья и не забывайте дезинфицировать садовый инвентарь.

Особое внимание стоит уделить контейнерным растениям — у горшков должны быть дренажные отверстия. А влаголюбивые культуры лучше объединить в "дождевой сад" — углубление с дренажом и подходящей почвой, где вода будет задерживаться без вреда для участка.

Когда дожди приносят пользу

Несмотря на сложности, у дождливого лета есть и плюсы. Осадки обеспечивают постоянный полив и стимулируют прорастание семян, развитие корней и активность почвенных микроорганизмов. Дождевая вода разносит питательные вещества, улучшает аэрацию и даже помогает бороться с вредителями, смывая их с растений.

Кроме того, естественный полив экономит ресурсы: меньше расходуется водопроводная вода, а почва постепенно избавляется от засолённости. Для некоторых культур именно в дождливые периоды наступает фаза цветения и плодоношения.

Уточнения

Дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Плата за жестокость: почему наказанная собака в итоге обойдётся владельцу втридорога
Российские звёзды в ловушке таксиста: как Пригожин и Валерия лишись крупной суммы в Турции
Удивительный способ нарастить мышцы без железа: вот что нужно делать
Европа рискует поменять одну зависимость на другую: США готовят энергетическую рокировку
Паста с шампиньонами в сливках — ужин, который спасает вечер за 25 минут
Эти автомобили пережили десятилетия и до сих пор остаются культовыми и желанными
Последний шанс спасти урожай будущего года — работы, которые нужно сделать сейчас
Солнце молчало, но она пришла: чем удивила очередная геомагнитная буря
Смертельная дрожь Европы: как новая инфекция прорывается сквозь стены больниц
Замок Пугачёвой в деревне Грязь оказался невидимкой: сотни миллионов мимо государства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.