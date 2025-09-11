Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Последний шанс спасти урожай будущего года — работы, которые нужно сделать сейчас

2:33
Садоводство

Осень кажется временем отдыха, но на самом деле работы в саду и огороде ещё хватает. От того, насколько тщательно вы подготовите участок к зиме, будет зависеть урожай следующего года. До первых морозов важно успеть завершить несколько дел, которые помогут растениям пережить холод и стартовать весной с новой силой.

Удобрение огорода навозом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удобрение огорода навозом

"Чтобы весной наслаждаться здоровыми растениями и обилием урожая надо соблюсти несколько простых правил", — рассказал садовод с тридцатилетним стажем и бывший агроном Пётр Мяукин.

1. Убрать сорняки и падалицу

Не стоит оставлять на грядках остатки ботвы и сорняки. Они не перегниют за зиму, а станут укрытием для вредителей, которые с наступлением тепла начнут активно размножаться. Осенняя уборка избавит вас от лишних проблем весной и поможет сохранить здоровье растений.

2. Мульчировать почву

Перекопка осенью уже давно уступила место мульчированию. Слой органики защищает землю от выветривания и промерзания, сохраняет структуру и влагу. Для укрытия подойдут солома, листья, сено. Можно даже дополнительно закрыть грядки плёнкой — это ускорит прогрев почвы весной.

3. Подкормить землю

За сезон грунт теряет питательные вещества, и перед зимой нужно восполнить их запас. Осенью стоит внести органику — компост, торф, перегной или опилки. Также полезны минеральные удобрения, особенно с содержанием калия и фосфора. Такая обработка повысит плодородие и сделает землю рыхлой.

4. Забота о кустах и деревьях

Садовые культуры перед зимой нуждаются в особом уходе. Обильно полейте деревья и кусты, а приствольные круги замульчируйте торфом, листвой или перегноем. Это поможет удержать влагу у корней. Осенняя обработка от болезней тоже важна: при плесени используют 3% бордоскую жидкость, а при мучнистой росе — раствор мочевины.

5. Навести порядок в теплице

Теплица тоже требует внимания. Нужно убрать все остатки растений, заменить верхний слой почвы, добавив песок, торф и перегной. Каркас и внутренние поверхности стоит продезинфицировать. Подойдут как простые растворы марганцовки или уксусной кислоты, так и серная шашка или мочевина.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
