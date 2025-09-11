Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки

Хранить картофель правильно — значит не только продлить его свежесть, но и сохранить вкус и питательные вещества. Ошибки на этом этапе могут привести к прорастанию, гниению или появлению токсинов. Вот что важно учитывать.

Свежевыкопанный картофель на земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свежевыкопанный картофель на земле

Подготовка к хранению

Сразу после уборки урожая картофель нужно подсушить. Особенно это актуально, если сбор происходил во влажную погоду: сырые клубни быстро покрываются плесенью. Затем тщательно переберите урожай. Повреждённые или подгнившие экземпляры хранить нельзя — их нужно использовать в первую очередь, иначе они испортят соседние.

Тара и защита от света

Для хранения лучше всего подходят деревянные или пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции. Можно использовать и сетчатые мешки. Но важно не допускать попадания света: под его воздействием картофель зеленеет и накапливает соланин, опасный для здоровья. Поэтому клубни обязательно накрывают воздухопроницаемой тканью или мешковиной.

Условия хранения

Главные параметры — температура и влажность. Оптимальный диапазон: от +2 до +8 °C. Если будет холоднее, картофель приобретёт сладковатый привкус из-за преобразования крахмала в сахар. При температуре ниже -1 °C клубни замерзают и становятся непригодными в пищу. Если же температура выше +8 °C, они начинают быстро прорастать и сморщиваться. Влажность должна быть умеренной: слишком сухой воздух приведёт к увяданию, а избыточная сырость вызовет гниль.

Регулярный контроль

Хранящийся картофель нужно время от времени проверять. Если среди клубней появились подпорченные, их сразу удаляют, чтобы сохранить качество остального урожая. При большом объёме удобно использовать невысокие слои, чтобы всегда был доступ к проверке.

Особенности молодого картофеля

Молодые клубни почти не лежат долго. Их стоит держать только в прохладном и тёмном месте, без полиэтиленовых пакетов, лучше в бумажной коробке или сетчатом мешке. Такой картофель лучше употреблять в течение ближайших недель.

Хранение покупного картофеля

Если вы покупаете картофель на зиму, важно обращать внимание на сорт и состояние клубней. Перед большой закупкой стоит протестировать небольшую партию: очистить и попробовать на вкус. Дома храните его так же, как и домашний — в прохладном, затемнённом и проветриваемом месте. Оптимально раскладывать по невысоким слоям, чтобы легче контролировать качество.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

