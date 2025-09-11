Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки

Хранить картофель правильно — значит не только продлить его свежесть, но и сохранить вкус и питательные вещества. Ошибки на этом этапе могут привести к прорастанию, гниению или появлению токсинов. Вот что важно учитывать.
Сразу после уборки урожая картофель нужно подсушить. Особенно это актуально, если сбор происходил во влажную погоду: сырые клубни быстро покрываются плесенью. Затем тщательно переберите урожай. Повреждённые или подгнившие экземпляры хранить нельзя — их нужно использовать в первую очередь, иначе они испортят соседние.
Для хранения лучше всего подходят деревянные или пластиковые ящики с отверстиями для вентиляции. Можно использовать и сетчатые мешки. Но важно не допускать попадания света: под его воздействием картофель зеленеет и накапливает соланин, опасный для здоровья. Поэтому клубни обязательно накрывают воздухопроницаемой тканью или мешковиной.
Главные параметры — температура и влажность. Оптимальный диапазон: от +2 до +8 °C. Если будет холоднее, картофель приобретёт сладковатый привкус из-за преобразования крахмала в сахар. При температуре ниже -1 °C клубни замерзают и становятся непригодными в пищу. Если же температура выше +8 °C, они начинают быстро прорастать и сморщиваться. Влажность должна быть умеренной: слишком сухой воздух приведёт к увяданию, а избыточная сырость вызовет гниль.
Хранящийся картофель нужно время от времени проверять. Если среди клубней появились подпорченные, их сразу удаляют, чтобы сохранить качество остального урожая. При большом объёме удобно использовать невысокие слои, чтобы всегда был доступ к проверке.
Молодые клубни почти не лежат долго. Их стоит держать только в прохладном и тёмном месте, без полиэтиленовых пакетов, лучше в бумажной коробке или сетчатом мешке. Такой картофель лучше употреблять в течение ближайших недель.
Если вы покупаете картофель на зиму, важно обращать внимание на сорт и состояние клубней. Перед большой закупкой стоит протестировать небольшую партию: очистить и попробовать на вкус. Дома храните его так же, как и домашний — в прохладном, затемнённом и проветриваемом месте. Оптимально раскладывать по невысоким слоям, чтобы легче контролировать качество.
Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
