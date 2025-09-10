Японский приём с секатором делает с гортензией то, во что сложно поверить

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия — гордость любого сада, но чтобы она радовала буйным цветением, ей нужен правильный уход. Осенняя обрезка — главный секрет японских садоводов, благодаря которому кусты весной оживают с новой силой.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Зачем нужна обрезка

Если оставить растение без внимания, оно быстро зарастает, соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми. Японцы считают, что гортензия должна отдыхать зимой, сохраняя только здоровые и сильные ветви.

Правила японской обрезки

Сначала удаляют сухие и повреждённые побеги.

Цветоносы срезают на высоте двух-трёх почек от земли, оставляя основу для новых побегов.

Молодые стебли, которые ещё не успели окрепнуть, не трогают — весной они дадут свежие бутоны.

Такой подход помогает растению направить силы на развитие, а не на поддержание старых веток.

Секреты, которые используют японцы

Опытные садоводы советуют проводить обрезку только в сухую погоду, чтобы в срезы не проникла влага и не возникли болезни. Кроме того, кусты формируют так, чтобы воздух свободно циркулировал — это предотвращает загнивание и плесень.

Японцы нередко оставляют на кустах несколько старых цветков до зимы. Они служат естественной защитой для молодых почек от ветра и мороза. А уже весной их полностью удаляют.

Уточнения

Горте́нзиевые (лат. Hydrangeáceae) — относительно небольшое семейство цветковых растений, относящееся к порядку Кизилоцветные (Cornales), широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.

