Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги на стенах: цвета, которые по фэншуй работают сильнее любого амулета
Рубль держит удар: отпуск на Сейшелах стоит почти как год назад, но с бонусами
Замораживаете суп неправильно? Шеф-повар раскрыл 3 ошибки, которые портят вкус
Жировая ткань раскрыла свой секрет — и он переворачивает всё представление о похудении
Питомца будто подменили: неожиданные сигналы больных животных
Шестиместный гигант из Китая бросил вызов премиум-брендам: кроссовер, который выбирают россияне
Звёзды не сошлись: Аллегрова объяснила причину своего отсутствия на сцене
Кошки слышат голос хозяина: научный эксперимент раскрыл удивительную правду о питомцах
Сладость из детства работает против старости: как привычное лакомство спасает сердце и сосуды после 60

Японский приём с секатором делает с гортензией то, во что сложно поверить

1:28
Садоводство

Гортензия — гордость любого сада, но чтобы она радовала буйным цветением, ей нужен правильный уход. Осенняя обрезка — главный секрет японских садоводов, благодаря которому кусты весной оживают с новой силой.

Гортензия
Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Зачем нужна обрезка

Если оставить растение без внимания, оно быстро зарастает, соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми. Японцы считают, что гортензия должна отдыхать зимой, сохраняя только здоровые и сильные ветви.

Правила японской обрезки

  • Сначала удаляют сухие и повреждённые побеги.
  • Цветоносы срезают на высоте двух-трёх почек от земли, оставляя основу для новых побегов.
  • Молодые стебли, которые ещё не успели окрепнуть, не трогают — весной они дадут свежие бутоны.

Такой подход помогает растению направить силы на развитие, а не на поддержание старых веток.

Секреты, которые используют японцы

Опытные садоводы советуют проводить обрезку только в сухую погоду, чтобы в срезы не проникла влага и не возникли болезни. Кроме того, кусты формируют так, чтобы воздух свободно циркулировал — это предотвращает загнивание и плесень.

Японцы нередко оставляют на кустах несколько старых цветков до зимы. Они служат естественной защитой для молодых почек от ветра и мороза. А уже весной их полностью удаляют.

Уточнения

Горте́нзиевые (лат. Hydrangeáceae) — относительно небольшое семейство цветковых растений, относящееся к порядку Кизилоцветные (Cornales), широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Сладость из детства работает против старости: как привычное лакомство спасает сердце и сосуды после 60
В недрах океана — новый источник жизни: зачем бурят шельф у Кейп-Кода
ГЭС надежды или страха? Сможет ли Эфиопия решить энергоконфликт
Кремлёвский волшебник на грани запрета: что не так с фильмом о Владимире Путине
Этот рецепт превращает обычное куриное филе в блюдо для праздничного стола
В России стартует локализация автоматических коробок передач: три проекта, дружественные страны и долгий процесс
Маникюр рушится за день? Откройте секрет, который спасает цвет и блеск
Эта маленькая хитрость продлевает жизнь полотенцам на годы — но почти никто её не знает
Стресс подкрался незаметно? Ваша психика скажет спасибо за эти три продукта
Синяки после тренировок: где проходит грань между нормой и тревожным сигналом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.