Японский приём с секатором делает с гортензией то, во что сложно поверить

Гортензия — гордость любого сада, но чтобы она радовала буйным цветением, ей нужен правильный уход. Осенняя обрезка — главный секрет японских садоводов, благодаря которому кусты весной оживают с новой силой.
Если оставить растение без внимания, оно быстро зарастает, соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми. Японцы считают, что гортензия должна отдыхать зимой, сохраняя только здоровые и сильные ветви.
Такой подход помогает растению направить силы на развитие, а не на поддержание старых веток.
Опытные садоводы советуют проводить обрезку только в сухую погоду, чтобы в срезы не проникла влага и не возникли болезни. Кроме того, кусты формируют так, чтобы воздух свободно циркулировал — это предотвращает загнивание и плесень.
Японцы нередко оставляют на кустах несколько старых цветков до зимы. Они служат естественной защитой для молодых почек от ветра и мороза. А уже весной их полностью удаляют.
Уточнения
Горте́нзиевые (лат. Hydrangeáceae) — относительно небольшое семейство цветковых растений, относящееся к порядку Кизилоцветные (Cornales), широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.
