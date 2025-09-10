Компостная куча становится бомбой замедленного действия при одной ошибке

Садоводство

Компост — это не просто куча отходов, а бесплатное удобрение, которое превращает сад в кладовую здоровья. Правильно приготовленный, он делает землю рыхлой, насыщает её гумусом и микроэлементами, удерживает влагу и увеличивает урожай в разы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компост из ботвы

Что можно и что нельзя класть

В компост отправляют всё, что способно перепреть: траву после стрижки, листья, овощные очистки, скорлупу яиц, опилки, картон. Отлично подходят сорняки после прополки и даже ботва с признаками болезней — высокая температура внутри кучи убивает споры.

Но есть строгие исключения: мясо, рыба, молочные продукты и жирная пища приведут к гниению и запаху. Нежелательны и корни сорняков, особенно сныти, а также цветущая мокрица — её семена сохраняют всхожесть годами. Глянцевая бумага и синтетические чайные пакетики тоже под запретом.

Как устроить компостную кучу

Опытные садоводы советуют делать компост "слоёным пирогом": зелёные отходы чередовать с землёй, опилками, листвой, золой. Слои должны быть по 10-15 см. Для ускорения процесса компост нужно держать влажным, поливать настоем трав и время от времени перемешивать для доступа кислорода.

Важно, чтобы куча находилась на поверхности земли, а не в яме — иначе вместо перепревания начнётся гниение. Удобнее всего использовать деревянные короба с продухами: один отсек для свежих отходов, другой — для готового перегноя.

Сроки и уход

Созревание компоста занимает от 3 месяцев до года. Чтобы всегда иметь готовое удобрение, лучше держать две кучи: одну наполнять, вторую использовать. Осенью компост оставляют под зиму открытым — талая вода помогает процессу. Весной он превращается в готовый перегной.

Правильно приготовленный компост не пахнет, не привлекает грызунов и становится настоящим "турбо-зарядом" для грядок, сообщает URA.RU.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

