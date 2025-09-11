Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости
Конец угольной империи: что займёт место главного источника энергии и изменит будущее мира
Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова
Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме
Цены ползут вверх: в Свердловской области подорожали яйца и бананы

Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого

1:45
Садоводство

Ежевика всё чаще появляется на дачных участках: она не только вкусная, но и обладает ценными лечебными свойствами. Из её плодов готовят варенье, компоты, используют в свежем виде, а также применяют в народной медицине. Но чтобы ягода действительно радовала богатым урожаем, садоводы должны помнить о важной процедуре.

Ежевика
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ежевика

Секрет обильного плодоношения

Главный приём, который обеспечивает ведра сладких ягод, — правильная обрезка. Пропустить её нельзя: без удаления лишних побегов куст быстро загущается, а урожайность снижается.

Когда обрезать кусты

Лучшее время для процедуры — сентябрь, после того как растение сбросит листву. В этот период куст находится в состоянии покоя, и обрезка проходит без стресса для него.

Что нужно убрать

  • Ветки, которые уже плодоносили. Их легко определить по одревесневшей коре — такие побеги в будущем урожая не дадут.
  • Слабые и слишком густо растущие молодые ветки, мешающие воздухообмену внутри куста.
  • Стебли, поражённые болезнями или вредителями. Их удаление помогает сохранить здоровье растения.

Укорачивание побегов

Даже здоровые побеги стоит подрезать, если они вытянулись выше двух метров. Это стимулирует рост боковых веточек, на которых и формируется основная часть урожая.

Подкормка после обрезки

После процедуры куст нуждается в питании. Подойдут органические удобрения — перегной, компост, настои трав, а также минеральные смеси. Такой уход помогает растению восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Еда и рецепты
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Последние материалы
Молоко вмешалось в процесс: как привычная добавка меняет действие кофе на организм
Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента
Мягкие лапы на одеяле и жёсткие факты: чем оборачивается сон рядом с питомцем
Как выбрать форель с икрой: покупатели используют один неожиданный приём
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Конец угольной империи: что займёт место главного источника энергии и изменит будущее мира
После тренировки мышцы просят этого: как достичь максимальной гибкости
Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова
Джорджо Армани в отражении экрана: продюсер раскрывает секреты о новом фильме
Цены ползут вверх: в Свердловской области подорожали яйца и бананы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.