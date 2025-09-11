Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого

Ежевика всё чаще появляется на дачных участках: она не только вкусная, но и обладает ценными лечебными свойствами. Из её плодов готовят варенье, компоты, используют в свежем виде, а также применяют в народной медицине. Но чтобы ягода действительно радовала богатым урожаем, садоводы должны помнить о важной процедуре.

Секрет обильного плодоношения

Главный приём, который обеспечивает ведра сладких ягод, — правильная обрезка. Пропустить её нельзя: без удаления лишних побегов куст быстро загущается, а урожайность снижается.

Когда обрезать кусты

Лучшее время для процедуры — сентябрь, после того как растение сбросит листву. В этот период куст находится в состоянии покоя, и обрезка проходит без стресса для него.

Что нужно убрать

Ветки, которые уже плодоносили. Их легко определить по одревесневшей коре — такие побеги в будущем урожая не дадут.

Слабые и слишком густо растущие молодые ветки, мешающие воздухообмену внутри куста.

Стебли, поражённые болезнями или вредителями. Их удаление помогает сохранить здоровье растения.

Укорачивание побегов

Даже здоровые побеги стоит подрезать, если они вытянулись выше двух метров. Это стимулирует рост боковых веточек, на которых и формируется основная часть урожая.

Подкормка после обрезки

После процедуры куст нуждается в питании. Подойдут органические удобрения — перегной, компост, настои трав, а также минеральные смеси. Такой уход помогает растению восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

