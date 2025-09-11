Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого

Ежевика всё чаще появляется на дачных участках: она не только вкусная, но и обладает ценными лечебными свойствами. Из её плодов готовят варенье, компоты, используют в свежем виде, а также применяют в народной медицине. Но чтобы ягода действительно радовала богатым урожаем, садоводы должны помнить о важной процедуре.
Главный приём, который обеспечивает ведра сладких ягод, — правильная обрезка. Пропустить её нельзя: без удаления лишних побегов куст быстро загущается, а урожайность снижается.
Лучшее время для процедуры — сентябрь, после того как растение сбросит листву. В этот период куст находится в состоянии покоя, и обрезка проходит без стресса для него.
Даже здоровые побеги стоит подрезать, если они вытянулись выше двух метров. Это стимулирует рост боковых веточек, на которых и формируется основная часть урожая.
После процедуры куст нуждается в питании. Подойдут органические удобрения — перегной, компост, настои трав, а также минеральные смеси. Такой уход помогает растению восстановиться и подготовиться к следующему сезону.
Уточнения
Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus).
