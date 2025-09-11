Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не используйте навоз — попробуйте перегной или компост, и вкус картофеля станет идеальным

Картофель остаётся одним из самых любимых овощей на наших столах, но чтобы урожай порадовал крупными и вкусными клубнями, нужно знать несколько проверенных приёмов. Опытные огородники выделяют шесть хитростей, которые позволяют год за годом собирать богатый урожай.

Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
1. Выбор посадочного материала

Размер семян напрямую влияет на будущий результат. Практика показывает: из мелких и средних клубней вырастают крепкие кусты, которые дают много крупных картофелин. А вот крупные семена часто приводят к обратному эффекту — урожай оказывается мелким.

2. Правильная глубина посадки

Слишком глубокое заглубление картофеля — частая ошибка дачников. Если клубни посадить слишком глубоко, они формируются мелкими. Оптимальная глубина обеспечивает баланс между доступом влаги и воздуха.

3. Навоз — не лучший вариант

Многие привыкли удобрять картофель навозом, но овощеводы предупреждают: это ухудшает вкус клубней. Вместо этого лучше использовать перегной, компост или специализированные удобрения для паслёновых культур.

4. Подлом ботвы

Через пару недель после начала цветения опытные садоводы слегка подламывают верхушки ботвы. Это позволяет перенаправить питательные вещества из стеблей к корням, и клубни становятся значительно крупнее.

5. Борьба с фитофторой

Фитофтора — настоящий враг картофеля и помидоров. При первых признаках болезни (чёрные пятна на листьях) повреждённые части немедленно удаляют, а для профилактики растения обрабатывают бордоской жидкостью.

6. Соседи-защитники

Чтобы снизить риск нашествия колорадского жука, рядом с картофелем можно посадить бархатцы, пижму или кориандр. Их запах отпугивает вредителей и помогает сохранить урожай без лишней химии.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.
 

