Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод

Садоводство

Ухоженное вишневое дерево радует садовода не только весенним цветением, но и вкусными ягодами летом. Однако, чтобы урожай действительно был обильным, важно уделить внимание нескольким ключевым моментам ухода.

Вишня
Фото: pixabay.com by Schueler-Design, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

Подготовка почвы

Вишня плохо переносит кислую среду, поэтому перед началом активного роста стоит позаботиться о составе грунта. Опытные садоводы советуют ранней весной вносить под дерево доломитовую муку. Этот простой приём помогает нейтрализовать кислотность и создать благоприятные условия для развития корневой системы.

Помощь в опылении

Даже сильное и здоровое дерево может дать скудный урожай, если в период цветения не привлечь опылителей. Лучшим решением станет медовый раствор: всего ложка натурального мёда на литр воды — и аромат привлечёт пчёл и других насекомых, обеспечив качественное опыление.

Защита от вредителей

Слабым местом вишни остаются насекомые-вредители. Ещё до цветения дерево рекомендуется обработать специальными средствами. Чтобы эффект был сильнее, процедуру можно повторить через 10 дней. На этом этапе разрешено использовать химические препараты, но важно вовремя прекратить обработки: с появлением завязи переходят на щадящие народные методы.

Против тли, например, хорошо работает раствор из ведра воды и двух ложек нашатырного спирта. Он безопасен для плодов и при этом быстро уничтожает насекомых.

Правильное питание дерева

Чтобы вишня активно развивалась и плодоносила, ей нужны удобрения. Основной упор стоит делать на органику: перегной, компост или настои трав насыщают почву всеми необходимыми элементами и при этом не вредят экологии участка.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

