Кочаны выдерживают 9 месяцев — секрет, который знают только старые хозяева

1:46
Садоводство

Белокочанная капуста зимой становится настоящей палочкой-выручалочкой: она питательна, универсальна и подходит для множества блюд. Но чтобы овощ не сгнил, не высох и не потерял вкус, важно правильно его хранить.

Грядки с урожаем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядки с урожаем

Подготовка капусты

Сначала стоит выбрать подходящие сорта. Лучше всего переносят зиму среднепоздние и поздние разновидности с плотными кочанами и толстыми листьями.
Срезать капусту нужно в сухую погоду, оставив кочерыжку длиной 3-4 см. Повреждённые или треснувшие вилки для хранения не подходят.
Отрывать все листья не стоит: достаточно удалить только верхние грязные, ведь именно зелёные внешние слои защищают овощ от пересыхания.

Хранение в погребе

Оптимальная температура — от 0 до +2 °C, влажность — 90-95 %. Капусту можно:

  • подвесить за кочерыжку,
  • выложить в один слой на деревянные полки,
  • пересыпать сухим песком или завернуть в бумагу.

Такие условия позволяют сохранить кочаны сочными и свежими на протяжении 8-9 месяцев.

Хранение на балконе

Если нет погреба, выручит застеклённый балкон. Для этого используют ящик или деревянную коробку, укрытую плотным одеялом. Каждый вилок желательно обернуть в бумагу или газету.

В морозы контейнер дополнительно утепляют старым пальто или ещё одной тканью. Чтобы защитить урожай от гнили, кочаны можно присыпать золой или мелом. Овощи, подвешенные за кочерыжку, служат дольше, так как не соприкасаются с влажными поверхностями.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
