Тля объявила войну саду: одно средство ломает её армию

Садоводство

Когда растения внезапно покрываются липким налётом, а новые бутоны не раскрываются, чаще всего причина — нашествие тли. Эти мелкие насекомые размножаются стремительно и способны за короткое время погубить и розы, и томаты, и даже комнатные цветы.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Hille, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная бобовая тля

Простое и дешёвое решение

Справиться с тлёй помогает раствор хозяйственного мыла. Достаточно развести стружку мыла в тёплой воде до однородности и опрыскать листья, уделяя внимание их нижней стороне. Уже через несколько часов тля перестаёт питаться и теряет активность. Повторная обработка спустя сутки закрепляет результат.

Как работает средство

Тонкая мыльная плёнка мешает насекомым дышать и удерживаться на листьях. При этом растения не страдают и продолжают расти. Метод особенно эффективен в тёплую погоду и подходит для овощей, декоративных культур и домашних растений.

Как усилить эффект

Некоторые садоводы добавляют в раствор древесную золу или чеснок — это отпугивает новых вредителей. Обрабатывать лучше утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов, а сами цветки при этом желательно не затрагивать. После обработки листья можно промыть чистой водой, особенно у декоративных растений.

Народные рецепты

Чесночная настойка. 100 г измельчённого чеснока настаивают в литре воды 48 часов, затем процеживают и опрыскивают растения.

Зольный настой. Стакан древесной золы разводят в 5 л воды, выдерживают 12 часов и используют для опрыскивания.

Сода с мылом. На литр тёплой воды берут ¼ бруска мыла и столовую ложку кальцинированной соды.

Эти методы проверены десятилетиями, не требуют затрат и помогают избавиться от тли без химии.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

