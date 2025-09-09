Тля объявила войну саду: одно средство ломает её армию

Когда растения внезапно покрываются липким налётом, а новые бутоны не раскрываются, чаще всего причина — нашествие тли. Эти мелкие насекомые размножаются стремительно и способны за короткое время погубить и розы, и томаты, и даже комнатные цветы.
Справиться с тлёй помогает раствор хозяйственного мыла. Достаточно развести стружку мыла в тёплой воде до однородности и опрыскать листья, уделяя внимание их нижней стороне. Уже через несколько часов тля перестаёт питаться и теряет активность. Повторная обработка спустя сутки закрепляет результат.
Тонкая мыльная плёнка мешает насекомым дышать и удерживаться на листьях. При этом растения не страдают и продолжают расти. Метод особенно эффективен в тёплую погоду и подходит для овощей, декоративных культур и домашних растений.
Некоторые садоводы добавляют в раствор древесную золу или чеснок — это отпугивает новых вредителей. Обрабатывать лучше утром или вечером, чтобы избежать солнечных ожогов, а сами цветки при этом желательно не затрагивать. После обработки листья можно промыть чистой водой, особенно у декоративных растений.
Эти методы проверены десятилетиями, не требуют затрат и помогают избавиться от тли без химии.
Уточнения
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
