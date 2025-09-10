Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

3:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень в этом году пришла раньше, чем обычно. Для теплолюбивых культур такие условия губительны, поэтому дачникам приходится в спешке пересматривать свои планы и решать, какие грядки убрать в первую очередь, а какие ещё можно оставить под открытым небом.

Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Весенние заморозки

Эти культуры в зоне риска

В числе первых под удар попадают овощи и фрукты, которые не переносят холод. К этому времени на грядках не должно оставаться томатов, огурцов, дынь, арбузов, а также баклажанов и перцев. Все эти растения погибнут даже при лёгких заморозках. Особенно уязвимы кабачки: их листья быстро чернеют от холода, и куст уже не сможет отдать урожай.

"Кабачки убираем все, что у нас есть на кустах. Они в -2 градуса потом не будут уже плодоносить", — пояснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Она также советует обратить внимание на тыквы: собрать хотя бы часть урожая, оставив только самые мелкие плоды. После нескольких морозных ночей такие овощи будут плохо храниться.

Важные сроки для картофеля

Особое внимание в сентябре нужно уделить картошке. По словам специалиста, её уборка смещается на более ранний срок. До 15 сентября желательно завершить выкопку клубней, иначе проливные дожди третьей декады могут испортить урожай.

"Если копать сейчас, то придётся после сушки более тщательно перебирать через 10 дней. Потому что высокий риск фитофтороза", — предупредила Людмила Шубина.

Все почерневшие клубни придётся выбрасывать и ни в коем случае не отправлять в компост.

Яблоки и другие плодовые

Не стоит откладывать и сбор поздних сортов яблок. При затяжных заморозках они становятся менее лёжкими, и урожай не удастся сохранить на зиму. По мнению агронома, лучше убрать плоды заранее, чем потерять их совсем.

Что ещё можно подождать

Несмотря на холодные ночи, не все культуры стоит убирать в спешке. Морковь и свёкла могут спокойно оставаться в почве до середины сентября, особенно если посев был поздним. Но важно помнить: при устойчивых заморозках в -3 градуса корнеплоды уже не выдержат.

Капуста тоже относительно устойчива. Среднеспелые сорта можно снимать ближе к концу месяца, а позднеспелые спокойно продолжают наливаться даже после первых заморозков. Однако нужно следить за состоянием кочанов: если лопнул верхний лист, то через пару дней треснет и весь кочан, и такой урожай уже не подойдёт для хранения.

Кукуруза к середине сентября обычно достигает молочной спелости, поэтому початки можно срывать без опасений.

Ягоды, которым холод только на пользу

Не все растения страдают от заморозков. Так, рябина и калина после холодных ночей становятся только вкуснее и слаще. Их ягоды лучше собирать не сразу, а подождать несколько морозных утр, тогда и варенье, и морсы получатся особенно насыщенными.

Осень началась раньше обычного, и это требует внимательности. Кто успеет вовремя собрать урожай, сможет сохранить его надолго, а кто отложит — рискует потерять значительную часть плодов своего труда. Главное сейчас — действовать по приоритету: убрать уязвимые культуры, не забыть про картофель и яблоки, а морозоустойчивые растения оставить дозревать.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м воздуха днём.

