Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тональная основа предаёт лицо: движение кистью, которое спасает макияж
Соус, который объединяет кухни и поколения: аджика в новом исполнении с изысканным вкусом
Китовая акула теряет силу: крупнейшая рыба планеты оказалась на грани исчезновения
Скакалка возвращается: почему звёзды фитнеса делают ставку именно на неё
Скандал с Лигалайзом*: почему суд лишил рэпера прописки в Москве
Кристаллы льда крадут вкус: как герметичность решает судьбу продуктов при заморозке
В Госдуме ответили на вопрос о блокировке Zoom в России
Узбекистан — это больше, чем Самарканд: факты, которые меняют представление о стране
Каждый сантиметр на счету: как увеличить пространство тесной квартиры без перепланировки

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

3:37
Садоводство

Осень в этом году пришла раньше, чем обычно. Для теплолюбивых культур такие условия губительны, поэтому дачникам приходится в спешке пересматривать свои планы и решать, какие грядки убрать в первую очередь, а какие ещё можно оставить под открытым небом.

Весенние заморозки
Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Весенние заморозки

Эти культуры в зоне риска

В числе первых под удар попадают овощи и фрукты, которые не переносят холод. К этому времени на грядках не должно оставаться томатов, огурцов, дынь, арбузов, а также баклажанов и перцев. Все эти растения погибнут даже при лёгких заморозках. Особенно уязвимы кабачки: их листья быстро чернеют от холода, и куст уже не сможет отдать урожай.

"Кабачки убираем все, что у нас есть на кустах. Они в -2 градуса потом не будут уже плодоносить", — пояснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Она также советует обратить внимание на тыквы: собрать хотя бы часть урожая, оставив только самые мелкие плоды. После нескольких морозных ночей такие овощи будут плохо храниться.

Важные сроки для картофеля

Особое внимание в сентябре нужно уделить картошке. По словам специалиста, её уборка смещается на более ранний срок. До 15 сентября желательно завершить выкопку клубней, иначе проливные дожди третьей декады могут испортить урожай.

"Если копать сейчас, то придётся после сушки более тщательно перебирать через 10 дней. Потому что высокий риск фитофтороза", — предупредила Людмила Шубина.

Все почерневшие клубни придётся выбрасывать и ни в коем случае не отправлять в компост.

Яблоки и другие плодовые

Не стоит откладывать и сбор поздних сортов яблок. При затяжных заморозках они становятся менее лёжкими, и урожай не удастся сохранить на зиму. По мнению агронома, лучше убрать плоды заранее, чем потерять их совсем.

Что ещё можно подождать

Несмотря на холодные ночи, не все культуры стоит убирать в спешке. Морковь и свёкла могут спокойно оставаться в почве до середины сентября, особенно если посев был поздним. Но важно помнить: при устойчивых заморозках в -3 градуса корнеплоды уже не выдержат.

Капуста тоже относительно устойчива. Среднеспелые сорта можно снимать ближе к концу месяца, а позднеспелые спокойно продолжают наливаться даже после первых заморозков. Однако нужно следить за состоянием кочанов: если лопнул верхний лист, то через пару дней треснет и весь кочан, и такой урожай уже не подойдёт для хранения.

Кукуруза к середине сентября обычно достигает молочной спелости, поэтому початки можно срывать без опасений.

Ягоды, которым холод только на пользу

Не все растения страдают от заморозков. Так, рябина и калина после холодных ночей становятся только вкуснее и слаще. Их ягоды лучше собирать не сразу, а подождать несколько морозных утр, тогда и варенье, и морсы получатся особенно насыщенными.

Осень началась раньше обычного, и это требует внимательности. Кто успеет вовремя собрать урожай, сможет сохранить его надолго, а кто отложит — рискует потерять значительную часть плодов своего труда. Главное сейчас — действовать по приоритету: убрать уязвимые культуры, не забыть про картофель и яблоки, а морозоустойчивые растения оставить дозревать.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м воздуха днём.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Авто
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Узбекистан — это больше, чем Самарканд: факты, которые меняют представление о стране
Каждый сантиметр на счету: как увеличить пространство тесной квартиры без перепланировки
Хрупкие крылья пролежали под землёй 2700 лет — и показали тайную сторону погребальных обрядов
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара
В Ижевске предотвратили покушение на сотрудника ОПК: агент задержан
Россия может стать ключевым партнёром Алжира в сфере энергоресурсов
Финансовый удар по Анатолию Цою: чем грозит певцу неуплата налогов на крупную сумму
Марс раскрыл сердце из камня: новое открытие учёных объясняет загадочное исчезновение его атмосферы
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Фритюрницы без масла: битва функциональности и экономности между Electrolux и Oster
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.